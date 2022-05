Cronaca Diretta Udinese – Inter e Streaming Live 01-05-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Udinese – Inter valido per la 35° Giornata di Serie A – Domenica 1 Maggio ore 18:00

Cronaca 2° Tempo:

95′ – Finisce la partita.

95′ – Segnalata una posizione irregolare di Deulofeu.

94′ – Undicesimo calcio d’angolo per l’Inter.

93′ – I nerazzurri restano in fase d’attacco guadagnando un altro tiro dalla bandierina. E’ il decimo per gli ospiti.

93′ – Corner per l’Inter generato da una conclusione di Sanchez deviata da Perez.

92′ – Cartellino giallo per Vecino per gioco scorretto su Soppy.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

90′ – Quarto calcio d’angolo per l’Udinese.

89′ – Cambio forzato per l’Inter: Barella, infortunato, lascia il posto a Vecino.

88′ – Perisic che si preparava a lasciare il posto a Gosens resta in campo. Monitorate le condizioni di Barella che non sembra in grado di riprendere il gioco (problemi al ginocchio).

87′ – Inzaghi prepara l’ingresso di Gosens.

86′ – Altro tiro dalla bandierina per i padroni di casa. E’ il terzo per la formazione diretta da Cioffi.

85′ – Secondo calcio d’angolo per l’Udinese.

84′ – Barella sciupa con un passaggio errato al limite dell’area avversaria una potenziale opportunità per i nerazzurri in superiorità numerica.

83′ – Sanchez subisce fallo da Soppy.

82′ – Soppy è fermato fallosamente da Skriniar. Intervento evitabile del difensore nerazzurro.

80′ – Cambio nell’Udinese: Jajalo prende il posto di Pereyra.

78′ – Annullata per fuorigioco una rete di Vidal servito ingenuamente da Correa. L’avanti nerazzurro precipitoso nella scelta getta al vento una clamorosa opportunità.

77′ – Cambio per l’Inter: D’Ambrosio subentra a Dimarco.

77′ – Soppy commette fallo su Dimarco.

76′ – Udogie subisce fallo da Darmian.

76′ – Rilevato un fallo di mano di Vidal.

74′ – Triplice cambio per l’Inter: Vidal, Sanchez e Correa prendono rispettivamente il posto di Gagliardini, Lautaro Martinez e Dzeko.

73′ – Cambio per l’Udinese: Soppy rileva Molina.

72′ – GOL DELL’UDINESE! 1-2! Pussetto, servito sottomisura da Udogie, accorcia le distanze per i bianconeri. Opportunità per i padroni di casa generata da una punizione di Deulofeu respinta con bravura da Handanovic.

71′ – Pussetto è fermato fallosamente da Skriniar. Punizione da posizione interessante per l’Udinese.

70′ – Altra prolungata trama di gioco dei padroni di casa.

68′ – Non riesce a Samardzic di gestire un invito interessante di Deulofeu.

67′ – Marin si rifugia in angolo in occasione di un traversone dal fondo proposto dalla destra da Lautaro Martinez. Ottaco corner per l’Inter.

65′ – Cartellino giallo per Pereyra per gioco scorretto su Barella. Punizione sulla trequarti per la compagine di Simone Inzaghi.

64′ – La gara riprende. L’Inter guadagna un corner. E’ il settimo tiro dalla bandierina per gli ospiti.

63′ – Gioco fermo per soccorrere Skriniar rimasto contuso a terra dopo un contatto con Pussetto a centrocampo.

62′ – Handanovic controlla in due tempi un traversone di Molina dalla destra.

61′ – Gagliardini subisce fallo da Becao.

61′ – Samardzic è fermato fallosamente da Lautaro Martinez.

59′ – Occasione Inter: Lautaro Martinez, ottimamente servito da Perisic, si vede deviare in angolo la sua conclusione da Becao.

58′ – Sicuro intervento in presa alta di Handanovic sugli sviluppi di un cross dal fondo di Pereyra.

57′ – Primo calcio d’angolo per l’Udinese.

56′ – Tiro-cross decisamente impreciso di Molina dalla destra al termine di un’elaborata manovra d’attacco proposta dai padroni di casa.

55′ – Un cross di Pereyra dalla destra è allontanato fuori area di testa da De Vrij.

53′ – Quinto calcio d’angolo per l’Inter procurato da Darmian.

52′ – Walace ci prova, senza fortuna, di potenza dalla distanza: pallone a lato.

51′ – Palla-gol per l’Inter fallita da Dzeko a tu per tu con Silvestri: l’avanti bosniaco, liberato da un tocco di Gagliardini, conclude a lato.

49′ – Un tentativo di Deulofeu è respinto da Perisic.

48′ – Prolungata azione dell’Udinese.

47′ – Barella subisce fallo da Udogie.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento dell’Udinese: Samardzic al posto di Arslan.

Cronaca 1° Tempo:

48′ – Finisce il primo tempo. Udinese e Inter vanno al riposo con i nerazzurri in vantaggio per 2-0. Decidono, per il momento, le reti di Perisic (12′) e di Lautaro Martinez (39′) pronto a rimediare ad un suo errore dal dischetto. Occasioni per Pereyra, Walace e Perez.

48′ – Molina subisce fallo da Perisic.

