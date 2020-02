Cronaca Diretta Roma Lecce 25° Giornata Serie A 23-02-2020 ore 18:00

Cronaca Diretta Testuale di Roma – Lecce 25° Giornata Serie A – Domenica 23 Febbraio 2020 ore 18:00

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Roma Lecce:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta ed in difesa Bruno Peres a destra e Kolarov a sinistra con Mancini e Smalling a formare la coppia centrale. A centrocampo ci sono Veretout e Cristante. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Under, Pellegrini e Mkhitaryan.

Il Lecce scende in campo con il 4-3-2-1 e Liverani è in piena emergenza attaccanti. I salentini giocheranno con Lapadula unica punta supportato da Mancosu e Barak. A centrocampo ci sono Deiola al centro con Petriccione e Majer ai lati. In difesa davanti al portiere Vigorito ci saranno Donati a destra e Calderoni a sinistra con Lucioni e Rossettini centrali.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Spinazzola, Santon, Fazio, Cetin, Ibanez, Villar, Carles Perez, Perotti, Kluivert, Kalinic.

Allenatore: Paulo Fonseca

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu, Barak; Lapadula.

A disposizione: Gabriel, Chironi, Meccariello, Shakhov, Paz, Dell’Orco, Rispoli, Vera, Tachtsidis, Oltremarini, Rimoli.

Allenatore: Fabio Liverani

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Ranghetti e Bresmes

Pre Partita di Roma-Lecce:

La Roma arriva a questo match contro il Lecce dopo 3 sconfitte consecutive ed un solo punto rimediato negli ultimi 4 turni di Serie A. I giallorossi hanno perso contro Sassuolo e Atalanta in trasferta e contro il Bologna in casa. Dopo aver perso domenica scorsa lo scontro diretto contro l’Atalanta a Bergamo ora la Roma è precipitata a -6 dal 4° posto che vale la qualificazione in Champions League ed ha solo 3 punti di vantaggio dalla coppia formata da Napoli e Milan che sono risaliti a quota 36.

Il Lecce invece arriva a questa sfida con umore opporto visto che ha ottenuto 3 vittorie consecutive contro Torino, Napoli e SPAL. I nuovi innesti di Deiola, Donati, Saponara e Barak sembrano essersi rivelati vincenti per i salentini che grazie a queste 3 vittorie sono saliti al quintultimo posto a quota 25 punti a +3 dal Genoa terzultimo sconfitto oggi in casa dalla Lazio.

