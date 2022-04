Cronaca Diretta Milan Genoa e Streaming Live 15-04-2022 ore 21:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan – Genoa – 33° Giornata di Serie A, Venerdì 15 Aprile 2022 ore 21:00

Cronaca 2° Tempo:

95′ – Finisce la partita. Il Milan torna al gol e alla vittoria: i rossoneri, dopo due pareggi a reti bianche consecutivi, s’impongono al Meazza sul Genoa per 2-0. La decima affermazione interna, sancita dalle realizzazioni di Leao (11′) e Messias (87′), consente alla compagine di Pioli di salire in classifica a 71 punti e confermarsi, seppur con una gara in più, in vetta al torneo con due lunghezze di vantaggio sull’Inter passata a La Spezia. L’imbattibilità tra i pali di Maignan sale a 564 minuti. Per il Genoa, penultimo in compagnia del Venezia a quota 22, si tratta del terzo ko di fila.

95′ – Quarto corner per i rossoneri.

94′ – Cartellino giallo per Gudmundsson per gioco scorretto su Hernandez.

94′ – Occasione Genoa: grande intervento di Maignan su Hernani protagonista di un perentorio colpo di testa sugli sviluppi del calcio piazzato battuto dalla trequarti di sinistra da Galdames.

93′ – Vasquez è fermato fallosamente da Messias.

93′ – Gudmundsson subisce fallo da Kalulu.

92′ – Terzo calcio d’angolo per il Milan.

91′ – Cambio forzato nel Genoa: Hernani sostituisce l’infortunato a Bani.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

89′ – Gioco fermo per soccorrere Bani rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Ballo-Toure.

87′ – GOL DEL MILAN! 2-0! Messias, servito da Rebic, raddoppia per i rossoneri ribadendo in rete un suo precedentemente tentativo respinto da Sirigu.

86′ – Doppio cambio nel Milan: Ballo-Toure e Diaz prendono rispettivamente il posto di Leao e Bennacer.

85′ – Si spegne sul fondo un tentativo di testa di Ostigard.

84′ – Cartellino giallo per Tonali per gioco scorretto su Vasquez.

83′ – Il Milan difende il minimo vantaggio.

82′ – Melegoni commette fallo su Krunic.

81′ – Palla trattenuta da Kessie. Punizione per il Genoa.

80′ – Secondo calcio d’angolo per il Milan.

79′ – Cartellino giallo per Yeboah per gioco scorretto su Hernandez. E’ il primo ammonito del match.

79′ – Sirigu neutralizza agevolmente un rasoterra da fuori area di Kessie.

78′ – Melegoni ci prova, senza fortuna, dalla distanza: pallone sul fondo.

77′ – Melegoni subisce fallo da Krunic.

77′ – Occasione Milan in contropiede: Leao, ben servito da Rebic sul settore di sinistra, impegna Sirigu con una conclusione in diagonale.

76′ – Pressing alto del Genoa.

75′ – La gara, dai modesti contenuti tecnici, continua a riservare pochissimi spunti di cronaca.

74′ – Cambio forzato nel Milan: Krunic sostituisce Gabbia non al meglio.

72′ – Doppio cambio nel Genoa: Yeboah e Gudmundsson fanno il loro ingresso per Frendrup e Amiri.

71′ – Ravvisata una posizione irregolare di Rebic.

70′ – Segnalato un fuorigioco di Destro.

70′ – Buon recupero di Amiri su Leao.

69′ – Rebic perde banalmente il pallone sulla trequarti.

67′ – Ravvisata una posizione irregolare di Rebic sull’invito in verticale di Leao.

66′ – Tonali subisce fallo da Galdames nei pressi della bandierina.

65′ – Messias subisce fallo da Vasquez.

64′ – Sicura uscita alta di Maignan.

62′ – Doppio cambio nel Milan: Messias e Rebic subentrano rispettivamente a Saelemaekers e Giroud.

60′ – Prolungata trama di gioco del Genoa che guadagna campo.

59′ – Maignan attento su uno sfortunato rimpallo verso la propria porta di Gabbia.

58′ – L’unico tiro nello specchio dell’incontro resta quello di Leao.

57′ – Palla-gol per il Milan: Giroud, servito ottimamente a centro area da Saelemaekers, conclude al volo in modo impreciso.

56′ – Primo corner per il Genoa generato da un intervento ingenuo di Maignan su una conclusione senza pretese di Destro dalla distanza.

55′ – Doppio cambio nel Genoa: Melegoni e Destro prendono rispettivamente il posto di Ekuban e Piccoli.

54′ – Kessie subisce fallo da Frendrup.

52′ – Prolungato possesso palla del Genoa.

51′ – Saelemaekers, dopo aver recuperato un pallone a Ostigard, conclude malamente a lato dal limite dell’area.

50′ – Un tentativo di Amiri da fuori area è respinto da Gabbia.

50′ – Segnalato un fuorigioco di Leao.

49′ – Bani subisce fallo da Leao.

48′ – Possesso palla del Milan.

47′ – Giroud subisce fallo da Ostigaard.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti. Hernandez e Bani hanno evidentemente superato i rispettivi problemi.

Cronaca 1° Tempo:

48′ – Finisce il primo tempo. Milan e Genoa vanno al riposo con i rossoneri in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Leao all’11’. Occasioni per Saelemaekers e Galdames.

47′ – Hefti subisce fallo da Kessie.

47′ – Potenziale opportunità per il Milan sventata da un intervento di Vasquez su un servizio impreciso di Kessie verso il centro area.

