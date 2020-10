Cronaca Gara e Diretta Streaming Gran Premio di MotoGP di Teruel ad Aragon

Giro 18/23 Morbidelli allunga su Rins e ora ha 8 decimi di vantaggio su Rins!

Giro 17/23 Aleix Espargaro supera Dovizioso di prepotenza buttando quasi fuori gara il pilota della Ducati che ora è decimo!

Giro 16/23 Quando mancano ormai 8 giri al termine è lotta aperta per la vittoria del Gp di Teruel tra Morbidelli e Rins!

Giro 15/23 Dovizioso supera anche Cal Crutchlow e sale in 9° posizione. Intanto Quartararo viene passato anche da Oliveira e anche Dovizioso gli si avvicina ed a breve potrà attaccarlo

Giro 14/23 Clamoroso! Cade Alex Marquez alla curva 2 mentre era in 4° posizione! Morbidelli è sempre al comando con 6 decimi di vantaggio su Rins e 3”2 su Joan Mir.

Giro 13/23 Anche Pol Espargaro supera Vinales e sale in 6° posizione. Dovizioso supera invece il fratello Aleix Espargaro e sale in 11° posizione.

Giro 12/23 Franco Morbidelli sempre al comando con 6 decimi su Rins, 3″3 su Mir, 4″4 su Alex Marquez. A seguire ci sono 6° Vinales, 8° Quartararo, 12° Dovizioso

Giro 11/23 Passa un giro e anche Alex Marquez passa Zarco

Giro 10/23 Pol Espargaro sorpassa Quartararo in settima posizione. Joan Mir sorpassa Zarco e ora anche Alex Marquez è vicinissimo al francese

Giro 9/23 Morbidelli è sempre al comando con 0.432 di vantaggio su Rins, 2″2 su Zarco, 2″5 su Mir, 2″9 su Alex Marquez. A 4″8 seguono Vinales e Quartararo. 12° Dovizioso a 7″3.

Fabio Quartararo e Maverick Vinales sono in piena crisi e vengono attaccati anche da Pol Espargaro e Oliveira con le KTM

Giro 8/23 Francesco Bagnaia è costretto al ritiro per problemi alla sua Ducati. Intanto Ales Rins si è riavvicinato a Franco Morbidelli. Le Suzuki nella seconda parte di gara sono sempre temibili

Giro 7/23 Franco Morbidelli ha mezzo secondo di vantaddio su Alex Rins e 1″6 su Zarco. Joan Mir attacca e supera Vinales al 4° posto. Anche Alex Marquez sorpassa Vinales

Giro 6/23 Andrea Dovizioso supera Lecuona e sale in 12° posizione ma è troppo lontano dalle posizioni che contano per il podio

Giro 5/23 Morbidelli e Alex Rins stanno andando via. Zarco è terzo a sei decimi. Nakagami intanto è in lacrime nel suo box dopo la caduta in avvio di gara mentre era al comando

Giro 4/23 Alex Marquez sorpassa prima Crutchlow e poi Quartararo e si porta in 6° posizione. Il francese è sceso già in 7° posizione e la sensazione è che anche oggi difficilmente porterà a casa punti ad Aragon

Giro 3/23 Sempre Morbidelli al comando della corsa davanti a Rins e Zarco. Quartararo fa una frenata troppo al limite in fondo al rettilineo del traguardo e finisce lungo ma riesce a salvare la sesta posizione dall’attacco di Crutchlow. Alex Marquez è 8° mentre Dovizioso è 13° ed è già in difficoltà con la sua Ducati!

Giro 2 Franco Morbidelli dopo la caduta di Nakagami ha preso la testa della corsa davanti ad Alex Rins e Zarco. A seguire c’è Maverick Vinales. Joan Mir partito 12° è risalito già al quinto posto dopo un solo giro! Quartararo invece è sesto mentre Dovizioso è 13°

Giro 1 – SEMAFORO VERDE! Nakagami scatta bene dalla pole position e mantiene la prima posizione davanti a Franco Morbidelli. Clamoroso Nakagami scivola subito, e dietro di lui cadono anche Binder e Miller!

