Cronaca Diretta Inter Milan 4° Giornata Serie A 17-10-2020

Cronaca Diretta Testuale di Inter Milan, 4° Giornata di Serie A Sabato 17 Ottobre 2020 ore 18:00

Cronaca 1° Tempo:

40′ In questa fase finale di primo tempo i calciatori sembrano accusare un pò di stanchezza ed è calata l’intensità di gioco

37′ Lukaku va via da solo ma dopo un contatto con Theo Hernandez cade e Mariani che era vicino decide di lasciare proseguire. Sul successivo contropiede del Milan l’arbitro invece sanziona l’intervento di De Vrij su Ibrahimovic innescando la furia di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra!

33′ Adesso l’Inter ci crede e si butta in avanti alla ricerca del pareggio!

32′ Contropiede dell’Inter con Hakimi che va via sulla destra e crossa al centro per Lautaro che colpisce di testa con Kjaer che salva miracolosamente con Donnarumma battuto.

28′ GOL INTER! LUKAKU! I nerazzurri accorciano le distanze con Romelo Lukaku. Azione iniziata sulla fascia sinistra con Kolarov che avanza e tocca per Perisic che pesca Lukaku in area che batte Donnarumma per l’1 a 2!

24′ L’Inter, come già accaduto contro la Fiorentina, appare in grande difficoltà in questa prima fase di partita. La squadra di Antonio Conte pur facendo possesso palla non riesce a trovare spazi per rendersi pericolosa!

21′ AMMONIZIONE MILAN! Cartellino Giallo per Kjaer. Il centrale danese ha steso Lautaro Martinez e viene ammonito dall’arbitro Mariani.

18′ Occasione Inter! Prova a reagire la squadra nerazzurra con un tiro di destro a giro di Lukaku bloccato comodamente da Donnarumma.

16′ RADDOPPIO DEL MILAN ! GOL HIBRAHIMOVIC! Ancora una volta è lo svedese a mettere il pallone in rete! Dopo una fuga di Leao sulla fascia sinistra il pallone viene messo in mezzo e Hibrahimovic libero al centro dell’area batte Handanovic per la seconda volta!

13′ Sul dischetto va Zlatan Hibrahimovic che mette in rete! Handanovic para in un primo tempo il rigore dello svedese che però è più veloce di tutti e ribadisce in rete con un tap-in! Inter-Milan 0-1!

10′ CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Sgambetto di Kolarov in area su Ibrahimovic che era lanciato verso la porta sul filo del fuorigioco!

5′ Dopo l’intervento dei sanitari si rialza Theo Hernandez che resta in campo

4′ Fallo in attacco commesso da Lukaku su Theo Hernandez con l’attaccante belga che ha dato un pestone involontario difensore del Milan che rimane a terra dolorante. Calcio di punizione per i rossoneri.

2′ Occasione Inter! Bella giocata di Hakimi che va via sulla destra e mette il pallone in mezzo ma Donnarumma allontana coi pugni.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Milan! L’Inter è in campo con la divisa nerazzurra mentre il Milan con la classica divisa rossonera

Formazioni Ufficiali di Inter Milan:

Antonio Conte deve fare la conta dei presenti e degli assenti. Tra Covid e infortuni saranno assenti : Vecino, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu, Young. Da valutare oggi Bastoni (se il tampone sarà negativo potrà giocare) e Sanchez (infortunio muscolare in nazionale). Per il resto 3-5-2 con Kolarov nella difesa a 3 e in avanti la coppia Lautaro Martinez-Lukaku.

Piccoli problemi pure per Stefano Pioli, manca Rebic tra i titolari, senza contare che con la positività di Gabbia e Duarte e con l’assenza di Musacchio per infortunio, l’ex allenatore dell’Inter non avrà in panchina difensori centrali. Solito 4-2-3-1 con Romagnoli e Ibrahimovic che tornano ad occupare i loro ruoli. Unico ballottaggio per sostituire Rebic tra Castillejo e Diaz, mentre Saelemaekers e Calhanoglu agiranno alle spalle di Ibrahimovic.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

Pre-Partita di Inter Milan:

Derby della verità questo, certo, siamo solo alla 4° giornata, ma con la presenza del Covid, che aleggia pesantemente anche sulla Serie A, meglio fare più punti possibili. L’Inter cerca il sorpasso sui cugini rossoneri, il Milan dal canto suo, vuole provare a sfatare la maledizione sui derby di Milano.

Dopo il pareggio contro la Lazio, Antonio Conte vuole riprendere la marcia verso lo scudetto e la testa della classifica. Certo, ci saranno delle assenze nelle fila dei neroazzurri, ma la rosa è ampia e competitiva e non teme nessuno.

Stefano Pioli e i suoi ragazzi vogliono continuare nella loro serie positiva di risultati. Il derby servirà anche per mettere alla prova il carattere dei giovani rossoneri e come si comporteranno nei confronti di una big italiana e non solo. Tornano Ibrahimovic e Romagnoli dal primo minuto.