46′ – Cross decisamente impreciso di Saelemaekers al termine di uno scambio corto dalla bandierina con Kessie.

46′ – Occasione per il Genoa: Galdames, servito in verticale da Badelj, elude abilmente l’intervento di Gabbia ma non riesce da posizione piuttosto defilata ad inquadrare il bersaglio.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

45′ – Il primo corner dell’incontro è in favore del Milan.

44′ – Ravvisato un gioco pericoloso di Amiri su Kalulu.

43′ – Possesso palla del Genoa. Hernandez sembra accusare dolore a una caviglia.

42′ – Ravvisato un fallo di mano di Amiri. Punizione per il Milan sulla trequarti.

41′ – Problemi fisici per Bani. Si prepara Criscito.

40′ – Efficace chiusura di Bani su Saelemaekers.

39′ – Tomori rimedia a un pallone perso da Tonali con un’applaudita chiusura su Piccoli.

38′ – Un servizio in profondità di Badelj si rivela troppo lungo per Piccoli: comoda l’uscita per Maignan.

37′ – Kessie subisce fallo da Galdamaes.

36′ – Hernandez è fermato fallosamente da Badelj.

36′ – Palla-gol per il Milan sciupata da Saelemaekers: l’esterno rossonero, ottimamente servito nel cuore dell’area da Kessie, conclude malamente a lato.

35′ – Un traversone basso dal fondo di Leao è spedito in fallo laterale da Badelj.

34′ – Gioco spezzettato. Hernandez subisce fallo da Frendrup a centrocampo.

33′ – La punizione battuta da Vasquez si perde sul fondo.

32′ – Ekuban è fermato fallosamente da Bennacer. Punizione sulla trequarti per il Genoa.

31′ – I ritmi di gioco si sono abbassati in questa fase.

30′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Galdames su Tonali.

29′ – Amiri subisce fallo da Bennacer.

28′ – Primo tentativo del Genoa: termina alta una battuta da fuori area di Badelj.

27′ – Ravvisato un fallo di mani di Tonali.

26′ – Fallo tattico di Tomali su Amiri sugli sviluppi di un pallone perso da Hernandez.

25′ – Altro pallone perso da Leao non sfruttato dagli ospiti.

24′ – Il Genoa passa al 4-4-2. Potenziale opportunità in contropiede per il Genoa con Piccoli generata da un pallone perso da Leao.

23′ – Hernandez subisce fallo da Frendrup.

22′ – Il gioco riprende con i rossoneri in possesso della sfera.

20′ – Gioco fermo per soccorrere Hernandez rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Bani.

18′ – Efficace chiusura difensiva di Gabbia.

16′ – Hefti recupera un pallone a Leao.

15′ – Tempestiva uscita di Sirigu ad anticipare un possibile intervento di Giroud.

14′ – Gioco fermo per soccorrere Leao rimasto contuso a terra dopo un contrasto nei pressi della bandierina del corner.

11′ – GOL DEL MILAN! 1-0! Leao porta in vantaggio i padroni di casa spedendo in rete al volo con il mancino un bel traversone dalla trequarti di destra di Kalulu.

9′ – Ritmi piuttosto sostenuti in questo avvio di gara.

8′ – Possesso palla del Milan.

7′ – Fallo in attacco di Piccoli su Tomori.

6′ – Buona chiusura difensiva di Frendrup.

5′ – Altra potenziale opportunità per il Milan generata da un traversone impreciso di Hernandez dalla sinistra.

4′ – Giroud pressato non riesce a controllare una rimessa di Hernandez.

3′ – Il gioco ristagna a centrocampo. Leao è fermato fallosamente da Frendrup a centrocampo.

2′ – Un traversone basso di Hernandez dalla sinistra crea un po’ di apprensione in area rossoblu.

1′ – Kessie subisce fallo da Ekuban.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Milan. Sono presenti al Meazza oltre 70.000 spettatori.

Milan – Genoa: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Pioli e Blessin.

Milan (4-3-3): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali, Kessie; Saelemaekers, Giroud, Leao.

Genoa (4-3-2-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Badelj, Galdames; Ekuban, Amiri; Piccoli.

Probabili Formazioni di Milan – Genoa:

Solito 4-2-3-1 per Stefano Pioli. Rispetto alle ultime uscite, Tonali e Bennacer formeranno la linea di centrocampo, mentre Saelemaekers e Kessie dovrebbero occupare i primi 2 posti della trequarti, completata da Leao, nella posizione di esterno di sinistra. Giroud sarà l’unica punta.

4-2-3-1 anche per il tecnico Alexander Blessin. Hefti, Ostigard, Maksimovic e Vaszquez formeranno la linea difensiva, mentre il trio di trequartisti, costituito da Amiri, Melegoni e Portanova, supporteranno l’unica punta Piccoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Galdames, Badelj; Amiri , Melegoni, Portanova; Piccoli

Pre – Partita di Milan – Genoa:

Il Milan, allenato da Stefano Pioli, è reduce dal pareggio per 0-0, contro il Torino, allenato da Ivan Juric.

I rossoneri hanno conquistato 68 punti in 32 giornate, frutto di 20 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte.

Il Genoa, allenato a Alexander Blessin, è reduce dalla sconfitta per 1-4, contro la Lazio, guidata da Maurizio Sarri.

I rossoblù hanno conquistato 22 punti in 32 giornate, frutto di 2 vittorie, 16 pareggi e 14 sconfitte.