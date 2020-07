Cronaca Diretta Milan Juventus Torino 07-07-2020

Cronaca Diretta Live di Milan Juventus Anticipo della 31° Giornata di Serie A, Martedì 7 Luglio 2020 ore 21:45

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Milan Juventus:

Pioli dovrebbe confermare la stessa formazione del Milan che sabato sera ha sconfitto con un netto 3 a 0 la Lazio all’Olimpico.

I rossoneri scenderanno in campo con il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta e nella difesa a 4 Conti a destra ed Hernandez a sinistra con Kjaer e Romagnoli centrali. A centrocampo ci saranno Kessie e Bennacer. In attacco Ibrahimovic punta centrale supportato da Rebic, Paquetà e Saelemaekers.

Sarri dovrà fare a meno degli squalificati Dybala e De Ligt ed in attacco schiererà titolare Higuain al suo posto mentre Rugani sostituirà l’olandese in difesa.

La Juventus si schiera con il 4-3-3 con Szczesny in porta e nella difesa a 4 Cuadrado a destra e Danilo a sinistra con Rugani e Bonucci centrali. A centrocampo ci sarà Pjanic in cabina di regia con Rabiot e Bentancur ai lati. In attacco Higuain al centro con a fianco Bernardeschi e Ronaldo.

MILAN (4-2-3-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Prepartita di Milan Juventus:

La 31° Giornata di Serie A si apre con il big Match di San Siro dove alle 21:45 scendono in campo il Milan di Pioli e la Juventus di Sarri.

La Juventus capolista ha consolidato il suo primo posto portandosi a +7 sulla Lazio dopo aver vinto il derby contro il Torino sabato scorso. I biancocelesti invece sono stati sconfitti con un netto 3 a 0 proprio dal Milan all’Olimpico.

La Juventus dalla ripresa del campionato viaggia a punteggio pieno con 4 vittorie in 4 partite contro Bologna, Lecce, Genoa e Torino.

Anche il Milan di Pioli appare in ottima forma e ha conquistato 10 punti in 4 partite frutto di 3 vittorie contro Lecce, Roma e Lazio ed 1 pareggio.

I rossoneri sono risaliti al 7° posto in classifica e sono a soli due punti dal 5° posto occupato da Roma e Napoli a pari merito a quota 48.

La sfida di San Siro si preannuncia ricca di gol e spettacolo, mancherà solo il pubblico delle grandi occasioni visto che si giocherà a porte chiuse per le normative anti covid.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS