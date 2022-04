Cronaca Diretta Juventus – Inter e Streaming Live 03-04-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Inter posticipo valido per la 31° Giornata di Serie A, Domenica 3 Aprile 2022 ore 20:45

Juventus-Inter, trentunesima giornata Serie A 3-4-2022.

Cronaca 2° Tempo

96′ – Finisce la partita. L’Inter s’impone a Torino sulla Juventus per 1-0 al termine di un match dai toni agonistici particolarmente elevati. Il prezioso successo, sancito da un contestato e ripetuto penalty di Calhanoglu (50′ del primo tempo), consente ai nerazzurri di confermarsi, con una partita in meno, al terzo posto a quota 63. Si ferma a sedici la striscia di risultati utili in campionato della Juventus quarta con 59 punti all’attivo. Traversa di Chiellini e palo di Zakaria. Occasioni per Morata e Vlahovic da una parte; per Vidal e Correa dall’altra.

96′ – Cross di Dybala dalla destra e colpo di testa sul fondo di Vlahovic.

94′ – Arthur subisce fallo da Gagliardini.

94′ – Segnalato un fallo di mano di Gagliardini.

93′ – Il gioco ristagna a centrocampo.

92′ – Si spegne sul fondo un tentativo di Danilo sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

92′ – Ottavo corner per la Juventus.

91′ – Cambio nell’Inter: Dzeko lascia il posto a Gosens.

90′ – Punizione imprecisa di Dybala: pallone sul fondo. Segnalati cinque minuti di recupero.

89′ – Rilevato un fallo di Vidal su Bernardeschi ai venti metri. Punizione interessante per la Juventus.

88′ – Malinteso tra Vlahovic e Dybala al limite dell’area nerazzurra.

87′ – Inzaghi prepara l’ingresso di Gosens.

86′ – Settimo calcio d’angolo per la Juventus.

84′ – Doppio cambio nella Juventus: Arthur e Bernardeschi prendono rispettivamente il posto di Rabiot e Cuadrado.

83′ – Handanovic neutralizza un tentativo da fuori area di Dybala potente ma centrale.

82′ – Occasione Inter: Correa, servito dalla destra da Darmian, conclude alto da buona posizione.

81′ – De Ligt argina Dzeko.

80′ – Occasione Inter: Vidal non controlla in area di rigore un pallone invitante di Barella.

78′ – Correa commette fallo su De Ligt.

77′ – Doppio cambio nell’Inter: Vidal e Gagliardini sostituiscono rispettivamente Brozovic e Calhanoglu.

76′ – Cartellino giallo per Calhanoglu per gioco scorretto su Dybala. Quarto ammonito tra i nerazzurri.

75′ – Gara dai toni agonistici particolarmente elevati.

74′ – Cartellino giallo per Perisic per gioco scorretto su Dybala.

73′ – Palo della Juventus! Handanovic devia sul montante una conclusione di Zakaria protagonista di una bella iniziativa personale.

72′ – Doppio cambio nella Juventus: De Sciglio e Kean subentrano rispettivamente ad Alex Sandro e Morata.

71′ – Il gioco riprende dopo un paio di minuti con le squadre in dieci.

70′ – Gioco fermo per soccorrere D’Ambrosio e Morata rimasti contusi a terra in area nerazzurra dopo un cross di Cuadrado dalla destra respinto da Handanovic.

68′ – Possesso palla dell’Inter a centrocampo.

66′ – Zakaria, in fase difensiva, subisce fallo da Bastoni.

64′ – Brozovic è fermato fallosamente da Zakaria.

63′ – Occasione Juventus: Vlahovic, servito in verticale da Rabiot, conclude alto dopo essersi abilmente procurato lo spazio per il tiro.

61′ – Prolungata trama d’attacco della Juventus.

60′ – Darmian commette fallo su Morata.

59′ – Doppio cambio nell’Inter: Darmian e Correa prendono rispettivamente il posto di Dumfries e Lautaro Martinez.

58′ – Morata subisce fallo da Perisic.

57′ – Juventus pericolosa con un’incursione nel cuore dell’area nerazzurra di Dybala. Perisic sbroglia la situazione rifugiandosi in corner. E’ il quinto per la compagine di Allegri.

56′ – La punizione di Dybala è deviata dalla barriera. Quarto calcio d’angolo per i padroni di casa.

55′ – Check esaurito. Il gioco riprenderà con il calcio di punizione.

54′ – E’ in corso un check per valutare se il contatto falloso tra Bastoni e Zakaria è avvenuto all’interno dell’area di rigore.

53′ – Zakaria subisce fallo da Bastoni. Punizione interessante per la Juventus.

52′ – Il pressing alto della Juventus crea difficoltà in uscita all’Inter. I bianconeri guadagnano un tiro dalla bandierina.

50′ – Si spegne sul fondo una conclusione di Dybala da fuori area.

49′ – Rilevato un fallo di Dzeko su Cuadrado.

48′ – Szczesny controlla un traversone di Dumfries deviato da Danilo.

47′ – Segnalata una posizione irregolare di Vlahovic.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

55′ – Finisce il primo tempo. Juventus e Inter vanno al riposo con i nerazzurri avanti per 1-0. Decide, per il momento, un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu (50′). Traversa di Chiellini. Occasioni per Morata.

54′ – Segnalata una posizione irregolare di Lautaro Martinez.

53′ – Juventus pericolosa: Vlahovic, servito da Cuadrado, conclude in diagonale sul fondo.

52′ – Vlahovic è fermato fallosamente da Skriniar.

50′ – GOL DELL’INTER! 0-1! Calhanoglu porta in vantaggio i nerazzurri andando a segno con freddezza in occasione della ripetizione. Il recupero inizierà ora dal momento che il gioco è rimasto fermo per oltre sei minuti.

