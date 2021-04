Cronaca Diretta Napoli Lazio 32° Giornata Serie A 22-04-2021

Cronaca Diretta Live di Napoli Lazio, 32° Giornata Serie A – Giovedì 22 Aprile 2021 ore 20:45

Cronaca 2° Tempo:

94′ – Finisce la partita. Il Napoli compie un passo importante in chiave Champions League sconfiggendo la Lazio per 5-2 nell’atteso posticipo del 32° turno della Serie A andato in scena al “Diego Armando Maradona”. Alle reti di Insigne (7’ su rigore e 53’), Politano (12’), Mertens (65’) e Osimhen (80’) gli ospiti oppongono soltanto le realizzazioni di Immobile (70’) e Milinkovic-Savic (74’). L’undicesima affermazione interna consente agli azzurri di consolidare con i suoi 63 punti all’attivo il quinto posto. Si chiude a cinque la striscia di successi consecutivi della Lazio sesta a quota 58 con una gara da recuperare.

94′ – La Lazio fallisce con Muriqi un’opportunità da rete sugli sviluppi di un corner.

92′ – Segnalata una posizione irregolare di Lozano.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

90′ – Napoli pericoloso: Reina si oppone ad Elmas servito sotto porta da Lozano.

89′ – Cambio Napoli: Bakayoko lascia il posto a Lobotka.

86′ – Lazio pericolosa. Termina alto un tentativo di Akpa Akpro liberato al tiro da una sponda aerea di Muriqi.

83′ – Doppio cambio per la Lazio: Muriqi e Akpa Akpro prendono rispettivamente il posto di Immobile e Milinkovic-Savic.

82′ – Cambio Napoli: Elmas fa il suo ingresso per Zielinski.

80′ – GOL NAPOLI! 5-2! Osimhen, servito da Lozano, sorprende Reina con una conclusione potente e precisa sul primo palo. Sesto centro per l’avanti nigeriano.

79′ – Reina neutralizza un debole tentativo a rete di Insigne.

75′ – Cartellino giallo per Andreas Pereira per gioco scorretto su Di Lorenzo.

74′ – GOL LAZIO! 4-2! I biancocelesti riducono ulteriormente il divario andando a segno su punizione con Milinkovic-Savic. Ottava realizzazione per il centrocampista serbo.

73′ – Cartellino giallo per Di Lorenzo per gioco scorretto su Immobile.

72′ – Triplo cambio per il Napoli: Rrahmani, Lozano e Osimhen prendono rispettivamente il posto di Manolas, Politano e Mertens.

70′ – GOL LAZIO! 4-1! Immobile, servito da Andreas Pereira, accorcia le distanz con una bella battuta.

70′ – Secondo calcio d’angolo per la Lazio.

67′ – Termina a lato un colpo di testa di Milinkovic-Savic.

65′ – GOL NAPOLI! 4-0! Mertens, servito al limite dell’area da Zielinski, trafigge Reina con una splendida conclusione d prima intenzione da limite dell’area..

64′ – Doppio cambio per la Lazio: Lulic e Andreas Pereira fanno il loro ingresso in campo al posto di Fares e Luis Alberto.

63′ – Prolungato possesso palla della Lazio che fatica a trovare sbocchi.

60′ – Errore in fase di rifinitura di Luis Alberto.

58′ – Cambio Lazio: Cataldi subentra a Lucas Leiva.

53′ – GOL NAPOLI! 3-0! Insigne sigla la terza rete per i padroni di casa (la seconda personale) con una pregevole battuta a scendere sul secondo palo dopo aver eluso l’intervento al limite dell’area di Lucas Leiva. Diciassettesima realizzazione per l’avanti azzurro.

52′ – Lazio pericolosa. Meret si oppone al tentativo da distanza ravvicinata effetuato da Milinkovic-Savic.

52′ – Possesso palla della Lazio a centrocampo.

50′ – Punizione dalla destra di Luis Alberto e colpo di testa alto di Immobile.

48′ – Cartellino giallo per Immobile per gioco scorretto su Manolas protagonista di un’ottima chiusura.

46′ – Segnalata una posizione irregolare di Zielinski andato a segno sul servizio in verticale di Mertens.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

48′ – Finisce il primo tempo. Napoli e Lazio vanno al riposo con gli azzurri in vantaggio per 2-0. Decidono, per il momento, le reti di Insigne su rigore (7′) e Politano (12′). Palo della Lazio con Correa.

46′ – Cartellino giallo per Mertens per gioco scorretto su Immobile.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

43′ – Primo corner per la Lazio.

42′ – Cartellino giallo per Fabian Ruiz per gioco scorretto su Correa.

41′ – Secondo calcio d’angolo per il Napoli.

40′ – L’avanti biancoceleste riprende regolarmente il suo posto.

39′ – Immobile resta contuso a terra dopo un’incursione in area avversaria.

35′ – Segnalato un fuorigioco di Di Lorenzo lanciato sul settore di destra da Insigne.

34′ – Si spegne sul fondo un rasoterra di Immobile dal limite dell’area.

33′ – Un cross dal fondo di Fares è allontanato fuori area di testa da Hysaj.

32′ – Segnalata una posizione irregolare di Insigne.

31′ – Possesso palla del Napoli a centrocampo.

29′ – Cartellino giallo per Lucas Leiva per gioco scorretto su Fabian Ruiz.

28′ – Un cross dalla destra di Fabian Ruiz si rivela troppo lungo per Mertens.

26′ – Luis Alberto s’incunea in area e conclude: pallone sul fondo.

25′ – Un tentativo di Immobile è respinto in scivolata da Manolas.

22′ – La Lazio si propone ora con continuità in fase offensiva. Immobile non riesce a servire in verticale Fares.

19′ – Palo della Lazio! I biancocelesti vanno vicinissimi al bersaglio colpendo un palo interno con Correa.

18′ – Reina controlla senza problemi in presa alta un traversone dalla destra effettuato da Politano.

14′ – Cartellino giallo per Manolas per gioco scorretto su Lazzari.

13′ – Politano chiama in causa Reina con rasoterra piuttosto debole.

12′ – GOL NAPOLI! 2-0! Raddoppio dei padroni di casa. Politano, servito a sinistra da Mertens, si accentra da destra evitando l’intervento di Fares e conclude sorprendendo Reina sul primo palo.

7′ – GOL NAPOLI! 1-0! Insigne porta in vantaggio gli azzurri trasformando il contestato penalty.

5′ – Il direttore di gara, dopo aver fatto ricorso al VAR, decreta un calcio di rigore per il Napoli punendo un intervento a gamba alta in area di Milinkovic-Savic su Manolas. Decisione dubbia. Il centrocampista biancoceleste (ammonito) sembra toccare il pallone prima di finire sullo slancio a contatto con l’avversario.

3′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Napoli.

2′ – Prolungata manovra offensiva dei padroni di casa.

1′ – Inizia la partita.

FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Migliori Bookmakers AAMS