Cronaca Diretta Genoa Milan 12° Giornata Serie A 16-12-2020

Cronaca Diretta Testuale di Genoa Milan 12° Giornata di Serie A Domenica 16 Dicembre 2020 ore 20:45

Genoa-Milan, 12° giornata di Serie A

Cronaca 2° Tempo:

94’ – Finisce la partita: Genoa-Milan 2-2 i padroni di casa per due volte in vantaggio con Destro (47′ e 59′) si vedono puntualmente raggiungere dagli ospiti a segno con Calabria (52′) e Kalulu (83′). Il Milan resta imbattuto ma vede, in vetta con 28 punti all’attivo, ridursi ad una sola lunghezza il vantaggio sull’Inter. Il Genoa, terzultimo a quota 7, pone fine alla striscia di cinque sconfitte interne.

94′ – Altro tiro dalla bandierina per la compagine di Pioli. E’ il decimo.

93′ – Nono calcio d’angolo per il Milan.

92′ – Corner per i padroni di casa.

90′ – Segnalati 4 minuti di recupero.

89′ – Occasioni Genoa: Scamacca, sugli sviluppi di un cross dalla destra di Goldaniga, impegna severamente Donnarumma con una conclusione in acrobazia. I rossoblu si rendono subito dopo pericolosi con un colpo di testa alto di Goldaniga.

88′ – Ottavo calcio d’angolo per il Milan generato da una punizione di Calhanoglu deviata dalla barriera.

87′ – Ammonizione Genoa: cartellino giallo per Radovanovic per gioco scorretto su Diaz.

83′ – Ammonizione Milan: cartellino giallo per Leao.

83′ – GOL MILAN! 2-2! Sugli sviluppi del corner Kalulu sigla, sfruttando una sponda aerea di Romagnoli, il pari rossonero da pochi passi.

82′ – Una conclusione di Calhanoglu è deviata in angolo da un difensore.

80′ – Altro tiro dalla bandierina per gli ospiti. E’ il sesto.

78′ – Occasione Milan: una conclusione di Hauge, deviata leggermente da Masiello, lambisce il palo alla sinistra di Perin. Corner per i rossoneri.

77′ – Cambio anche nel Milan: Diaz sostituisce Tonali.

76′ – Doppio cambio nel Genoa: Scamacca e Behrami prendono rispettivamente il posto di Destro e Sturaro.

75′ – Il Genoa si batte con grande determinazione creando notevoli difficoltà nella costruzione del gioco al Milan.

69′ – Il Milan fatica ad organizzare una reazione al secondo svantaggio accusato.

68′ – Seconda sostituzione per il Genoa: Melegoni rileva Pjaca.

66′ – Secondo corner per padroni di casa.

63′ – Prolungata azione d’attacco del Milan.

59′ – GOL GENOA! 2-1! Destro riporta avanti i rossoblu incornando in rete un traversone dalla destra di Ghiglione.

58′ – Cross impreciso di Calabria dalla destra: pallone sul fondo.

54′ – Cambi nel Milan: Hauge sostituisce Rebic mentre Saelemaekers prende il posto di Castillejo.

53′ – Ammonizione Milan: cartellino giallo per Castillejo.

52′ – GOL MILAN! 1-1! Calabria pareggia i conti sorprendendo Perin con una conclusione da fuori area.

49′ – Gioco fermo per soccorrere Bani rimasto contuso a terra.

47′ – GOL GENOA! 1-0! Destro porta in vantaggio i padroni di casa ribadendo in rete una conclusione di Shomurodov respinta da Donnarumma.

46’ – Inizia la ripresa. Il Genoa si presenta in campo con una novità: Czyborra al posto di Pellegrini.

Cronaca 1° Tempo:

45′ – Finisce il primo tempo senza minuti di recupero: Genoa-Milan 0-0, gara, sin qui, decisamente avara di gioco e di emozioni.

42′ – Il gioco ristagna a centrocampo.

39′ – Occasione Milan: termina alto un colpo di testa sotto misura di Romagnoli sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Calhanoglu.

