Cronaca Diretta e Streaming Live Milan Roma Serie A 26-10-2020

Cronaca Diretta Testuale e Streaming Live di Milan Roma, 5° Giornata di Serie A Lunedì 26 Ottobre 2020 ore 20:45

Milan Roma è il posticipo che chiude la 5° Giornata di Serie A Lunedì 26 Ottobre alle ore 20:45 a San Siro e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A ed in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dove vedere Milan-Roma in Diretta TV e Streaming live:

Milan Roma, posticipo del lunedì sera della 5° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv solo su Sky alle ore 20:45 al canale Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD (canali numero 202 e 251 del satellite).

La telecronaca di Milan Roma sarà affidata a Riccardo Trevisani che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Milan Roma in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

Bonus Benvenuto Scommesse di 15€ e fino a 200€ al Deposito

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni Ufficiali di Milan Roma:

Dopo la positività di Gigio Donnarumma al Covid19 giunta questo pomeriggio Pioli è costretto a schierare in porta Tatarusanu. Per il resto il Milan scende in campo con la formazione titolare, nella difesa a 4 ci sarà Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra con Kjaer e Romagnoli centrali. In cabina di regia a centrocampo ci saranno Kessie e Bennacer. In attacco Hibrahimovic punta centrale supportato da Leao, Saelemaekers e Calhanoglu.

Fonseca schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Mirante in porta e nella difesa a 3 Mancini, Ibanez e Kumbulla. A centrocampo ci saranno Santon sulla destra e Spinazzola a sinistra con Veretout e Lorenzo Pellegrini in cabina di regia. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Pedro e Mkhitaryan.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: A.Donnarumma, Dalot, Kalulu, Conti, Krunic, Tonali, Castillejo, Diaz Maldini, Colombo.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Lo.Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Pau Lopez, Farelli, Karsdorp, Bruno Peres, Juan Jesus, Fazio, Cristante, Villar, Borja Mayoral, Providence.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

Pre-Partita di Milan Roma:

Alle 20:45 di Lunedì 26 Ottobre va di scena a San Siro il Big Match della 5° Giornata di Serie A con il Milan di Pioli capolista a punteggio pieno che affronterà la Roma di Fonseca reduce da 3 vittorie consecutive tra campionato ed Europa League.

Il Milan è sicuramente la rivelazione di questo campionato e con 4 vittorie su 4 è l’unica squadra a punteggio pieno.

I rossoneri hanno battuto in successione Bologna e Crotone 2 a 0 e lo Spezia 3 a 0.

Domenica scorsa nel derby contro l’Inter hanno vinto 2 a 1 grazie alla doppietta di Ibrahimovic.

Giovedì in Europa League in Milan ha vinto 3 a 1 in trasferta contro il Celtic in Scozia.

La Roma di Fonseca ha 7 punti in 4 partite. I giallorossi vengono dalle vittorie contro Udinese e Benevento di domenica scorsa per 5 a 2. Alla prima giornata sono stati sconfitti a tavolino dal Verona 3 a 0 e alla seconda hanno pareggiato contro la Juventus in casa 2 a 2.

Giovedì in Europa League la Roma ha vinto 2 a 1 in rimonta contro gli svizzeri dello Young Boys in trasferta.

A San Siro ci si aspetta un match aperto e combattuto con due squadre che fanno del gioco offensivo il loro punto di forza.

L’ultimo precedente si è giocato solo 4 mesi fa il 28 giugno ed il Milan vinse 2 a 0 con i gol di Rebic e Calhanoglu.

Precedenti e Statistiche di Milan-Roma:

L’ultimo precedente a San Siro si è giocato fa il 28 giugno scorso per la 28° Giornata di Serie A 2019-2020 ed il Milan vinse 2 a 0 con i gol di Rebic e Calhanoglu.

Sempre la scorsa stagione all’andata all’Olimpico la Roma aveva battuto il Milan 2 a 1 con i gol di Dzeko e Zaniolo.

La Roma sembra essere la preda preferita per il Milan visto che è la squadra più battuta dai rossoneri in Serie A.

Sono 170 le sfide totali giocate in Serie A tra le due squadre ed il bilancio è nettamente a favore del Milan che ha ottenuto 75 le vittorie contro le 45 della Roma mentre 50 sono stati i pareggi.

In particolare in casa il Milan nelle 87 sfide totali giocate a San Siro ha ottenuto 48 vittorie, 19 pareggi e 20 sono state le vittorie esterne della Roma.

Negli ultimi 5 precedenti tra le due squadre ci sono state due vittorie per parte ed un solo pareggio. L’ultima vittoria della Roma a San Siro è stata nel maggio del 2017 per 4 a 1 con i gol di Dzeko (doppietta), El Shaarawy e De Rossi.



Stefano Pioli da allenatore ha affrontato 20 volte la Roma in Serie A ed il suo bilancio è di 3 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte.

Edin Dzeko ha segnato a San Siro 3 dei suoi 4 gol messi a segno contro i rossoneri e tutti nel 2017.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS