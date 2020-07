Cronaca Diretta Napoli-Milan 2-2 12-07-2020

Cronaca Diretta Live di Napoli Milan posticipo della 32° Giornata di Serie A, Domenica 12 Luglio 2020 ore 21:45

Cronaca 1° Tempo:

21:42 – Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Milan! Squadre che stanno entrando in campo e sono pronte a cominciare.

21:47 – Inizia la gara! Il Napoli manovra il primo pallone.

4′ – Partita che stenta realmente a decollare in questi primi minuti. Napoli che ha provato a farsi vedere con un paio di tagli di Callejòn.

7′ – Primo corner della gara per il Milan con il cross dalla sinistra di Rebic messo fuori da Mario Rui.

9′ – Brutto fallo di Di Lorenzo su Hernandez che rimane a terra dolorante toccandosi ilo ginocchio. Ammonito il terzino del Napoli.

13′ – Prima occasione della partita: serpentina in area di Mertens dalla sinistra, conclusione mancina e miracolo di Donnarumma a mettere in angolo.

17′ – Palo di Insigne che calcia con il destro dal limite e mette i brividi a Donnarumma. Il Napoli sta prendendo in mano il pallino del gioco.

19′ – Ancora Napoli con una discesa sulla sinistra: Mertens penetra in area e serve Callejòn che spreca calciando tra le mani di Donnarumma a pochi passi.

20′ – Milan in Vantaggio! Destro al volo di Theo Hernandez! Il francese riceve un cross di Rebic dalla sinistra e piega le mani di Ospina con un sinistro di prima intenzione.

21′ – Gol arrivato nel miglior momento del Napoli che ora è costretto a recuperare.

23′ – Sinistro dal limite di Mario Rui che sibila a pochi centimetri dal palo.

26′ – Cooling break per le due squadre. Milan che conduce per 1-0.

28′ – Occaione per il Napoli: tiro da fuori di Zielinski, deviato e che finisce lemme lemme tra le braccia di Donnarumma.

30′ – Ammonito Mario Rui per fallo su Bennacer.

34′ – Pareggio del Napoli! Punizione dalla sinistra, cross in mezzo, “papera” di Donnarumma che respinge male il pallone e Di Lorenzo la spinge dentro a porta sguarnita.

37′ – Ora è il Napoli a spingere con Ruiz che si è guadagnato un nuovo corner dalla destra.

39′ – Tentativo dalla sinistra di Mario Rui. Donnarumma respinge.

41′ – Fabian Ruiz con un sinistro dal limite che finisce largo.

42′ – Ora il Napoli spinge: taglio dentro di Callejòn servito dal cross di Insigne. Lo spagnolo commette però fallo in attacco.

45′ – Due minuti di recupero.

45+2′ – Finisce il primo tempo al San Paolo! 1-1 tra Napoli e Milan: al vantaggio di Hernandez ha risposto il pareggio di Di Lorenzo.

Cronaca 2° tempo

22:51 – Inizia la ripresa! 1-1 al San Paolo finora.

46′ – Nel Milan è entrato Saelemakers per Paquetà.

49′ – Penetrazione in area di Conti che poi viene fermato per aver commesso un fallo.

52′ – Sinistro alto di Callejòn servito sul limite destro dell’area di rigore.

56′ – Angolo dalla sinistra per il Napoli: Donnarumma non rischia e smanaccia.

59′ – Vantaggio del Napoli con Mertens! Callejòn penetra dalla destra, mette il pallone in mezzo rasoterra, e premia il movimento di Mertens che segna con la complicità di un Donnarumma non perfetto nella circostanza.

60′ – Sostituzione Milan: Rebic per Leao.

63′ – Sinistro dalla distanza di Leao che finisce alto. Buon tentativo comunque.

64′ – Doppio cambio per il Napoli: Elmas e Demme in campo al posto di Ruiz e Lobotka.

67′ – Corner dalla destra per il Milan, Leao va alto di testa.

70′ – Rigore per il Milan! Bonaventura messo giù da Zielinski. Penalty ineccepibile.

71′ – Va Kessiè dal dischetto.

72′ – Pareggia Kessiè! Palla da una parte, Ospina dall’altra: è 2-2.

