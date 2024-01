Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan – Roma 20° Giornata Serie A 14-01-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan – Roma 20° Giornata Serie A – Domenica 14 Gennaio 2023 ore 20:45

CRONACA 2° TEMPO

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento della Roma: Pellegrini al posto di Mancini.

CRONACA 1° TEMPO

45’+1′ – Finisce il primo tempo. Milan e Roma vanno al riposo con i rossoneri in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Adli (11′). Gara piuttosto vivace e interessante. Palo di Hernandez. Occasioni per Giroud e Pulisic da una parte e per Celik, Paredes e Spinazzola dall’altra.

45’+1′ – Buona copertura difensiva di Paredes su Loftus-Cheek.

45′ – Si giocherà ancora per un minuto.

44′ – Segnalata una posizione irregolare di Cristante.

43′ – Cartellino giallo per Mancini per gioco scorretto su Giroud. Diffidato, salterà l’impegno interno contro il Verona.

42′ – Termina a lato un colpo di testa di Kristensen.

41′ – La Roma guadagna un calcio di punizione sulla trequarti.

40′ – Occasione per la Roma: Spinazzola, servito da Celik, impegna Maignan con una battuta da fuori area piuttosto insidiosa.

39′ – Traversone fuori misura di Hernandez: facile la presa per Svilar.

38′ – Occasione per la Roma: Paredes conclude alto da ottima posizione.

37′ – Occasione per il Milan: Pulisic incorna sul fondo un traversone dalla sinistra di Leao.

36′ – Ravvisato un fuorigioco di Spinazzola.

35′ – Un pallone perso malamente da Leao innesca un’azione avversaria.

34′ – Paredes subisce fallo da Loftus-Cheek.

33′ – Fallo commesso da Loftus-Cheek su Celik. Problemi fisici per Mancini. Si scalda Huijsen.

31′ – Potenziale opportunità per il Milan. I rossoneri si devono accontentare di un corner.

30′ – Roma pericolosa: Maignan devia in angolo un rasoterra di Celik ben servito sul versante di destra dell’area da Cristante. Secondo tiro dalla bandierina per i giallorossi.

29′ – Palo del Milan! Hernandez, servito in profondità da Leao, colpisce un montante con un tiro-cross dalla sinistra.

28′ – Pulisic, smarcato centralmente da un colpo di tacco di Giroud, avanza e chiama in causa Svilar con una conclusione da fuori area.

27′ – Fallo commesso da Spinazzola.

27′ – Segnalato un fuorigioco di rientro di Lukaku.

26′ – Malinteso tra Mancini e Llorente: pallone perso dai giallorossi.

25′ – Giro-palla della Roma nella propria metà campo.

24′ – Efficace chiusura in piena area di rigore di Reijnders su Celik.

23′ – Adli controlla al limite della propria area un altro traversone dalla sinistra di Spinazzola.

21′ – Cambio di gioco impreciso di Giroud.

21′ – Prolungata trama di gioco offensiva dei padroni di casa.

20′ – Pallone perso da Pulisic all’ingresso dell’area di rigore avversaria.

18′ – Bove è fermato fallosamente da Gabbia sulla trequarti.

17′ – Respinto un tentativo di cross di Spinazzola.

15′ – Hernandez subisce fallo da Paredes.

14′ – Adli intercetta nella propria area un traversone basso dalla sinistra di Spinazzola.

11′ – GOL DEL MILAN! I rossoneri si portano in vantaggio con Adli: il centrocampista francese, servito al limite dell’area da Reijnders, elude l’intervento di Kristensen e trafigge Svilar. Primo gol in Serie A per l’ex Bordeaux.

10′ – Leao si esibisce in un’azzardata giocata di tacco in area avversaria: pallone sul fondo.

8′ – Efficace chiusura difensiva di Calabria su El Shaarawy in occasione della ripartenza ospite,

8′ – Un cross di Loftus-Cheek è respinto di testa da Celik.

7′ – Avvio di gara propositivo della Roma.

6′ – Traversone impreciso di Spinazzola dalla sinistra.

6′ – Gli ospiti recuperano immediatamente il possesso della sfera.

5′ – Incomprensione tra Celik e Lukaku: pallone perso dalla Roma.

4′ – Fallo commesso da Cristante su Hernandez.

4′ – Rilevato un fallo di Giroud su LLorente.

3′ – Prolungato possesso palla dei giallorossi sulla trequarti avversaria.

2′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Roma.

1′ – Occasione per il Milan: Giroud impegna Svilar con una battuta in diagonale da sinistra.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Roma.

Formazioni ufficiali di Milan – Roma:

Pioli manda in campo il suo Milan con il 4-2-3-1 con Maignan in porta e davanti a lui Kjaer e Gabbia centrali con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. I due di centrocampo sono Adli e Reijnders. In attacco c’è Giroud punta centrale supportato da Loftus-Cheek, Leao e Pulisic.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-5-2 con Svilar in porta e difesa a 3 formata da Mancini, Llorente e Kristensen. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Bove. Sulla fascia destra c’è Celik e Spinazzola a sinistra. In attacco la coppia formata da Lukaku e El Shaarawy.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Nava, Mirante, Jovic, Okafor, Romero, Terracciano, Traorè, Jimenez, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Pellegrini, Belotti, Zalewski, Pisilli, Joao Costa

Pre -Partita di Milan – Roma:

Un banco di prova molto importante per il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Josè Mourinho. Entrambe le squadre hanno bisogno di raccogliere punti da questa partita.

Il Milan è reduce dalla sconfitta per 1-2, in Coppa Italia, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Momentaneamente, i rossoneri sono 3° in classifica, dopo aver raccolto 39 punti nelle prime 19 giornate di Campionato.

La Roma è reduce dalla sconfitta per 1-0, in Coppa Italia, contro la Lazio allenata da Maurizio Sarri-

Momentaneamente, i giallorossi sono 8° in classifica, dopo aver raccolto 29 punti nelle prime 19 giornate di Campionato.