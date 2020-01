Cronaca Diretta Napoli Inter 18° Giornata Serie A 06-1-2020

Cronaca Diretta Napoli Inter 18° Giornata Serie A Lunedì 6 Gennaio 2020 ore 20:45

Cronaca 2° Tempo:

Cronaca 1° Tempo:

Si chiude il 1° tempo al San Paolo con l’Inter in vantaggio 2 a 1 sul Napoli

45′ Occasione Napoli! Milik indisturbato colpisce di testa ma il pallone finisce a lato.

44′ L’arbitro assegna un solo minuto di recupero.

42′ GOL NAPOLI! MILIK! Zielinski serve Callejon che mette in mezzo di prima un ottimo pallone per Milik che non sbaglia! Il Napoli accorcia le distanze sul finire del primo tempo portandosi sull’1 a 2!

39′ Occasione Napoli! Insigne prova il tiro a giro sul secondo palo ma Handanovic riesce a salvare in due tempi!

37′ Occasione Inter! I nerazzurri sfiorano il 3° gol con Lukaku che prova con un gran tiro di sinistro a giro ma il pallone termina di poco fuori

35′ GOL INTER! LUKAKU! L’attaccante nerazzurro tira addosso a Meret che fa una grossa papera lasciando passare il pallone sotto le gambe, Napoli-Inter 0-2.

33′ Zielinski prova il destro a giro ma finisce largo.

31′ L’Inter di Conte comanda il gioco ed il Napoli non sembra riuscire a reagire e sin qui non ha ancora tirato in porta.

29′ Cartellino Giallo per Candreva per fallo su Ruiz a centrocampo.

27′ Occasione Inter! Meret sventa il pericolo su colpo di testa di Vecino dopo un calcio d’angolo

25′ Gagliardini prova il tiro dalla distanza ma il pallone viene parato facilmente da Meret.

23′ Meret salva in uscita su un calcio di punizione di Brozovic ma prende una botta al costato. Il portiere partenopeo rimane comunque in campo.

19′ Lukaku serve Lautaro Martinez davanti il portiere ma è in posizione di off side.

16′ GOL INTER! LUKAKU! L’attaccante nerazzurro approfitta di uno scivolone di Di Lorenzo e si invola da solo verso la porta battendo Meret

13′ Insigne va via centralmente e prova il tiro ma il pallone termina fuori di poco.

11′ Destro di Lautaro Martinez da fuori area con pallone che termina fuori

9′ Lukaku si libera di Di Lorenzo e prova il tiro con pallone che colpisce l’esterno della rete

3′ Occasione Napoli! Insigne serve Milik che di testa da ottima posizione non riesce ad inquadrare la porta

1′ Inizia la partita!

Formazioni Ufficiali di Napoli Inter:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku. ALL.: Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma.

Pre-partita di Napoli Inter:

Gattuso, vista l’emergenza nel reparto arretrato, dovrebbe schierare Di Lorenzo difensore centrale in coppia con Manolas, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Mario Rui a sinistra e Hysaj a destra. Centrocampo a pieno regime invece con Allan, Fabian Ruiz e Zielinski che dovrebbero partire dall’inizio. In attacco il tridente formato da Insigne, Callejon e Milik. In porta ovviamente Meret.

Antonio Conte, dal canto suo, gioisce perché ritrova finalmente Sensi e Barella. Tuttavia solo l’ex Sassuolo dovrebbe partire dall’inizio, mentre per l’ex Cagliari si prospetta un utilizzo a partita in corso. Handanovic quindi in porta con, a fargli da scudo, Godin, De Vrij e Skriniar. Centrocampo a cinque con Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi e Biraghi. In attacco il duo delle meraviglie Lautaro Martinez – Lukaku.

