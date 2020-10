Cronaca Diretta Lazio Inter 3° Giornata Serie A 04-10-2020

Cronaca Diretta Testuale di Lazio Inter, 3° Giornata di Serie A Domenica 4 Ottobre 2020 ore 15:00.

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Lazio Inter:

Inzaghi manda in campo la sua Lazio con il 3-5-2 con Strakosha in porta ed in difesa Acerbi al centro afficancato da Patric e Radu. A centrocampo ci sarà Leiva in cabina di regia affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Sulla fascia destra ci sarà Lazzarie Marusic a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Immobile e Correa.

Antonio Conte manda in campo la sua Inter con il 3-4-1-2 con Handanovic in porta e difesa a 3 formata da De Vrij, Skriniar e Bastoni. A centrocampo ci saranno Gagliardini e Barella in cabina di regia con Hakimi a destra e Perisic a sinistra. In attacco Vidal dietro le due punte Lukaku e Lautaro Martinez.

LAZIO 3-5-2: Strakosha, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

INTER 3-4-1-2: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Pre-Partita di Lazio Inter:

Dopo aver giocato entrambe nell’infrasettimanale il recupero della prima giornata di campionato, Lazio e Inter si affrontano nella 3° giornata di campionato. I biancocelesti devono riscattarsi dopo l’1-4 subito dall’Atalanta, mentre l’Inter deve proseguire la sua marcia dopo le vittorie su Fiorentina e Benevento.

Tanti gli indisponibili per Inzaghi, quasi tutti a disposizione per Conte.

Dopo il buon esordio con lo 0-2 sul Cagliari nella 2° giornata, la Lazio è poi capitolata in casa 1-4 contro l’Atalanta nel recupero della 1° giornata. Ora sempre all’Olimpico gli uomini di Simone Inzaghi ospitano un altro avversario ostico come l’Inter, dovendo farsi carico di molte assenze. Ma l’ultimo precedente all’Olimpico ha portato bene ai biancocelesti.

L’Inter è in fiducia dopo le due vittorie su Fiorentina e Benevento, seppur arrivate al fotofinish la prima e più comodamente la seconda. I nerazzurri sono in uno buono stato di forma, la rosa in questa stagione è ampia e di qualità e l’obiettivo è chiaro. Da registrare la difesa che ha già subito 5 reti in due match (seppur già apparsa più solida col Benevento rispetto all’esordio con la Viola) ma il team di Conte vorrà chiudere bene prima della sosta della Nazionali.

Precedenti e statistiche di Lazio – Inter

Nella scorsa stagione Lazio e Inter si sono affrontate due volte entrambe in campionato. All’andata giocata a San Siro, l’Inter si impose 1-0 con rete di D’Ambrosio. Al ritorno giocato all’Olimpico la Lazio vinse in rimonta per 2-1 con reti di Immobile e Milinkovic-Savic. Tolto questo precedente, l’Inter viene da 3 vittorie consecutive esterne all’Olimpico. L’ultimo KO nerazzurro risale alla stagione 2015/2016, 2-0 Lazio firmato Klose e Candreva.