47′ – Efficace chiusura al limite della propria area di De Vrij su Pussetto.

47′ – Martinez è fermato fallosamente da Perez.

46′ – Buon recupero in fase difensiva di Brozovic su Pussetto.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

45′ – Tensione tra Pereyra e Gagliardini nei pressi della linea laterale.

45′ – Gagliardini subisce fallo da Pussetto.

44′ – Pereyra disturba Handanovic al momento del rinvio.

43′ – Handanovic controlla con sicurezza in presa alta un traversone dalla destra di Becao.

42′ – Un cross di Molina dalla destra è respinto di testa da Skriniar.

41′ – Buon intervento di testa di De Vrij su un lancio dalle retrovie di Becao.

39′ – GOL DELL’INTER! 0-2! Lautaro Martinez ribadisce in rete di testa il suo tentativo dagli undici metri respinto dal palo e successivamente toccato da Silvestri.

38′ – Rigore per l’Inter! Il direttore di gara, dopo essere ricorso al VAR, assegna il penalty ai nerazzurri. Cartellino giallo per Mari.

36′ – Occasione Inter: grande intervento di Silvestri in uscita su Lautaro Martinez ottimamente servito in verticale da Barella. Sul proseguimento dell’azione Dzeko entra in contatto con Mari in area di rigore. E’ in corso un check.

34′ – Buon recupero al limite della propria area di Perisic su Deulofeu.

33′ – L’Udinese appare più propositiva in questa fase.

32′ – Potenziale opportunità per i padroni di casa: Udogie non riesce a controllare in area di rigore un preciso traversone dalla destra di Molina.

30′ – Occasione Udinese: termina alta una conclusione di Perez sugli sviluppi di un’ottima chiusura di Dimarco su un traversone dal fondo di Deulofeu che intendeva raggiungere Pussetto..

28′ – Giro palla prolungato degli ospiti.

27′ – Cambio forzato per l’Udinese: Success, infortunato, lascia il posto a Pussetto.

26′ – Problemi fisici per Success. Cioffi manda a scaldare Pussetto.

25′ – Segnalata una posizione irregolare di Lautaro Martinez in occasione di un servizio in profondità effettuato da De Vrij.

23′ – Gagliardini commette fallo su Becao.

22′ – Prolungata trama di gioco dei nerazzurri.

21′ – Possesso palla dell’Inter.

20′ – Barella subisce fallo da Udogie.

19′ – Pereyra s’incunea in area trascinandosi però il pallone oltre la linea di fondo.

18′ – Cross di Dimarco dalla sinistra e colpo di testa sul fondo di Dzeko.

17′ – Quarto corner per l’Inter determinata da una conclusione di Dimarco deviata da Silvestri.

16′ – Brozovic è fermato fallosamente da Molina sulla trequarti.

15′ – Tempestiva uscita di Silvestri su Lautaro Martinez.

14′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inter.

13′ – Udinese pericolosa con una conclusione da fuori area di Walace neutralizzata con bravura in due tempi da Handanovic.

12′ – GOL DELL’INTER! 0-1! Perisic porta avanti i nerazzurri andando a segno con un colpo di testa sul primo palo sugli sviluppi del tiro dalla bandierina effettuato dalla sinistra da Dimarco.

11′ – Altro corner per i nerazzurri.

10′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Inter. Tiro dalla bandierina generato da una deviazione di testa di Udogie sugli sviluppi di un traversone dalla trequarti di Dimarco.

9′ – Efficace chiusura di Mari su Darmian.

8′ – Un traversone dalla sinistra di Perisic è respinto da Mari.

7′ – Potenziale opportunità da rete per l’Inter gettata al vento al limite dell’area bianconera da Lautaro Martinez con un’apertura a sinistra sbagliata per Dzeko.

6′ – Occasione Udinese: Handanovic neutralizza con la complicità di una deviazione un tentativo a rete di Pereyra.

5′ – Success è fermato fallosamente da Gagliardini.

3′ – Prolungato possesso palla dell’Udinese.

2′ – Buona copertura di Skriniar su Success.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Udinese.

Udinese – Inter: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Gabriele Cioffi e Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Mari; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Probabili Formazioni di Udinese – Inter:

L’Udinese gioca con un 3-5-2 che non prevede grandi cambiamenti rispetto alla sfida vinta contro la Fiorentina. Silvestri sarà il portiere designato con la difesa composta da Becao, Pablo Mari e N.Perez. Gli esterni saranno Molina e Udogie con Pereyra, Walace e Arslan a centrocampo. In attacco Deulofeu e Success.

Formazione speculare per l’Inter che metterà in campo l’attacco composto da Lautaro Martinez e Dzeko. Darmian e Perisic giocheranno sugli esterni, mentre a centrocampo ci saranno Barella, Vidal e Brozovic. In difesa, davanti ad Handanovic che tornerà in porta, ci saranno Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Cioffi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

Dove vedere Udinese – Inter in Diretta Tv e Streaming:

Dove vedere Udinese – Inter in Diretta Tv e Streaming:

Udinese – Inter in programma Domenica 1 Maggio alle 18:00 sarà trasmessa in diretta tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Udinese – Inter tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta su DAZN.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Udinese – Inter in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’App DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.