Cronaca Diretta Roma Napoli 28° Giornata Serie A 21-03-2021

Cronaca Diretta di Roma – Napoli 28° Giornata di Serie A Domenica 21 Marzo 2021 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

Le ultime sulle formazioni di Roma Napoli:

Per quanto riguarda le formazioni, Fonseca dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Pau Lopez in porta. Davanti a lui, Mancini, Ibanez e Kumbulla. A centrocampo spazio a Karsdorp, Diawara, Villar e Spinazzola con Pellegrini e Pedro sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Dzeko.

Gattuso dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo la coppia formata da Fabian Ruiz e Demme con Insigne, Zielinski e Politano sulla trequarti a sostegno dell’unico perno offensivo, Mertens.

Probabili formazioni Roma-Napoli

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Pre Partita di Roma Napoli:

Archiviata la qualificazione ai quarti di finale di Europa League in cui affronterà l’Ajax di Erik Ten Hag, la Roma di Paulo Fonseca si appresta ad ospitare allo Stadio Olimpico, nel posticipo serale della 28° giornata di campionato in Serie A, il Napoli di Gennaro Gattuso che la settimana scorsa, grazie alla vittoria di San Siro contro il Milan, ha raggiunto al 5° posto proprio i giallorossi sconfitti clamorosamente a Parma per 2-0. Entrambe le formazioni puntano al 4° posto, quindi è chiaro come i margini di errore siano pressoché nulli tanto per i giallorossi, quanto per gli azzurri.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Roma e Napoli sono complessivamente 169 (151 in Serie A, 18 in Coppa Italia) con un bilancio che dice 65 vittorie dei giallorossi, 50 degli azzurri e 54 pareggi. 225 i gol segnati dai capitolini, 190 quelli messi a referto dai partenopei.

L’ultimo precedente tra le due formazioni, in generale, risale ovviamente alla gara d’andata, giocata al Maradona lo scorso 29 novembre, terminata 4-0 per gli uomini di Gennaro Gattuso. L’ultima sfida all’Olimpico è invece Roma-Napoli 2-1 del 2 novembre 2019 (Serie A 2019-2020). Il Napoli non vince in terra romana dall’1-4 del 31 marzo 2019 (Serie A 2018-2019), mentre l’ultimo pareggio risale a Napoli-Roma 1-1 del 28 ottobre 2018 (Serie A 2018-2019). Il segno X all’ombra del Colosseo manca infine dal 2-2 del 28 aprile 2012 (Serie A 2011-2012).