37′ – Occasione Milan: Rebic s’incunea con bravura nel cuore dell’area rossoblu concludendo però troppo centralmente a tu per tu con Perin. Quarto corner per gli ospiti.

36′ – Occasione Genoa: padroni di casa pericolosi con una conclusione di poco a lato di Destro.

36′ – Possesso palla del Genoa a centrocampo.

34′ – Segnalata una posizione irregolare di Shomurodov.

34′ – Altro tiro dalla bandierina per i rossoneri.

33′ – Secondo calcio d’angolo per il Milan generato da una buona iniziativa di Calabria.

31′ – Pellegrini si fa apprezzare per un recupero difensivo su Castillejo.

29′ – Buona chiusura difensiva di Calabria su Destro.

27′ – Gara, sino a questo momento, priva di spunti di cronaca. Il Milan fatica a trovare spazi.

25′ – Ammonizione Milan: cartellino giallo per Romagnoli per gioco scorretto su Shomurodov.

22′ – Perin neutralizza senza particolari problemi un calcio di punizione di Calhanoglu.

20′ – Ghiglione, servito in verticale da Shomurodov, fallisce l’aggancio in corsa.

18′ – Ammonizione Genoa: cartellino giallo per Pellegrini per gioco scorretto su Tonali.

17′ – Il Genoa perde palla sul pressing alto portato dagli avanti rossoneri.

14′ – Ritmi di gioco piuttosto bassi in questa fase.

12′ – Possesso palla degli ospiti all’altezza della linea mediana del campo.

10′ – Primo corner anche per il Milan.

9′ – Castillejo si accentra da destra e conclude: pallone a lato.

8′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Genoa.

7′ – Un traversone basso dalla sinistra di Leao che intendeva servire Rebic si rivela impreciso.

5′ – Un servizio in profondità di Calhanoglu si rivela irraggiungibile per Castillejo.

4′ – Un tiro-cross di Kessie termina in fallo laterale.

1’ – Inizia la partita, calcio d’inizio battuto dal Milan. Il Genoa si dispone con un 4-4-2 che prevede in attacco un tandem composto da Shomudorov e Destro. Il Milan risponde con un 4-2-3-1 che in avanti presenta Castillejo, Calhanoglu e Leao a sostegno di Rebic unica punta.

Probabili Formazioni di Genoa-Milan:

Il Genoa deve fare a meno di calciatori come Biraschi, Cassata, Marchetti, Parigini, C. Zapata. Appaiono invece recuperati Criscito e Badeji. Solito 4-4-2 con Lerager e Sturaro sulle fasce, con la coppia d’attacco formata da Scamacca e Shomurodov.

Pioli dovrà fare i conti con le assenze di Gabbia, Bennacer, Kjaer (sta lavorando per rientrare tra Sassuolo e Lazio). Oggi test decisivo per Ibrahimovic che ieri si è allenato in gruppo. Da capire se il centravanti svedese verrà risparmiato in vista della sfida con il Sassuolo, oppure se verrà convocato e partirà dalla panchina pronto ad entrare. Confermato Kalulu centrale. Tonali al posto di Bennacer.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.

Pre-Partita di Genoa-Milan:

Crocevia fondamentale per entrambe le squadre quello che andrà in scena allo stadio “Marassi”. Il Genoa è a caccia di punti salvezza, mentre il Milan è a caccia di punti Champions League. Soprattutto i rossoneri devono fare i conti con assenze pesanti.

Dopo la sconfitta contro la Juventus di Pirlo, i genoani vogliono assolutamente conquistare punti pesanti nella lotta salvezza, approfittando di qualche assenza nelle fila dei rossoneri di Pioli.

Lo stesso Pioli però non vuole sentir parlare di giustificazioni, il Milan indipendentemente dalle assenze deve fare punti, che a fine anno nella lotta Champions League possono davvero pesare.

Dopo il pareggio casalingo di domenica sera contro il Parma i rossoneri non possono commettere altri passi falsi se vogliono mantenere il distacco dalle inseguitrici con l’Inter che è a -3 e la coppia formata da Juventus e Napoli a -4.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS