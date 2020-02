Cronaca Diretta Lazio Inter 24° Giornata Serie A 16-02-2020

Cronaca Diretta Testuale di Lazio Inter 24° Giornata Serie A – Domenica 16 Febbraio 2020 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Lazio Inter:

Inzaghi manderà in campo la sua Lazio con il solito 3-5-2 con Strakosha in porta ed in difesa Acerbi al centro e ai lati Radu e Luiz Felipe. A centrocampo sulla fascia destra c’è Lazzari e a sinistra Jony. In cabina di regia Leiva affiancato da Milinkovic Savic e Luis Alberto. La coppia d’attacco è formata da Caidedo e Immobile con Correa che partirà dalla panchina.

Conte manda in campo la sua Inter con un 3-5-2 speculare con Padelli in porta al posto di Handanovic infortunato. In difesa De Vrij al centro con ai lati Godin e Skriniar. A centrocampo sulla fascia destra c’è Candreva e a sinistra Young. In cabina di regia Brozovic con ai lati Vecino e Barella. La coppia d’attacco è formata da Lukaku e Martinez.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A DISP.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Vavro, Marusic, J. Lukaku, Cataldi, Parolo, A. Anderson, Adekanye, Correa. ALL.: S. Inzaghi.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez. A DISP.: Handanovic, Berni, D’Ambrosio, Bastoni, Ranocchia, Biraghi, Moses, Borja Valero, Agoumè, Eriksen, Sanchez. ALL.: Conte.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

Pre Partita di Lazio Inter:

L’Inter di Antonio Conte arriva a questo derby dopo la roccambolesca vittoria nel derby contro il Milan in rimonta per 4 a 2. I nerazzurri dopo 3 pareggi consecutivi contro Cagliari, Lecce e Atalanta hanno ottenuto 2 vittorie contro Udinese e Milan che gli hanno permesso di riagganciare la Juventus in vetta alla classifica di Serie A. I bianconeri oggi pomeriggio hanno battuto il Brescia in casa 2 a 0 e si sono riportati a +3.

Quello di questa sera sarà uno scontro fondamentale per la lotta Scudetto perchè se l’Inter vince riaggancerà la Juventus, se vince la Lazio andrà a -1 dalla vetta. Un pareggio lascerebbe tutte e 3 le squadre in corsa.

La Lazio di Inzaghi sta facendo un campionato davvero incredibile ed inaspettato visto che si è dimostrata nettamente la 3° forza di questa Serie A ed è a sorpresa in piena lotta scudetto con Juventus e Inter. Dopo 11 vittorie consecutive i biancocelesti di Inzaghi hanno pareggiato il derby contro la Roma e poi hanno travolto la Spal 5 a 1 e vinto a Parma domenica scorsa.

Questa sera ci si aspetta una partita a viso aperto ricca di gol e spettacolo con un cornice di Stadio Olimpico tutto esaurito degna delle migliori occasioni!

©RIPRODUZIONE RISERVATA