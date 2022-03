Cronaca Diretta Roma – Lazio e Streaming Live 20-03-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live del Derby Roma – Lazio valido per la 30° Giornata di Serie A, Domenica 20 Marzo 2022 ore 18:00

Cronaca 2° Tempo:

94′ – Finisce la partita. La Roma si aggiudica il derby di ritorno con un perentorio 3-0. A decretare l’affermazione giallorossa nella stracittadina sono le reti nel primo tempo di Abraham (1′ e 22′) e Pellegrini (40′). Nono risultato utile consecutivo per la compagine di Mourinho che salita in classifica a 51 punti scavalca al quinto posto proprio la Lazio rimasta a ferma a quota 49.

92′ – Karsdorp subisce fallo da Luis Alberto.

91′ – Rui Patricio neutralizza con sicurezza a terra una conclusione priva della necessaria potenza di Pedro incuneatosi in area dal versante di destra.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

89′ – Buon anticipo difensivo di Ibanez.

87′ – Cambio nella Roma: ovazione per Pellegrini che lascia il posto a Bove.

86′ – Si spegne sul fondo una conclusione di Cataldi dalla fuori area.

85′ – Preme la Lazio senza per il momento riuscire a creare nitide opportunità da rete.

84′ – Buon recupero di Vina su Immobile.

84′ – Acerbi subisce fallo da Veretout a centrocampo.

83′ – Segnalata una posizione irregolare di Lazzari.

82′ – Impreciso servizio in profondità di Luis Alberto che intendeva raggiungere Immobile.

81′ – Cambio nella Roma: Veretout sostituisce Sergio Oliveira.

80′ – Termina alta la punizione di Cataldi.

78′ – Cartellino giallo per Sergio Oliveira per gioco scorretto su Milinkovic-Savic. Punizione interessante per la Lazio.

76′ – Apertura imprecisa di Acerbi.

75′ – Un traversone di Lazzari attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Rui Patricio.

74′ – Cambio nella Roma: Vina subentra a Zalewski applaudito dai suoi tifosi.

73′ – Cartellino giallo per Zalewski per gioco scorretto su Romero.

71′ – Prolungata trama di gioco della Lazio.

70′ – Pedro è fermato fallosamente da Sergio Oliveira sulla trequarti.

68′ – Abraham è fermato fallosamente da Luiz Felipe all’altezza della linea mediana del campo.

67′ – Palla-gol per la Roma: Abraham, splendidamente lanciato da Cristante, non riesce a tu per tu con Strakosha a inquadrare lo specchio della porta dopo essersi reso protagonista di un pregevole controllo in corsa.

65′ – Doppio cambio nella Lazio: Romero e Cataldi prendono rispettivamente il posto di Lucas Leiva e Felipe Anderson.

64′ – Sarri prepara due cambi.

63′ – Rilevato un gioco pericoloso di Luis Alberto su Smalling.

62′ – Milinkovic-Savic subisce fallo da Mkhitaryan.

61′ – Cartellino giallo per Lucas Leiva per gioco scorretto su Pellegrini.

59′ – Altro tiro dalla bandierina per la formazione di Mourinho.

58′ – Quinto calcio d’angolo per la Roma.

57′ – Buona chiusura di Marusic su Sergio Oliveira.

55′ – Karsdorp chiude in scivolata su Marusic.

53′ – Cartellino giallo per Mancini per gioco scorretto su Luis Alberto. Sale la tensione.

52′ – Cambio nella Lazio: Hysaj lascia il posto a Lazzari.

52′ – Zalewski subisce fallo da Felipe Anderson.

51′ – La Lazio si propone con continuità e una certa efficacia in avanti in queste prime battute della ripresa.

50′ – Terzo calcio d’angolo per la Lazio generata da una conclusione di Immobile deviata da Ibanez.

49′ – Rilevato un fallo di Lucas Leiva su Mkhitaryan.

49′ – Un traversone dalla destra di Felipe Anderson è respinto fuori area con decisione da Smalling.

48′ – Cartellino giallo per Karsdorp per gioco scorretto su Pedro.

47′ – Termina alto un tentativo di Pedro dal limite dell’area.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

48′ – Finisce il primo tempo. Roma e Lazio vanno al riposo con i giallorossi avanti per 3-0. Decidono, per il momento, la doppietta di Abraham (1′ e 22′) e la perla su punizione di Pellegrini (40′). Traversa di Mkhitaryan. Occasioni per Pellegrini, Zalewski e Luis Alberto.

47′ – Un tentativo di Immobile dal limite dell’area, smorzato da Smalling, è controllato agevolmente da Rui Patricio.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

45′ – Pellegrini è fermato fallosamente da Luiz Felipe.

44′ – Ravvisata una posizione irregolare di Pellegrini.

44′ – Altro fallo subito da Pedro. Questa volta l’autore del fallo è Cristante.

43′ – Cartellino giallo per Pedro per comportamento non regolamentare. Ammonito anche Patric in panchina nella Lazio.

43′ – Pedro subisce fallo da Zalewski.

42′ – Traversa Roma! Una conclusione da fuori area di Mkhitaryan deviata da Acerbi colpisce la parte alta della traversa. Quarto tiro dalla bandierina per i giallorossi straripanti in questa fase.

40′ – GOL DELLA ROMA! 3-0! Terza rete per i giallorossi: Pellegrini va a segno con un magistrale calcio di punizione.

39′ – Sergio Oliveira guadagna un calcio di punizione sulla trequarti subendo fallo da Lucas Leiva.

38′ – Occasione Lazio: Luis Alberto, servito al limite dell’area da Milinkovic-Savic, impegna a terra Rui Patricio.

37′ – Il capitano giallorosso riprende regolarmente il suo posto. Il gioco riprende.

