Cronaca Diretta Gran Premio di Formula 1 di Austria 05-07-2020

Cronaca Diretta Gran Premio d’Austria di Formula 1 Domenica 5 Luglio 2020 ore 15:10

Fonte: Twitter.com/F1

Cronaca Gara GP F1 Austria:

Anteprima Gran Premio d’Austria di F1 2020:

Con 4 mesi di ritardo prende il via finalmente il Mondiale di F1 2020 con il Gran Premio d’Austria in programma domenica 5 luglio alle ore 15:10 sul circuito del Red Bull Ring nei pressi della cittadina di Spielberg immersa nella Stiria.

Il Mondiale di F1 2020, giunto alla sua 71° Edizione, quest’anno inizierà dal vecchio continente con 6 tappe tutte in Europa e tra 7 giorni si correrà di nuovo sullo stesso circuito in Austria un nuovo Gran Premio.

Nelle qualifiche di ieri Valtteri Bottas ha conquistato a sorpresa la pole position beffando il compagno di squadra Lewis Hamilton che era stato al comando tutto il week end nelle prove libere.

Bottas ha fatto anche il giro record del circuito scendendo sotto il muro dell’1’03” con il tempo di 1’02”939 bruciando di soli 12 millesimi quello del compagno di squadra Hamilton.

Come da previsione saranno le due Mercedes a lottare per la vittoria ma bisognerà fare molta attenzione a Max Verstappen con la Red Bull che ha fatto il 3° tempo in qualifica e scatterà dalla seconda fila staccato di quasi 5 decimi. L’olandese della Red Bull ha vinto le ultime due edizioni del GP austriaco e vuole fare il tris.

In seconda fila con Verstappen ci sarà a sorpresa Lando Norris con la McLaren Renault.

Apre la terza fila Alexander Albon autore del 5° tempo con l’altra Red Bull e a fianco a lui ci sarà Sergio Perez autore del 6° tempo.

Delusione Ferrari con Charles Leclerc che non è andato oltre il 7° tempo e scatterà dalla 4° fila in griglia di partenza staccato di quasi 1 secondo dal tempo di Bottas autore della pole position. Accanto a lui ci sarà Carlos Sainz con l’altra McLaren Renault.

Sebastian Vettel con l’altra Ferrari non è andato oltre l’11° tempo e partirà addirittura dalla 5° Fila.

Per le due Ferrari si preannuncia una gara tutta in salita e si spera in una rimonta.

Griglia di Partenza Gran Premio di F1 di Austria 2020:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:04.111 1:03.015 1:02.939 19

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.198 1:03.096 1:02.951 21

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:04.024 1:04.000 1:03.477 23

4 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:04.606 1:03.819 1:03.626 17

5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:04.661 1:03.746 1:03.868 18

6 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:04.543 1:03.860 1:03.868 19

7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:04.500 1:04.041 1:03.923 20

8 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:04.537 1:03.971 1:03.971 18

9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:04.309 1:03.955 1:04.029 17

10 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:04.556 1:04.023 1:04.239 15

11 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:04.554 1:04.206 13

12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:04.603 1:04.305 14

13 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:05.031 1:04.431 14

14 31 Esteban Ocon RENAULT 1:04.933 1:04.643 12

15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:05.094 1:04.691 14

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:05.164 8

17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:05.167 10

18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.175 8

19 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.224 9

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:05.757 12

GP D’Austria: Il Circuito del Red Bull Ring

Il layout del circuito austriaco del Red Bull Ring

Nome: Red Bull Ring

Luogo: Spielberg, Stiria, Austria

Distanza a giro: 4,318km

Numero di Giri in Gara: 71

Numero di curve: 10, sette a destra e tre a sinistra

Senso di marcia: orario

Il circuito di proprietà della Red Bull si trova immerso nel verde austriaco, proprio nei pressi della cittadina di Spieberg. La sua pista è di recente costruzione ma se vogliamo andare un po’ più indietro nel tempo scopriremo che sorge sopra un circuito precedente, l’imponente Österreichring, messo a punto nel biennio 1995-1996. Vi sono stati apportate ovviamente diverse modifiche. Una è rendere la pista più corta, passando da 5.942 metri a 4.326 metri .

Il circuito è uno dei più veloci dell’intera stagione ed è caratterizzato da soltanto 10 curve.

Il tempo sul giro è il più basso in assoluto del mondiale di Formula 1 con il record in qualifica che appartiene a Leclerc in 1’03”003 fatto nel mondiale 2019.

Importanti i tre allunghi presenti tra primo e secondo settore, dove figurano le tre zona DRS.

I sorpassi al Red Bull Ring sono possibili grazie alle importanti punte che le monoposto toccano in fondo ai rettilinei, spesso superiori ai 330 km/h.

Lungo i suoi venticinque anni di vita, il circuito austriaco ha ospitato la Formula dal ’97 al 2003, prima di essere acquistato da Doetrich Mateschitz, uno dei “pezzi grossi” della Red Bull.

Il GP di Spielberg del 2019

Passiamo ad un po’ di numeri. Il layout è compostro da 9 curve. Ce ne sono 7 tendenti a destra contro solo due volte a sinstra. Partiamo dal rettilineo andando avanti fino alla Castrol, la prima curva. In seguito c’è un tratto veloce prima di incontrare la staccata in salita della Remus Kurve un tornantno che va a destra. Procediamo lungo un altro tratto veloce prima di trovare un ulteriore tornantino ma in discesa, la Gösser Kurve. Dopodichè si va destra, segui dritto, c’è un allungo e svolta a sinistra per le uniche due curve a sinistra le Rauch e Würth. Ora si va destra salendo lungo la curva 7 prima di proseguire su un rettilineo. Siamo arrivati dopo le due ultime curve a destra.

