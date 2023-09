Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Lazio 16-09-2023 ore 15:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Lazio, Anticipo della 4° Giornata di Serie A Sabato 16 Settembre 2023 ore 15:00

CRONACA 1° TEMPO:

Probabili Formazioni di Juventus-Lazio

Allegri, a sua volta, schiera il canonico 3-5-2, con in avanti Milik al posto dell’acciaccato Chiesa, a supportare Vlahovic. Oltre a questo, gli altri cambi sono in porta con il rientro di Szczesny, Kostic sulla sinistra al posto di Weah e Gatti nel reparto difensivo.

Sarri conferma il 4-3-3. Provedel in porta, il terzetto offensivo è composto come di consueto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Novità riguarda la conferma di Guendouzi a centrocampo, Marusic, Casale e Romagnoli a comporre il tridente difensivo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Guarda Juventus – Lazio in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Juventus-Lazio in diretta TV e streaming:

Data: 16 settembre

16 settembre Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Lazio, match della 4ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Lazio in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

La telecronaca di Juventus-Lazio è a cura di Stefano Borghi , affiancato da Riccardo Montolivo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Pre-Partita di Juventus – Lazio:

Juventus-Lazio. Allegri riparte con la certezza di avere 7 punti in campionato e di essere a soli due punti di distanza dalla coppia di testa composta da Inter e Milan. Le due milanesi, tra l’altro, si affronteranno proprio in questa giornata e si leveranno punti a vicenda.

Allegri non nasconde l’obiettivo di entrare in zona Champions. Per giunta quest’anno non avrà impegni di coppa, quindi la strada si fa più agevole. Impegno massimo dedicato esclusivamente al campionato.

Juventus-Lazio. Comunque il tecnico livornese si è voluto soffermare sulle difficoltà di questa partita nella conferenza prepartita. Ha tenuto a ribadire che il loro obiettivo principale è quello di ritornare in Champions il prossimo anno. Quest’anno sarà uno di transizione, senza coppe, con possibilità di concentrarsi maggiormente sul campionato.

La formazione bianconera è reduce dalla migliore prestazione da inizio campionato, quella avuta sul campo dell’Empoli. Ottima gestione della palla e attenzione in fase difensiva. Dovranno, inoltre, sopperire alla mancanza di esperienza rispetto alle altre squadre che puntano alla Champions.

Juventus-Lazio. Di fronte avranno un’avversaria davvero imprevedibile. Dopo tre giornate gli unici punti avuti sono stati conquistati contro una delle favorite per la vittoria finale, ovvero il Napoli. Quindi la squadra di Sarri è in grado di trasformarsi quando vede di fronte a sé un’insidia maggiore.