35′ – Gioco fermo per soccorrere Pellegrini rimasto a terra dolorante dopo un intervento di Acerbi al limite dell’area ritenuto regolare dal direttore di gara.

34′ – Termina alto un tentativo di Pellegrini da fuori area.

33′ – Gioco fermo per soccorrere Abraham rimasto contuso a terra dopo un contrasto.

31′ – Efficace copertura difensiva di Sergio Oliveira fermato successivamente in modo falloso da Pedro.

29′ – Karsdorp intercetta un pallone giocato con i piedi da Strakosha e subisce fallo da Hysaj.

28′ – Ravvisato un fallo di Abraham su Luiz Felipe.

27′ – Occasione Roma in contropiede: Strakosha si oppone a una conclusione da posizione defilata di Zalewski.

26′ – Buon recupero di Zalewski su Felipe Anderson.

25′ – Zalewski è fermato fallosamente da Lucas Leiva.

22′ – GOL DELLA ROMA! 2-0! Abraham raddoppia andando a segno con una deviazione al volo sotto misura sugli sviluppi di un cross dalla destra di Karsdorp. Quindicesimo cento stagionale per l’avanti inglese.

21′ – Potenziale opportunità da rete per la Lazio con Immobile contenuto in qualche modo da Ibanez dopo essersi reso protagonista di un gran controllo in corsa su un lancio dalle retrovie effettuato da Acerbi.

20′ – Si spegne sul fondo un colpo di testa di Ibanez sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

19′ – Terzo calcio d’angolo per i giallorossi.

18′ – Prolungato possesso palla della Roma a centrocampo.

16′ – Rischia la Roma con un disimpegno difensivo approssimativo non sfruttato appieno da Immobile.

15′ – Secondo corner anche per la Lazio: Sergio Oliveira spedisce oltre la linea di fondo un traversone dalla destra di Milinkovic-Savic.

14′ – Abraham subisce fallo da Felipe Anderson.

14′ – Secondo calcio d’angolo per la Roma.

13′ – Buona copertura difensiva di Zalewski.

12′ – Sergio Oliveira recupera un pallone nei pressi della bandierina del corner su Luis Alberto.

11′ – Primo calcio d’angolo per la Lazio.

10′ – Roma pericolosa: Pellegrini, servito sul settore di sinistra dell’area da Abraham, si vede respingere il suo tentativo da posizione defilata da Strakosha.

9′ – Un traversone di Marusic dalla destra è allontanato fuori area di testa da Smalling.

8′ – Buona chiusura di testa di Marusic in occasione di un traversone lungo proposto dalla destra da Karsdorp.

7′ – La Roma manovra all’altezza della linea mediana del campo.

6′ – Possesso palla della Lazio.

5′ – Milinkovic-Savic subisce fallo da Cristante.

4′ – Buona chiusura di Ibanez su Marusic.

3′ – Pedro è fermato fallosamente da Mancini.

2′ – GOL DELLA ROMA! 1-0! Abraham porta in vantaggio i giallorossi ribadendo in rete da pochi passi la battuta dalla bandierina del corner di Pellegrini respinta dalla traversa.

1′ – Il primo corner dell’incontro è in favore della Roma.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Lazio.

Roma-Lazio: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Mourinho e Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Probabili Formazioni di Roma-Lazio:

La Roma ritrova Mkhitaryan dopo la squalifica scontata nel precedente match contro l’Udinese e subito l’armeno sarà titolare nel derby. Non cambia il modulo, ovvero il 3-4-1-2, con Rui Patricio tra i pali e la difesa composta da Kumbulla, Smalling e Mancini con Ibanez fuori. Confermato El Shaarawy sugli esterni dopo le buone prove da subentrato con Karsdorp dall’altra parte. Cristante e lo stesso Mkhitaryan giocheranno centrali con Pellegrini sulla trequarti con Zaniolo e Abraham in attacco.

La Lazio ripropone il 4-3-3 con l’ex Pedro che giocherà sugli esterni insieme a Felipe Anderson che agirà dalla parte opposta. Impossibile prescindere dalla presenza di Ciro Immobile, mentre in mezzo al campo Sarri vuole solo i fedelissimi. Strakosha tra i pali con Marusic e Hysaj sugli esterni e Luiz Felipe, fresco di convocazione in Nazionale, con Acerbi. Lucas Leiva giocherà a centrocampo insieme a Luis Alberto e Milinkovic Savic.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immoble, Pedro. Allenatore: Sarri.

Pre-Partita di Roma – Lazio:

Il momento è arrivato: per 90 minuti la città Eterna si fermerà per il derby di Roma tra i giallorossi di José Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri.

Una stracittadina che sarà decisiva e importante per tantissimi motivi tra cui c’è sicuramente la voglia di mettere un solco rispetto ai cugini per quella che è la lotta alle zone Europa.

Solo un punto divide le due squadre in un campionato che per entrambi ha significato una serie di alti e bassi, figli di una rivoluzione mai del tutto iniziata.

La Roma, con Mourinho, sperava di poter subito competere ad altissimi livelli, ma la mentalità della squadra certe volte vacilla ancora.

La Lazio, con Sarri, avrebbe voluto fin da subito la massima espressione della bellezza calcistica, ma anche in questo caso il percorso è stato ben più tortuoso.

Entrambe arrivano al derby con risultati praticamente simili e con umori paragonabili, l’unica differenza è l’Europa in cui la Roma, pochi giorni fa, ha giocato affrontando il Vitesse mentre i biancocelesti sono stati eliminati ai sedicesimi di Europa League.

Fatto sta che, come ogni derby, per 90 minuti tutto si fermerà e i calcoli non conteranno più. Ciò che si è fatto prima non avrà più importanza perché, soprattutto a Roma, niente può valere più di un derby vinto.

