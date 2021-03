Cronaca Diretta Inter Atalanta 26° Giornata Serie A 08-03-2021

Cronaca Diretta di Inter Atalanta 26° Giornata di Serie A Lunedì 8 Marzo 2021 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

29′ – Buon anticipo difensivo di Djimsiti su Lukaku.

25′ – Inter pericolosa: Djimsiti recupera su Lukaku e sul proseguimento dell’azione si oppone con il corpo ad un tentativo da fuori area di Lautaro.

24′ – L’Inter rischia in fase d’uscita con Freuler che in pressing su Vidal tocca il pallone senza riuscire ad indirizzarlo nello specchio della porta.

23′ – Gosens controlla un traversone in area dalla sinistra di Perisic che intendeva servire Lukaku.

21′ – Un traversone di Toloi dalla destra è allontanato fuori area di testa da Bastoni.

20′ – L’Atalanta fa girare il pallone all’altezza della linea mediana del campo.

18′ – Si spegne in fallo laterale un tiro-cross di Zapata dalla sinistra.

17′ – Prolungato possesso palla dell’Inter.

14′ – Gollini si rifugia di testa in angolo su un retropassaggio impreciso di Romero che intendeva mettere il pallone fuori. Terzo corner per l’Inter.

12′ – Cartellino giallo per Conte.

11′ – Secondo calcio d’angolo anche per l’Atalanta.

10′ – Atalanta pericolosa con un traversone basso di Gosens dalla sinistra che attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Handanovic prima di essere controllato sul secondo palo da Perisic.

8′ – Secondo tiro dalla bandierina per l’Inter generato da una chiusura di Romero su Lautaro.

7′ – Pressing alto dell’Atalanta ma i padroni escono bene palla al piede.

5′ – Prolungato possesso palla degli ospiti.

3′ – Primo corner anche per l’Atalanta determinato da una chiusura di Skriniar su Zapata.

1′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dei padroni di casa.

1′ – Inizia la partita. Antonio Conte propone un 3-5-2 che in avanti prevede il tandem composto da Lukaku e Lautaro. Sul fronte opposto Gian Piero Gasperini opta per un 3-4-2-1 che in fase offensiva presenta Pessina e Malinovskyi a sostegno di Zapata unica punta.

Formazioni probabili di Inter Atalanta

L’Inter, dopo essersi imposta contro il Parma, punta alla settimana vittoria di fila nel posticipo contro l’Atalanta per tornare a + 6 dal Milan. I giocatori del Gasp cercheranno di rimanere in scia Champions, vista la vittoria della Roma che li ha fatti scivolare al quinto posto.

L’Inter scenderà in campo con la formazione di Parma, unico cambio Sanchez che rifiaterà in panchina, al suo posto Lautaro ritroverà Lukaku, coppia da 30 goal, la più temuta in Europa, seconda solo a Lewa-Muller. La difesa a 3 sarà composta da Skriniar, de Vrij e Skriniar. A centrocampo non vedremo Eriksen, sostituito da Vidal, che insieme a Brozovic e a Barella saranno affiancati sulla fasce da Hakimi e Perisic.

L’Atalanta risponde mettendo in campo Muriel-Zapata, attacco da 20 goal in due. Ilicic viene fatto partire dalla panchina. A centrocampo viene confermato Pessina, uomo del momento, favorito su Miranchuk e Pasalic, in mediana de Roon accanto a Freuler, Maehle e Gosens sulle fasce. Difesa a tre con Djimsiti, Toloi, Romero, mentre Palomino partirà dalla panchina. In porta quasi sicuramente Gollini.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini

