Cronaca Diretta Gran Premio del Portogallo di MotoGP 18-04-2021

Cronaca Live Testuale del Gran Premio di MotoGP del Portogallo sul circuito di Portimao Domenica 18 Aprile 2021 ore 14:00

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Portogallo di MotoGP:

1 25 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 164.8 41’46.412

2 20 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 164.5 +4.809

3 16 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 164.5 +4.948

4 13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 164.5 +5.127

5 11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 164.4 +6.668

6 10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 164.3 +8.885

7 9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 164.0 +13.208

8 8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 163.7 +17.992

9 7 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 163.4 +22.369

10 6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 163.3 +23.676

11 5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 163.3 +23.761

12 4 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 162.9 +29.660

13 3 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 162.9 +29.836

14 2 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 162.3 +38.941

15 1 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 161.6 +50.642

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 157.2 1 Lap

Ritirati:

5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 164.5 6 Laps

42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 164.8 7 Laps

46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 163.1 11 Laps

43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 162.9 20 Laps

44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 150.7 21 Laps

Cronaca diretta Gran Premio del Portogallo 2021:

Giro 25/25 Ultimo Giro! Fabio Quartararo vince il Gran Premio del Portogallo davanti a Pecco Bagnaia e Joan Mir. Franco Morbidelli deve accontentarsi del 4° posto!

Giro 24/25 Fabio Quartararo va verso la vittoria indisturbato. Dietro di lui Bagnaia Mir e Morbidelli sono in lotta per la seconda posizione.

Giro 22/25 Quartararo ormai ha la vittoria in tasca a meno di clamorosi errori!

Giro 20/25 Cade anche Zarco! Quartararo ormai è in fuga da solo verso la vittoria del Gran Premio del Portogallo. A seguir c’è Pecco Bagnaia in 2° posizione seguito da Mir 3° e Franco Morbidelli 4°.

Giro 19/25 Alex Rins esagera nella staccata e scivola alla curva 5 mentre era in 2° posizione! Ora Quartararo è al comando con 4”1 di vantaggio su Zarco!

Giro 18/25 Pecco Bagnaaia supera Mir e si prende la 4° posizione

Giro 17/25 Quartararo e Rins stanno facendo gara a se a suon di giri veloci. Zarco è 3° a 3”2 dalla coppia di testa seguito da Joan Mir, Pecco Bagnaia è 5°, Morbidelli 6° e poi ci sono Binder, Aleix Espargaro e Marquez.

Giro 16/25 Bagnaia supera Morbidelli e si prende la 5° posizione. Davanti a lui ora c’è Joan Mir mentre Zarco è più distante.

Giro 15/25 Caduta di Valentino Rossi proprio mentre era in rimonta e sembrava aver trovato un buon passo!

Giro 14/25 Zarco supera Mir e si prende la 3° posizione

Giro 13/25 Quartararo ha mezzo secondo di vantaggio su Rins. Mir con l’altra Suzuki è 3° a 2 secondi seguito da Zarco. Morbidelli è 5° e a seguire c’è Pecco Bagnaia. Marc Marquez è 9° mentre Valentino Rossi è 11° davanti a Luca Marini

Giro 12/25 i primi due Quartararo e Rins stanno andando via mentre Bagnaia si avvicina al trio formato da Morbidelli, Zarco e Mir.

Giro 11/25 Pecco Bagnaia supera Binder e si prende la 6° posizione. Intanto Valentino Rossi supera il fratello Luca Marini

Giro 10/25 Alex Rins non ci sta e si riporta vicino a Quartararo mentre Mir e Zarco sembra fanno fatica a tenere il ritmo dei primi due. Morbidelli è 5° a 2”2 dal gruppo di testa.

Giro 9/25 Fabio Quartararo supera Rins e prende il comando della gara. Il francese fa anche il giro veloce e guadagna 4 decimi su Rins. Ora ha pista libera davanti a lui e può imporre il proprio ritmo.

Giro 8/25 Gara anonima per Maverick Vinales che è 18° con la sua Yamaha a 11” dal gruopo di testa. Al comando c’è sempre Rins davanti a Quartararo e Mir. A seguire Zarco al quarto posto, 5° Morbidelli.

Giro 7/25 Valentino Rossi è 12° e davanti a lui ha il fratello Luca Marini. Cade anche Oliveira con la KTM.

Giro 6/25 Zarco viene superato da Rins e Quartararo. La Ducati in curva e nel misto fa molta fatica rispetto alle giapponesi. Intanto cade Jack Miller mentre era 6° con la sua Ducati ufficiale

Giro 5/25 Alex Rins sorpassa Zarco e si prende il comando della gara. Poco dopo c’è il controsorpasso di Zarco che sfrutta il motore della sua Ducati e si riprende la testa della corsa.

Giro 4/25 Quartararo supera Mir e sale in 3° posizione, Marquez intanto sembra non riuscire a tenere il ritmo dei primi ed è sceso in 9° posizione. Anche Bagnaia fatica ed è 11°.

Giro 2/25 Le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir sono passate davanti a tutti e dietro di loro c’è Fabio Quartararo che è ritornato su dopo la pessima partenza ed è seguito da Jack Miller e Marc Marquez.

Giro 1/25 Zarco scatta benissimo e prende il comando della corsa davanti a Rins e ad un grandissimo Marc Marquez che è scattato dalla 2° fila ed è già 3°. Fabio Quartararo parte malissimo dalla pole position ed è sceso in 6° posizione, Franco Morbidelli è 7°, Pecco Bagnaia 12°, Valentino Rossi 17° e 18° Bastianini.

Ore 14:00 Partiti per il giro di ricognizione!

Tutto pronto per la partenza del Gran Premio di Portogallo di MotoGP.

Sono previsti 25 giri in gara, sul circuito di Portimao splende il sole e la temperatura dell’aria è di 25°C.

Come vedere il Gran Premio del Portogallo in Diretta Tv e Streaming:

Il Gran Premio del Portogallo di MotoGP sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e su Sky Sport Uno (canale 201).



Gli abbonati a Sky potranno vedere la gara del Gran Premio del Portogallo in diretta streaming utilizzando l’app Sky Go.

Inoltre il Gran Premio del Portogallo sarà visibile in diretta tv e streaming sulla piattaforma online DAZN.

Il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Algarve si corre domenica 22 novembre alle ore 15:00.

Come di consueto anche questo week end tutte le sessioni di prove libere, qualifiche e le gare delle tre classi del motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma satellitare), Sky Sport Uno (canale 201), ed in diretta streaming su DAZN e Now TV.

Le telecronache di MotoGP saranno a cura di Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Sul digitale terrestre sarà possibile guardare la differita della gara a partire dalle ore 19:05 su TV8.

Griglia di Partenza Gran Premio del Portogallo di MotoGP:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.3 1’38.862

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1’38.951 0.089 / 0.089

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 345.0 1’38.991 0.129 / 0.040

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 341.7 1’39.061 0.199 / 0.070

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1’39.103 0.241 / 0.042

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1’39.121 0.259 / 0.018

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.5 1’39.169 0.307 / 0.048

8 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 337.5 1’39.386 0.524 / 0.217

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 1’39.398 0.536 / 0.012

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 1’39.445 0.583 / 0.047

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1’39.482 0.620 / 0.037

12 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1’39.807 0.945 / 0.325

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 337.5 1’39.530 0.277 / 0.228

14 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 334.3 1’39.710 0.457 / 0.180

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1’39.776 0.523 / 0.066

16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 338.5 1’39.855 0.602 / 0.079

17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.3 1’39.943 0.690 / 0.088

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 336.4 1’40.202 0.949 / 0.259

19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 336.4 1’40.408 1.155 / 0.206

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.4 1’40.444 1.191 / 0.036

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda

MotoGP PORTOGALLO 2020: IL CIRCUITO DI PORTIMAO

L’autodromo Internacional di Algarve si trova nel comune di Portimao nel sud del Portogallo e si estende su un area di circa 300 ettari.

Il circuito di Portimao è costato ben 195 milioni di euro ed è stato inaugurato nel 2008. E’ un complesso moderno e all’avanguardia che comprende anche un circuito di kart, un parco tecnologico, appartamenti, ristoranti e hotel a 5 stelle.

Il circuito misura 4684 metri ed è caratterizzato da 15 curve di cui 9 a destra e 6 a sinistra.

Si tratta di un circuito per niente facile e molto impegnativo per i piloti che dovranno fare traiettorie incredibili per essere veloci.

Subito dopo il rettilineo del traguaro c’è un impegnativa discesa alla curva 1 dove sarà importante frenare in tempo.

Il pilota della Yamaha SuperBike Michael van der Mark ha definito questo circuito una delle piste più impegnative di sempre. Ha tutto: un lungo rettilineo, curve strette, curve veloci e incredibili dislivelli, insomma, ci sono tutti gli ingredienti necessari per un fantastico fine settimana d’azione.