Griglia di Partenza Gran Premio di Aragon di MotoGP:

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1’46.882

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.5 1’46.945 0.063 / 0.063

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.7 1’47.155 0.273 / 0.210

4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1’47.241 0.359 / 0.086

5 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 344.0 1’47.297 0.415 / 0.056

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 338.6 1’47.326 0.444 / 0.029

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 342.9 1’47.377 0.495 / 0.051

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 338.6 1’47.509 0.627 / 0.132

9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.7 1’47.519 0.637 / 0.010

10 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.8 1’47.603 0.721 / 0.084

11 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 339.6 1’47.621 0.739 / 0.018

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.6 1’47.642 0.760 / 0.021

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.9 1’47.372 0.301 / 0.069

14 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 347.3 1’47.394 0.323 / 0.022

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 342.9 1’47.478 0.407 / 0.084

16 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 345.0 1’47.585 0.514 / 0.107

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.3 1’47.747 0.676 / 0.162

18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 345.0 1’47.759 0.688 / 0.012

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 346.1 1’47.855 0.784 / 0.096

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 345.0 1’48.114 1.043 / 0.259

21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.8 1’48.402 1.331 / 0.288

Pre-Gara Gran Premio di MotoGP di Teruel ad Aragon:

A distanza di soli 7 giorni dal Gran Premio Michelin di Aragona vinto da Rins davanti ad Alex Marquez e Joan Mir si torna a correre al circuito Motorland di Aragon dove domenica 25 ottobre alle ore 13:00 si corre il Gran Premio di Teruel di MotoGP.

Siamo giunti all’11° prova del mondiale di MotoGP 2020 e questo fine settimana si correrà la 2° delle due gare in in calendario ad Aragon sul circuito Motorland di Alcaniz.

Il Gran Premio di Aragon è entrato nel calendario del motomondiale nel 2010 e da allora è uno dei quattro circuiti fissi che ospita gare di MotoGP in Spagna insieme a quelli di Jerez de la Frontera, Montmeló e Valencia.

Il nuovo circuito del Motorland ad Aragon è stato inaugurato 11 anni fa al posto del vecchio circuito stradale di Alcañiz. Il nuovo percorso è stato progettato dal noto architetto tedesco Hermann Tilke, con la consulenza del pilota di Formula 1 Pedro De La Rosa.

Il circuito del “Motorland” presenta due diversi layout per corse di auto e moto. Il tracciato del motomondiale misura più di cinque chilometri (5.077 metri) ed è caratterizzato da 8 curve con diversi saliscendi e nella gara di MotoGP sono previsti 23 giri totali.

Domenica scorsa si è confermato il dominio spagnolo sul circuito del Motorland di Aragon con Alex Rins su Suzuki che ha vinto il Gran Premio di Aragona davanti alla Honda di Alex Marquez e all’altra Suzuki di Joan Mir diventato nuovo leader del mondiale MotoGP.

4° posto ai piedi del podio per Maverick Vinales con la Yamaha.

Dal 2012 al 2020 su 9 Gran Premi disputati ad Aragon le vittorie in MotoGP sono state tutte vittorie di piloti spagnoli con Dani Pedrosa vincitore nel 2012 e Jorge Lorenzo nel 2014 e 2015 ed i restanti 5 dominati da Marc Marquez.

In particolare su questo circuito i piloti della Honda negli ultimi 11 anni hanno ottenuto 7 vittorie e le rimanenti 3 sono andate due alla Yamaha e 1 a Ducati e Suzuki.

Joan Mir è al comando della classifica piloti MotoGp senza aver ottenuto nessuna vittoria in questa stagione.

Lo spagnolo è stato sin qui premiato dalla sua costanza con ben 7 gare su 11 chiuse nelle prime 5 posizioni.

