Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Napoli 23-04-2023 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus Napoli, Posticipo della 31° Giornata di Serie A Domenica 23 Aprile 2023 ore 20:45

Probabili Formazioni di Juventus – Napoli:

Sul versante formazioni , nelle file bianconere, vi è da registrare il recupero di Szczesny che dovrebbe quindi tornare tra i pali. Nel reparto difensivo Allegri ritrova l’ex Torino Bremer che pare avere smaltito il suo problema muscolare. Nel reparto offensivo potrebbe essere risparmiato Vlahovic in vista del match di “Coppa Italia” di mercoledì 26 aprile al “Meazza” contro l’Inter e quindi lo spazio nel reparto offensivo andrebbe al campione del mondo con l’Argentina Di Maria ad affiancare l’ex di turno Arkadiusz Milik. Ai box resteranno invece Kaio Jorge a causa della rottura del tendine rotuleo e Kean, alle prese con un problema muscolare.

Per quanto riguarda il Napoli Spalletti deve registrare tre assenze certe ovvero Simeone per distrazione del bicipite fermorale, Mario Rui per infrazione alla testa del perone e Politano per distorsione di primo grado alla caviglia.

All’elenco delle defezioni potrebbe però aggiungersi anche il nome di Rrahmani, anch’egli in preda a una lieve distorsione alla caviglia. Ritornano dopo la squalifica di “Champions League” Kim e Anguissa. In attacco fiducia a Lozano al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente addetto al possibile cecchinaggio.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. Allenatore: Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia; Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna

Dove vedere Juventus – Napoli in Diretta Tv e Streaming:

Partita: Juventus – Napoli

Juventus – Napoli Data: Domenica 23 Aprile

Domenica 23 Aprile Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn, Tim Vision

Il posticipo della 31° Giornata di Serie A vede di fronte allo Stadium di Torino la Juventus di Allegri ed il Napoli di Spalletti.

Il match che sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Juventus – Napoli potrà essere seguita sull'app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l'accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Juventus – Napoli , inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick.

Pre-Partita di Juventus – Napoli:

Juventus-Napoli. In casa bianconera c’è euforia per la qualificazione ottenuta alle semifinali di Europa League, nove anni dopo l’ultima raggiunta in questa competizione. All’epoca nella Juventus in panchina c’era Conte, la squadra era sicuramente di un livello tecnico inferiore rispetto a quella attuale.

Ora spera di non ripetere quell’avventura, dato che venne eliminata dal Benfica, che a sua volta perse la finale contro il Siviglia.

Inoltre c’è anche da considerare l’annullamento dei 15 punti di penalizzazione deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport. Ora il club bianconero è terzo in classifica, a 59 punti, con un margine di 6 punti dalla quinta classificata.

In riferimento all’ultima questione il tecnico ha ribadito come per lui i punti erano sempre quelli originali, oltre al rammarico perché non sono stati accolti i ricorsi dell’ex Presidente Agnelli, di Paratici, Cherubini e Arrivabene: “Per noi i punti sono sempre stati 59, l’ho sempre detto.I ragazzi hanno conquistato quei punti sul campo e ora sono visibili. Oggi è stata una giornata particolare, ma i nostri giocatori sono concentrati su quello che devono fare stasera, sapendo le difficoltà della partita.”

Il tecnico dei bianconeri Allegri, in riferimento alla partita giocata a Lisbona ammette le difficoltà avute ma ha precisato come è bene lasciarle alle spalle e tuffarsi nel campionato dopo due sconfitte consecutive.

Arriva un Napoli piuttosto amareggiato per l’eliminazione dalla Champions ad opera del Milan. Gli infortuni avuti hanno avuto un peso nell’andamento della partita.

Spalletti ha tenuto a sottolineare la serietà e professionalità dei suoi, affermando come i suoi uomini sanno come reagire in momenti come questi:

“Non arriveremo scarichi in campionato, ma ora sono inconsolabile. “Non ci sarà rischio di arrivarci scarichi perché ho dei ragazzi seri che sanno benissimo che reazione bisogna avere dopo le sconfitte”

Precedenti e statistiche di Juventus – Napoli:

Sfida tra titani: Juventus- Napoli è uno degli incontri che hanno maggiormente scritto la storia del calcio italiano. Sarà la sfida numero 180 tra le due squadre che si sono affrontate in ben sei competizioni differenti. Il bilancio nelle precedenti 179 sfide è di 84 vittorie bianconere, 45 partenopee e 50 pareggi.

Nel match di andata al Diego Maradona il Napoli ha inflitto alla Juventus una delle più pesanti sconfitte della sua storia vincendo con un netto 5 a 1.

Il Napoli vinse con lo stesso risultato sui bianconeri anche nella storica Supercoppa del 1990.

Negli 8 precedenti più recenti il Napoli ha ottenuto ben 5 successi e sotto la gestione Spalletti non ha mai perso contro la Juventus ottenendo due vittorie ed 1 pareggio.