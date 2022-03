Cronaca Diretta Inter – Fiorentina e Streaming Live 19-03-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Fiorentina valido per la 30° Giornata di Serie A, Sabato 19 Marzo 2022 ore 18:00

Cronaca 2° Tempo:

94′ – Finisce la partita. Inter e Fiorentina chiudono sull’1-1 la sfida andata in scena al “Meazza”. Risultato di parità determinato dalle reti di Torreira per gli ospiti (50′) e di Dumfries per i padroni di casa (55′). Secondo pareggio di fila per l’Inter terza con 60 punti all’attivo. Terzo risultato utile per la Fiorentina ottava a quota 47.

93′ – Fiorentina pericolosa: Handanovic si oppone a due tentativi di Ikoné effettuati in rapida successione da posizione defilata.

91′ – Triplo cambio per la Fiorentina: Martinez Quarta, Cabral e Callejon prendono rispettivamente il posto di Milenkovic, Piatek e Gonzalez.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

90′ – Cambio nell’Inter: Caicedo prende il posto di Vidal.

89′ – Inter pericolosa: Sanchez si vede deviare la sua conclusione a botta sicura da Biraghi. Quinto calcio d’angolo per i nerazzurri.

87′ – Possesso palla dell’Inter a centrocampo. Italiano prepara un triplo cambio. Inzaghi pensa a Caicedo.

86′ – Barella, servito in profondità da Vidal, chiama in causa Terracciano con una battuta a rete priva della necessaria potenza.

85′ – Il gioco ristagna a centrocampo.

84′ – Errore in fase d’impostazione di Duncan.

83′ – Rilevato un gioco pericoloso di Correa su Venuti.

80′ – Doppio cambio nell’Inter: Dimarco e Gosens sostituiscono rispettivamente Bastoni e Perisic.

79′ – Saponara è fermato fallosamente da Calhanoglu. Gioco spezzettato da qualche minuto.

78′ – Rilevato un fallo di Skriniar su Piatek.

78′ – Apertura errata di Vidal.

77′ – Ritmi più bassi e gioco spezzettato da qualche minuto.

76′ – Dumfries subisce fallo da Gonzalez.

75′ – Barella è fermato fallosamente da Igor.

74′ – Doppio cambio nell’Inter: Sanchez e Correa subentrano rispettivamente a Lautaro Martinez e Dzeko.

74′ – Cambio nella Fiorentina: Ikoné sostituisce Saponara.

73′ – Gioco fermo per soccorrere Dzeko rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Terracciano proteso in uscita alta.

72′ – Potenziale opportunità per la Fiorentina: ottimo recupero di Bastoni su Gonzalez.

71′ – Si spegne sul fondo una conclusione di Piatek.

71′ – Cartellino giallo per D’Ambrosio per gioco scorretto su Torreira.

70′ – Buon recupero di Bastoni su Gonzalez.

69′ – Barella è fermato fallosamente da Duncan sulla trequarti.

68′ – Errore in fase d’impostazione di Calhanoglu sul pressing alto degli ospiti.

66′ – L’arbitro, dopo essere ricorso al VAR, corregge la sua valutazione. Il fallo era dell’avanti nerazzurro.

65′ – Il direttore di gara decreta un penalty in favore dell’Inter a seguito di un contatto in area viola tra Venuti e Lautaro Martinez.

64′ – Segnalato un fallo di Igor su Dzeko.

63′ – Tentativo a rete decisamente impreciso di Gonzalez.

62′ – Perisic, sul ribaltamento di fronte, chiama in causa Terracciano.

61′ – Handanovic controlla un traversone impreciso dalla sinistra di Saponara.

60′ – Un tentativo di Venuti da fuori area termina molto lontano dai pali difesi da Handanovic.

59′ – Ritmi particolarmente sostenuti in questa fase.

58′ – Rilevato un gioco pericoloso in fase d’attacco di Castrovilli su Lautaro Martinez. Proteste dei nerazzurri per la mancata concessione della norma del vantaggio.

58′ – Secondo calcio d’angolo per la Fiorentina.

57′ – Terracciano controlla con sicurezza il calcio di punizione battuto dalla trequarti da Calhanoglu.

