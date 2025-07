Cronaca Diretta e Streaming Live di PSG – Real Madrid – Semifinale Mondiale per Club 2025 Mercoledì 9 Luglio ore 21:00

Cronaca 1° Tempo:

Al 9° minuto raddoppia il PSG! Ancora un errore difensivo del Real, questa volta è Rudiger a sbagliare il retropassaggio e ancora una volta Dembelè ruba palla, si invola in area e batte Courtois!

Al 6° minuto PSG subito in vantaggio! Grave errore difensivo di Asencio in area che perde palla su Dembelè, il pallone arriva a Fabian Ruiz che non deve fare altro che mettere in rete!

Al 4° Minuto Doppio miracolo di Courtois che salva prima su Fabian Ruiz e poi su Nuno Mendes!

21:10 Tutto pronto per il calcio d’inizio della semifinale del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. C’è stato qualche minuto di ritardo per il traffico in entrata allo Stadio e anche i bus delle due squadre hanno tardato ad arrivare.

Formazioni Ufficiali di PSG – Real Madrid:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All: Luis Enrique.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Fran Garcia; Tchouameni, Arda Guler; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé, Gonzalo Garcia. All: Xabi Alonso.

Dove vedere PSG – Real Madrid in Diretta Tv e Streaming:

La partita PSG – Real Madrid sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.