73′ – Doppio cambio per il Napoli: Milik e Lozano in campo per Mertens e Insigne.

75′ – Ammonito Theo Hernandez per fallo su Milik.

77′ – Conti ammonito per fallo su Mario Rui. Intanto cooling break per le due squadre.

79′ – Contatto Elmas-Leao in area del Milan. Non c’è nulla per La Penna.

82′ – Squadre che si stanno allungando ora e prestano il fianco alle iniziative avversarie.

83′ – Sostituzione Napoli: Callejòn esce e fa spazio a Politano.

85′ – Ammonito Saelemakers per fallo su Di Lorenzo.

86′ – Gara ancora dai ritmi piuttosto intensi con le squadre che provano molteplici ripartenze.

87′ – Milan in dieci: espulso Saelemakers per doppia ammonizione nel giro di due minuti.

88′ – Cambio per il Milan: Krunic al posto di Rebic.

89′ – Punizione dal limite per il Napoli: fallo su Demme.

90′ – 5 minuti di recupero.

90+1′ – Tiro su punizione di Milik che finisce abbondantemente alto sulla traversa.

90+2′ – Buona chiusura di Hernandez su Politano. Francese padrone della corsia sinistra.

90è+4′ – Leao guadagna una punizione preziosa. Su questa giocata finirà la gara.

90+5′ – Finisce la partita! 2-2 al San Paolo tra Napoli e Milan.

Formazioni Ufficiali di Napoli Milan:

Gattuso manda in campo il suo Napoli con il solito 4-3-3 con Ospina in porta e nella difesa a 4 Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra con Maskimovic e Koulibaly centrali. A centrocampo ci sarà Lobotka al centro con ai lati Fabian Ruiz e Zielinski. Il tridente d’attacco è formato da Callejon, Mertens e Insigne.

Pioli schiera il suo Milan con il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta e nella difesa a 4 Conti a destra ed Hernandez a sinistra con Kjaer e Romagnoli centrali. I due di centrocampo sono Kessie e Bennacer. In attacco Hibrahimovic punta centrale supportato da Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

A Disposizione: Meret, Karnezis, Hysaj, Luperto, Manolas, Ghoulam, Demme, Elmas, Politano, Lozano, Younes, Milik. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Paquetà, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

A Disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Gabbia, Krunic, Biglia, Bonaventura, Saelemakers, Leao, Maldini.Allenatore: Pioli

ARBITRO: La Penna di Roma.

Prepartita di Napoli Milan:

Le due squadre sono in ottima forma ed in lotta per il 5° posto insieme alla Roma. I giallorossi hanno vinto l’anticipo di ieri contro il Brescia ed ora hanno 3 punti di vantaggio sul Napoli di Gattuso che con un eventuale vittoria stasera potrebbe riagganciarli al 5° posto.



Il Milan di Pioli è 7° a -2 dal Napoli ed è in grande forma dopo aver battuto in successione Roma, Lazio e Juventus.

Anche il Napoli di Gattuso gode di ottima forma e sin qui le ha vinte tutte dalla ripresa del campionato a parte la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta.

Precedenti e statistiche di Napoli Milan:

I precedenti tra Napoli e Milan sono in totale 164 di cui 147 giocati in Serie A e17 in Coppa Italia.

Il bilancio è nettamente a favore dei rossoneri che hanno ottenuto 65 vittorie a fronte delle 48 partenopee mentre 51 sono stati i pareggi. Il Milan è avanti anche per quanto riguarda i gol segnati 236 contro i 186 del Napoli.

L’ultimo precedente tra le due compagini è ovviamente quello della gara di andata giocata a San Siro lo scorso 23 novembre terminato col punteggio di 1 a 1.

L’ultimo precedente al San Paolo risale al 25 agosto 2018. In quell’occasione furono i partenopei, al tempo guidati da Carlo Ancelotti, a trionfare, per 3-2, sugli uomini allenati dall’attuale allenatore dei campani, Gennaro Gattuso.

L’ultima vittoria esterna del Milan al San Paolo risale addirittura a 10 anni fa al 25 ottobre 2010 quando due reti, firmate da Robinho e Ibrahimovic, permisero ai rossoneri di battere il Napoli che trovò il gol della bandiera con Lavezzi.