56′ – Cartellino giallo per Saponara per gioco scorretto su Barella.

55′ – GOL DELL’INTER! 1-1! Dumfries pareggia i conti andando a segno con un perentorio colpo di testa sugli sviluppi di un preciso traversone dalla sinistra proposto da Perisic.

54′ – Terracciano intercetta un cross dalla sinistra di Perisic ben imbeccato da Calhanoglu.

52′ – Possesso palla dell’Inter.

50′ – GOL DELLA FIORENTINA! 0-1! Torreira, ottimamente servito a centro area da Gonzalez dalla destra, porta in vantaggio i viola.

49′ – Saponara subisce fallo da Dumfries.

47′ – Inter pericolosa due volte nel breve volgere di pochi secondi. Vidal, ben servito in area da Dzeko, si vede respingere una sua conclusione da Terracciano. Sul proseguimento dell’azione Barella non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

46′ – Venuti è fermato fallosamente da Vidal.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

45′ – Finisce il primo tempo senza recupero. Inter e Fiorentina vanno al riposo sullo 0-0. Occasioni per Vidal e Dzeko per i padroni di casa; per Gonzalez e Saponara per gli ospiti.

45′ – Duncan subisce fallo da Dumfries.

45′ – Un traversone basso di Dumfries dalla destra si rivela troppo arretrato per Dzeko.

44′ – Malinteso tra Dzeko e Lautaro Martinez all’altezza della trequarti.

44′ – Piatek subisce fallo da Skriniar.

43′ – Lautaro Martinez subisce fallo da Igor.

42′ – Tentativo a rete decisamente impreciso di Biraghi dal limite dell’area.

42′ – Insistita azione d’attacco della Fiorentina.

41′ – Rilevato un fallo di Skriniar su Piatek.

40′ – Buon momento per l’Inter.

39′ – Segnalata una posizione irregolare di Lautaro Martinez andato in rete da pochi passi su un traversone dalla destra di Dumfries leggermente deviato da Biraghi.

38′ – Cartellino giallo per Milenkovic per gioco falloso su Lautaro Martinez.

37′ – Ravvisato un fuorigioco di rientro di Barella.

37′ – Inter pericolosa: Terracciano si oppone con una tempestiva uscita a una conclusione da distanza ravvicinata di Dzeko.

36′ – Palla persa dall’Inter con Lautaro Martinez.

35′ – Qualche errore di troppo in fase di costruzione per i padroni di casa.

34′ – Occasione Fiorentina: Dzeko rendendosi protagonista nella propria area di un intervento in scivolata “frena” una conclusione di Saponara agevolando la presa di Handanovic.

33′ – Gonzalez è fermato fallosamente da Calhanoglu sulla trequarti di destra.

32′ – Occasione Inter: Vidal non riesce a coordinarsi adeguatamente per la battuta al volo su un traversone dalla destra di Dumfries.

31′ – Non riesce una sponda al volo di Dumfries per Lautaro Martinez sugli sviluppi di un’apertura a destra di Bastoni.

30′ – Errore in fase d’impostazione di Barella.

29′ – Prolungata azione d’attacco della Fiorentina. Ancora una volta efficace il pressing alto esercitato dagli ospiti.

28′ – Calhanoglu subisce fallo da Torreira.

27′ – Rilevato un fallo in attacco di Skriniar.

26′ – Milenkovic subisce fallo da Skriniar.

26′ – Quarto corner per i padroni di casa che sembrano da qualche minuto riuscire a proporsi con più continuità in avanti soprattutto lungo l’out di destra.

24′ – Altro tiro dalla bandierina per la compagine di Simone Inzaghi.

23′ – Secondo calcio d’angolo per l’Inter.

21′ – Fiorentina pericolosa con i tentativi di Gonzalez e Saponara respinti.

20′ – Duncan recupera un pallone sulla propria trequarti.

19′ – Prolungata trama di gioco nerazzurra.

18′ – Un cross di Dumfries dalla destra è allontanato fuori area da Venuti.

17′ – Possesso palla della Fiorentina.

