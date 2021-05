Cronaca Diretta Juventus Inter 37° Giornata Serie A 15-05-2021

Cronaca Diretta Live di Juventus Inter, 37° Giornata Serie A – Sabato 15 Maggio 2021 ore 18:00

Cronaca 1° Tempo:

Probabili formazioni di Juventus-Inter

Pirlo dovrebbe effettuare qualche cambio rispetto all’undici visto in campo a Reggio Emilia. Sarà 4-4-2 per la Juventus con Szczesny in porta, Chiellini torna titolare al fianco di De Ligt al centro della difesa con Danilo ed Alex Sandro sulle corsie laterali. A centrocampo Bentancur e Rabiot saranno gli interni, mentre Cuadrado e Chiesa agiranno sugli esterni. In avanti confermata la coppia di Reggio Emilia vale a dire Dybala-Ronaldo.

Dopo il turnover effettuato contro la Roma, Conte tornerà a proporre la formazione titolare. Classico 3-5-2 per l’Inter con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre il trio di difesa, Barella, Brozovic e Sensi saranno gli interni di centrocampo, con Hakimi e Perisic ad attaccare sugli esterni. In attacco spazio alla coppia del gol Lukaku-Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte

Pre Partita di Juventus – Inter:

Alle ore 18:00 all’Allianz Stadium va in scena un Derby d’Italia molto importante per la Juventus che spera di raggiungere la zona Champions League. L’Inter, invece, arriva a mente sgombra a questa partita e soprattutto da campione d’Italia e sogna di mettere fine alle speranze europee dei bianconeri con una vittoria.

La Juventus ha vinto contro il Sassuolo nell’ultimo turno ed è tornata a -1 dal Napoli quarto. La Vecchia Signora non deve solo vincere contro l’Inter, ma sperare anche in un passo falso degli azzurri a Firenze contro la Fiorentina. L’Inter, nonostante non abbia più nulla da chiedere al campionato, ha battuto comunque 3-1 la Roma e vuole dimostrare ancora la sua forza.

Precedenti e statistiche di Juventus-Inter

Derby d’Italia numero 224 all’Allianz Stadium, il 111 in casa della Juventus. I precedenti parlano a favore della formazione bianconera che contro l’Inter in casa in ha ottenuto ben 72 vittorie, di cui 64 in Serie A. I nerazzurri si sono imposti solo in 17 incontri e ci sono stati 21 pareggi.

L’ultima vittoria dell’Inter in casa della Juventus risale al 2012 quando i nerazzurri si imposero 3-1 in rimonta con la doppietta di Milito ed il gol di Palacio, mentre per i bianconeri andò a segno Vidal. Dopo nove anni, l’Inter vuol tornare a vincere in casa dei bianconeri e dimostrare tutta la sua forza.

In casa la Juventus viene dal brutto 3-0 contro il Milan, ma è comunque la seconda squadra in classifica per rendimento casalingo in questo campionato proprio dietro l’Inter. I bianconeri hanno ottenuto 13 successi in 18 partite, collezionando 41 punti su 54, con soli 2 pareggi e 3 sconfitte.

Lontano da San Siro l’Inter si è comportata benissimo quest’anno ed è seconda solo al Milan in questa classifica. I nerazzurri hanno portato i 3 punti a casa in 11 occasioni su 18, pareggiando 6 partite e perdendo solo in un’occasione, ovvero contro la Sampdoria ad inizio anno.