48′ – Su segnalazione del VAR si ribatte il calcio di rigore per l’ingresso in area di De Ligt prima della battuta dal dischetto di Calhanoglu.

48′ – Ammoniti Skriniar e Cuadrado.

46′ – Parato! Calhanoglu si fa neutralizzare il tentativo dagli undici metri da Szczesny. Sul proseguimento dell’azione il pallone entra in rete a seguito di un tocco nella propria porta di Danilo. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione in favore della Juventus ravvisando un fallo di Calhanoglu. Ora è l’Inter a protestare.

45′ – Segnalati cinque minuti di recupero. Cartellino giallo per Morata per proteste.

44′ – Il direttore di gara, dopo essere ricorso al VAR, assegna un calcio di rigore in favore dell’Inter. Proteste dei bianconeri.

43′ – E’ in corso un check per un leggero contatto in area bianconera tra Morata e Dumfries.

42′ – Dumfries è fermato fallosamente da Alex Sandro.

41′ – Buon recupero di Rabiot su D’Ambrosio.

40′ – Brozovic subisce fallo da Zakaria.

39′ – Rilevato un fallo di Perisic su Cuadrado.

38′ – Errore in fase d’impostazione di Brozovic che intendeva con il suo passaggio raggiungere Dumfries.

36′ – Ritmi più bassi in questa fase.

35′ – Possesso palla della Juventus all’altezza della linea mediana del campo.

34′ – Cambio nella Juventus. Locatelli non è in grado di proseguire il confronto. Entra Zakaria.

32′ – Buona copertura di Danilo su Dzeko.

30′ – Segnalato un fallo di mano di Bastoni.

30′ – Allegri manda a scaldare anche Zakaria. Entrambi i centrocampisti centrali bianconeri sono ammoniti.

29′ – Sul ribaltamento di fronte termina abbondantemente sul fondo una conclusione di Brozovic da fuori area.

29′ – Juventus pericolosa con una conclusione di Morata respinta.

28′ – Handanovic neutralizza senza particolari problemi un rasoterra di Dybala.

27′ – Gara sin qui giocata a ritmi sostenuti.

26′ – Cartellino giallo per Locatelli per gioco scorretto su Brozovic. Secondo ammonito tra i bianconeri.

25′ – Lautaro Martinez, servito al limite dell’area da Barella, fallisce la battuta.

23′ – Chiellini resta dolorante a terra dopo un fallo subito da Lautaro Martinez.

22′ – Secondo calcio d’angolo per la Juventus.

21′ – Tempestiva uscita di Handanovic ad anticipare Vlahovic.

20′ – Dybala commette fallo su Barella.

18′ – Possesso palla dell’Inter a centrocampo.

17′ – Skriniar rischia il “giallo” su Vlahovic.

16′ – Occasione Juventus: Morata, sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Vlahovic, non riesce di testa ad inquadrare lo specchio della porta.

15′ – Cartellino giallo per Rabiot per gioco scorretto su Barella.

14′ – Cuadrado impegna Handanovic.

13′ – Si scalda Arthur. Locatelli sembra ancora accusare del colpo subito in avvio da Lautaro Martinez. Il centrocampista bianconero commette fallo su Dumfries.

12′ – Dybala è fermato fallosamente da Bastoni.

11′ – Termina di poco alto un bel tiro dalla distanza di Dybala. Avvio di gara positivo della Juventus.

10′ – Primo corner anche per i padroni di casa.

9′ – Traversa della Juventus! Chiellini colpisce il montante con un tocco da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un’uscita avventurosa di Handanovic su un traversone di Cuadrado.

8′ – Alex Sandro subisce fallo da Barella. Punizione dalla trequarti di sinistra per i bianconeri.

7′ – Il primo calcio d’angolo del match è in favore dell’Inter.

6′ – Alex Sandro è fermato fallosamente da Lautaro Martinez.

5′ – Cross di Dybala dalla sinistra e colpo di testa alto di Morata.

4′ – Locatelli riprende regolarmente la sua posizione.

3′ – Gioco fermo per soccorrere il centrocampista bianconero.

2′ – Cartellino giallo per Lautaro Martinez per gioco scorretto su Locatelli.

1′ – Il primo tentativo a rete è dei padroni di casa: Handanovic viene chiamato in causa da Vlahovic ben servito in profondità da Danilo.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Juventus.

Formazioni Ufficiali di Juventus – Inter:

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere Juventus Inter in Diretta Tv e Streaming:

Juventus-Inter, in programma domenica 3 aprile alle 20:45 sarà trasmessa in diretta tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Juventus Inter tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Juventus – Inter in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’App DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Pre-Partita di Juventus – Inter:

Reduce da una formidabile striscia di undici vittorie e cinque pareggi nelle ultime sedici partite di campionato disputate, la Juventus di Massimiliano Allegri, quarta in classifica con 59 punti, a meno sette dalla capolista Milan, si prepara a ricevere, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, per la trentunesima giornata di Serie A, l’altalenante Inter di Simone Inzaghi che, terza in graduatoria con appena un punto di vantaggio sui bianconeri, giunge in terra piemontese dai due 1-1 consecutivi rimediati contro Fiorentina e Torino.

Escludendo la disfatta interna contro il Villarreal di Unai Emery, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la Vecchia Signora non assapora l’amaro gusto della sconfitta dallo 0-1 subito in casa dall’Atalanta lo scorso 27 novembre. I nerazzurri, dal canto loro, a meno sei dal primo posto dei cugini rossoneri, non vincono lontani da San Siro, in gare di campionato, dallo 0-5 alla Salernitana dello scorso 17 dicembre.