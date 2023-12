Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Napoli 15° Giornata Serie A 08-12-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Napoli, 15° Giornata Serie A – Venerdì 8 Dicembre 2023 ore 20:45

Juventus-Napoli

CRONACA 1° TEMPO

Guarda Juventus – Napoli in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Probabili Formazioni di Juventus – Napoli:

Allegri sceglierà Szczesny tra i pali, con la retroguardia impreziosita dalla presenza di Danilo, Bremer e Gatti. A presidiare le fasce ci saranno Kostic e Cambiaso, mentre al centro vedremo la presenza di Locatelli che ritorna titolare dopo le presenze di Caviglia al suo posto, affiancato da Rabiot e Mc Kennie.

In avanti ancora spazio per Chiesa e Vlahovic.

Mazzarri, a sua volta, schiererà una formazione a trazione anteriore con tre attaccanti prolifici, quali Osimhen al centro, con ai lati Kvaratskhelia e Politano. Lobotka, Anguissa e Zielinski saranno i tre centrocampisti, mentre nel reparto arretrato Natan e Di Lorenzo a presidiare le fasce, mentre al centro Rrahmani e Ostigard. In porta, come di consueto, Meret.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Guarda Juventus – Napoli in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove vedere Juventus – Napoli in diretta TV e streaming:

Data: 08 Dicembre

08 Dicembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Napoli match della 15ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Napoli è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni. al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Pre-Partita di Juventus – Napoli:

Juventus-Napoli. Bianconeri che sono riusciti a vincere in extremis sul campo del Monza, dopo che hanno subito il pareggio al novantunesimo minuto di gioco. In questo modo hanno mantenuto due punti di distacco dalla capolista Inter.

Ora c’è un’altra prova ben più impegnativa contro un Napoli desideroso di rifarsi dopo la debacle subita in casa contro l’Inter.

L’obiettivo numero uno per i bianconeri è quello di tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie il prossimo anno. Sembra che il tecnico toscano stia mantenendo le promesse. Ci sono ancora dei margini di miglioramento, non possono sperare di ottenere gli stessi risultati fino alla fine della stagione. Ci sono ancora dei correttivi da fare per puntare decisi alla Champions League 2024/25

Juventus-Napoli. Dall’altro lato c’è una formazione ferita, che vuole reagire e dimostrare orgoglio. Dopo la sconfitta contro l’Inter in conferenza stampa è intervenuto Meluso al posto di Mazzarri. Le sue parole non hanno lasciato dubbi, ci si aspetta una reazione dai suoi. Il modo migliore per farlo è contro la Juventus. Ecco le sue parole al termine:

Sicuramente l’obiettivo è di fare il nostro meglio e il massimo gara dopo gara. Porre un obiettivo oggi è come quando uno deve fare una scalata e se guarda troppo in lato rischia di cadere. Meglio fare un passo alla volta, troveremo sicuramente energia mentali e fisiche per riprenderci. Archivieremo questa cattiva giornata dell’arbitro e andremo avanti”