16′ – Traversone decisamente impreciso di Biraghi dalla sinistra: pallone sul fondo.

15′ – Segnalata una posizione irregolare di Perisic.

14′ – Occasione Fiorentina: Handanovic si oppone a una conclusione da fuori area di Saponara.

13′ – Rilevato un fuorigioco di Perisic.

12′ – Termina alto un tentativo di Piatek.

11′ – Primo corner anche per la Fiorentina.

10′ – Padroni di casa in difficoltà in fase d’uscita.

9′ – Un’apertura a destra di Duncan si rivela irraggiungibile per Gonzalez.

8′ – Castrovilli è fermato fallosamente da Calhanoglu.

7′ – Occasione Fiorentina: Gonzalez, servito da Saponara, impegna Handanovic con una conclusione da fuori area.

6′ – Terracciano controlla con sicurezza in presa alto il tiro dalla bandierina battuto dalla sinistra da Calhanoglu.

5′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Inter.

4′ – Lautaro Martinez subisce fallo da Igor sulla propria trequarti.

3′ – Dumfries, ben servito sulla corsia di destra da Lautaro Martinez, si vede respingere il suo tentativo a rete da Biraghi.

2′ – Rilevato un fallo di Piatek su Skriniar in un contrasto aereo in fase offensiva.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Inter.

Inter – Fiorentina: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Saponara.

Probabili formazioni di Inter – Fiorentina:

I nerazzurri ospitano la Fiorentina di Italiano confezionando il classico modulo 3-5-2 con pochi cambiamenti rispetto alla formazione “tipo”, tranne a centrocampo e in difesa.

Sarà, infatti, D’Ambrosio a sostituire Stefan De Vrij, mentre l’assente Brozovic verrà sostituito dal cileno Arturo Vidal.

In porta giocherà Handanovic con Skriniar e Bastoni a completare la fase difensiva.

Dumfries e Perisic agiranno sugli esterni con Calhanoglu e Barella a centrocampo. In attacco, invece, la scelta è ricaduta su Dzeko e Lautaro con Sanchez in panchina.

La Fiorentina gioca con il classico 4-3-3 con Ikonè e Nico Gonzalez favoriti su Sottil e Saponara, a sostegno della punta che dovrebbe essere ancora Piatek, con Cabral pronto ad entrare a gara in corso.

A centrocampo, Duncan, Torreira e Castrovilli completeranno il reparto mentre in difesa nessuna particolare sorpresa.

Terracciano tra i pali, Odriozola e Biraghi sulle fasce con Milenkovic e Igor in difesa.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano.

Dove vedere Inter Fiorentinain Diretta TV e Streaming Live:

Inter Fiorentina valida per la 30° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta in streaming su DAZN Sabato 19 Marzo 2022 alle ore 18:00.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Inter-Fiorentina in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browser sul sito web.

Pre-Partita di Inter – Fiorentina:

Un sabato spettacolare dove tutte le prime tre della classe saranno protagoniste. Un minimo passo falso potrebbe evolvere la classifica ma, tra il match a orario di pranzo del Napoli e il Milan che gioca la sera, il piatto forte sarà il confronto pomeridiano tra Inter e Fiorentina.

I Viola di Italiano sono la squadra che è più migliorata rispetto allo scorso anno, nonché importante crocevia per lo scudetto dato che proprio la Fiorentina è una delle poche squadre che, in questo ultimo periodo di campionato, dovrà affrontare tutte e tre le contendenti al titolo.

L’Inter non viene da un grande periodo di forma e il pareggio contro il Torino, strappato negli ultimi secondi del match, ha tolto le probabilità di un primo posto in caso di vittoria nel match da recuperare.

La Fiorentina, che ha del gioco la propria migliore arma, medita lo sgambetto ai nerazzurri che, però, possono sfruttare questo match per riprendere alcune certezze perse.

Simone Inzaghi ha bisogno di una vittoria per affacciarsi al match contro la Juventus con un morale diverso e in casa non può pensare di fallire in una gara così delicata.

Dall’altra parte, la Viola venderà cara la pelle perché ha bisogno di punti per trovare la possibile qualificazione in una delle Coppe europee.

