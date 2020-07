Cronaca Diretta Juventus Torino 04-07-2020

Juventus-Torino, 31° giornata di Serie A

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Juventus Torino:

Sarri manda in campo la sua Juventus con il 4-3-3 con Buffon in porta e nella difesa a 4 De Ligt e Bonucci centrali con Cuadrado a destra e Danilo a sinistra. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con ai lati Bentancur e Rabiot. Il tridente d’attacco è formato da Bernardeschi, Dybala e Ronalso.

Longo manda in campo il suo Torino con il 3-4-2-1 con Sirigu in porta e difesa formata da Nkoulou, Izzo e Bremer. A Centrocampo ci sono De Silvestri sulla fascia destra e Ansaldi sulla sinistra con Rincon e Meitè centrali. In attacco Belotti punta centrale supportato da Verdi e Berenguer.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, Wesley, Rugani, Ramsey, Muratore, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Olivieri.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. ALL.: Longo.

A DISP.: Rosati, Ujkani, Lyanco, Djidji, Singo, Ghazoini, Aina, Edera, Adopo, Lukic, Millico, Zaza.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

Prepartita di Juventus Torino:

Apre la 30° Giornata di Serie A alle 17:15 di sabato 4 luglio il derby della Mole Juventus Torino.

I bianconeri sono in vetta alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla Lazio e devono vincere per mantenere le distanze inalterate.

Il Torino dopo aver vinto con l’Udinese ha perso le ultime due partite contro Cagliari e Lazio ed è al 13° posto in classifica a quota 31 punti.

All’andata il 31 ottobre scorso la Juventus riuscì a vincere 2 a 1 in pieno recupero con gol decisivo di Cuadrado.

Precedenti e Statistiche di Juventus Torino:

I precedenti tra Juventus e Torino in casa della formazione bianconera pendono completamente a favore dei padroni di casa. Su 86 partite disputate in casa della Juventus, i bianconeri si sono imposti in 46 incontri, mentre i granata hanno ottenuto solo 18 successi, con 22 pareggi.

In casa della Juventus, il Torino non vince dal 1995 quando i granata si imposero per 2-1. Da allora sono arrivate 11 sconfitte e 4 pareggi, l’ultimo lo scorso anno per 1-1, con il gol di Ronaldo negli ultimi minuti che rispose al vantaggio iniziale firmato da Lukic.

In casa la Juventus non lascia neanche le briciole agli avversari ed in tutta la stagione solo il Sassuolo è uscito indenne dallo Stadium. In trasferta, invece, lo score del Torino è molto negativo con ben nove sconfitte in 14 partite, mentre sono stati solo 4 i successi ottenuti lontani dallo stadio Olimpico Grande Torino.

