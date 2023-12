Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Roma 18° Giornata Serie A 30-12-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Roma 18° Giornata Serie A – Sabato 30 Dicembre 2023 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

Formazioni ufficiali di Juventus – Roma:

Allegri manda in campo la sua Juventus con il 3-5-2 con Szczesny in porta e linea difensiva a 3 formata da Bremer, Gatti e Danilo. A centrocampo c’è Locatelli in cabina di regia affiancato da McKennie e Rabiot. A destra c’è Weah e a sinistra c’è Kostic. La coppia d’attacco è formata da Vlahovic e Yildiz.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Bove. Sulla fascia destra c’è Kristensen e a sinistra Zalewski. In attacco la coppia formata da Lukaku e Dybala.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Dybala. All. Mourinho.

Dove vedere Juventus-Roma in diretta TV e streaming:

Data: 30 Dicembre

30 Dicembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Roma, match della 18ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Roma in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Roma è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Pre -Partita di Juventus – Roma:

Juventus-Roma. La formazione di Allegri, dopo il passo falso avuto in quel di Marassi con il pareggio contro il Genoa, ha rialzato la testa andando a vincere a Frosinone per 1-2. Il ritmo che sta seguendo è da zona Champions, visto che ora sono secondi in campionato con un margine rassicurante sulla terza, il Milan, di 8 punti.

Il tecnico toscano, comunque, ha avuto da ridire ai suoi giocatori, in particolare agli attaccanti. Secondo lui, infatti, non sarebbero rientrati nel modo corretto quando era in possesso di palla la formazione di Di Francesco.

Juventus-Roma. Comunque alla fine il mister ha elogiato la sua squadra, affermando come sia riuscita a reagire nonostante il momento di difficoltà dopo aver preso rete all’inizio della ripresa.