La lotta per il titolo quando siamo a sole 4 gare dalla fine è apertissima con Quartararo a -6, Vinales a -12 e Dovizioso a -15 da Mir.

Per le qualifiche di sabato ancora una volta saranno favorite le Yamaha che quest’anno hanno conquistato 8 pole position su 10 e Fabio Quartararo che sabato scorso al Motorland aveva fatto il miglior tempo.

Anche questo week end le eventuali basse temperature ed il vento potrebbero giocare un r uolo fondamentale.

Ancora una volta sarà assente Valentino Rossi che risultato positivo al Covid-19 potrà rientrare a Valencia l’8 novembre prossimo.

Con l’assenza di Marquez la lotta al titolo per il mondiale di MotoGP 2020 è equilibrata e molto aperta con 4 piloti racchiusi in soli 15 punti quando mancano 4 gare al termine.

Al comando c’è Joan Mir con 121 punti seguito da Fabio Quartararo a 115. A 109 c’è Maverich Vinales mentre Andrea Dovizioso ne ha 106.

Gli altri sono via via più staccati con Nakagami a -29, Franco Morbidelli a -34 e Ales Rins a -36.

MOTOGP ARAGÓN 2019 – IL CIRCUITO DI MOTORLAND ARAGÓN

Progettato dal solito Hermann Tilke, in collaborazione con l’agenzia britannica Foster&Partners e con Pedro de la Rosa, nella veste di consulente tecnico e sportivo del progetto, il circuito di Motorland Aragón è posto nelle vicinanze di Alcañiz, cittadina della comunità autonoma dell’Aragona. Inaugurato nel 2009, il circuito comprende tre aree diverse, ovvero il parco tecnologico, l’area sportiva e quella culturale e per il tempo libero. La parte sportiva, oltre al circuito, vede la presenza anche di un circuito di kart e vari sterrati. Nella sua configurazione principale, la pista di Motorland Aragón è lunga 5.344 metri, mentre la versione utilizzata dal Motomondiale arriva a 5.078 metri, comprensiva di 16 curve (9 a sinistra e 7 a destra). Andiamo a percorrerne un giro.

Vista dall’alto del circuito di Motorland Aragón, ad Alcaniz (foto da: twitter.com)

Alla termine del rettifilo dei box, la prima staccata vede i piloti affrontare curva 1, una piega secca a 90° a sinistra, seguita subito da due curve a destra e in appoggio (2-3). Dopo un allungo si giunge in curva 4, collegata alla più lenta curva 5, un tornante a sinistra (come la piega immediatamente precedente); issata la moto, troviamo subito un cambio di direzione e, dopo curva 6 (semicurva destrorsa), si giunge alla decisa staccata di curva 7, piega a gomito e a destra, da affrontare allargando la traiettoria in entrata, stringendo verso il punto di corda, per poi riportarsi verso l’esterno in uscita. Dopo un breve rettilineo, ecco una esse destra-sinistra (8-9), seguita subito da un lunghissimo curvone in appoggio (curva 10).

Il layout del circuito di Motorland Aragón (foto da: motorlandaragon.com)

In piena accelerazione, e sempre in leggera piega verso sinistra, si arriva ad un altro punto fertile per i sorpassi, ovvero la staccata di curva 11, ad angolo retto e sempre verso sinistra. Altro cambio di direzione per curva 12 (ancora ad angolo retto, stavolta a destra) e, dopo un breve allungo, eccoci al punto più caratteristico del tracciato, ovvero la esse 13-14, un destra-sinistra in forte discesa. In uscita, la trazione è fondamentale per lanciarsi al meglio sul lunghissimo rettilineo di ritorno, anch’esso in discesa, alla fine del quale ecco l’ultima curva (16), un altro interminabile curvone in appoggio, a sinistra, da percorrere praticamente in due momenti, con una traiettoria che prima stringe, poi si allarga e, per finire, si stringe nuovamente in uscita, dove si scollina e si torna sul rettilineo del traguardo.

