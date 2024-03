Cronaca Diretta e Streaming Live di Fiorentina – Roma 28° Giornata Serie A 10-03-2024

Cronaca Diretta e Streaming Live di Fiorentina – Roma 28° Giornata Serie A – Domenica 10 Marzo 2024 ore 20:45

CRONACA 2° TEMPO

90’+5′ – Finisce la partita. Fiorentina e Roma chiudono sul 2-2 l’avvincente sfida in chiave europea andata in scena al “Franchi”. I padroni di casa avanti per due volte nel punteggio in virtù delle reti realizzate da Ranieri (18′) e Mandragora (69′) si vedono puntualmente raggiungere dagli ospiti a segno con Aouar (58′) e Lorente (95′). Comprensibile la delusione in casa viola per un successo svanito allo scadere complice anche il rigore neutralizzato da Svilar a Biraghi (80′). Quarto risultato utile consecutivo per entrambe le squadre. La Roma si conferma al quinto posto con 48 punti, la Fiorentina all’ottavo a quota 43.

90’+5′ – GOL! FIORENTINA-ROMA 2-2! I giallorossi acciuffano in extremis il pari con un gran diagonale da destra di Llorente liberato al tiro da una precisa sponda aerea di Ndicka.

90’+4′ – La Roma guadagna un calcio d’angolo.

90’+4′ – Ravvisata una posizione irregolare di Nzola.

90’+2′ – Triplo cambio nella Fiorentina: Nzola, Arthur e Barak sostituiscono rispettivamente Belotti, Lopez e Mandragora.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

90′ – Pellegrini chiama in causa Terracciano con una battuta da fuori area.

89′ – Prolungata trama d’attacco della Roma.

88′ – Respinta una conclusione di Baldanzi dal limite dell’area.

86′ – Ranieri colpito da crampi. Gioco fermo.

83′ – Zalewski subisce fallo da Kayode.

81′ – Fallo commesso da Mandragora su Cristante.

80′ – Parato! Ennesimo rigore fallito dalla Fiorentina con Biraghi che si vede respingere il suo tentativo dagli undici metri da Svilar. Tre su sette è il bilancio dei viola dal dischetto in questo campionato. Ottavo calcio d’angolo per la compagine toscana.

80′ – Doppio cambio nella Roma: Spinazzola e Pellegrini fanno il loro ingresso rispettivamente al posto di Angelino e Paredes pochi istanti prima della battuta del penalty.

78′ – Rigore per la Fiorentina! Il direttore di gara decreta un penalty in favore dei viola per una leggera trattenuta in area di Paredes su Belotti.

78′ – Cambio nella Fiorentina: Duncan subentra a Sottil.

77′ – Segnalata una posizione irregolare di Angelino.

75′ – Cartellino giallo per Baldanzi per gioco scorretto su Bonaventura. Quinto ammonito nella Roma.

73′ – Doppio cambio nella Roma: Baldanzi e Zalewski prendono rispettivamente il posto di Dybala ed El Shaarawy.

71′ – Fallo commesso da Bonaventura su Dybala.

69′ – GOL! FIORENTINA-ROMA 2-1! I viola tornano avanti con Mandragora pronto a pochi passi dalla linea di porta a sfruttare una bella sponda aerea di Belotti. Azione avviata da un traversone dalla sinistra effettuato da Biraghi.

68′ – Cartellino giallo per Ndicka per gioco scorretto su Belotti. Quarto ammonito nella Roma.

67′ – Fallo commesso da El Shaarawy in pressing sul Kayode.

64′ – Cartellino giallo per Milenkovic per gioco scorretto su Aouar. Secondo ammonito nella Fiorentina.

63′ – Huijsen commette fallo su Bonaventura.

61′ – Roma nuovamente pericolosa. Cristante arriva con un attimo di ritardo per la deviazione sotto misura in occasione di un bel traversone proposto dalla sinistra da Angelino.

58′ – GOL! FIORENTINA-ROMA 1-1! Gli ospiti pervengono al pareggio con Aouar a segno di testa a centro area sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Angelino impennatosi a seguito di una deviazione di Ranieri, Azione avviata da una bella iniziativa di Dybala,

57′ – Cartellino giallo per Bonaventura per gioco scorretto su Paredes. Primo ammonito nella Fiorentina.

56′ – Potenziale opportunità per la Fiorentina in contropiede. Respinta una conclusione di Sottil.

54′ – Dybala subisce fallo da Lopez.

53′ – Possesso palla della Roma nella propria metà campo.

51′ – Un tentativo da fuori area di Belotti è respinto da Llorente.

50′ – Occasione per la Roma: Cristante, servito dal fondo da El Shaarawy, impegna Terracciano con una conclusione potente ma centrale.

49′ – Terracciano si oppone in qualche modo a un tiro-cross dalla destra di Cristante.

46′ – Termina a lato un colpo di testa di Belotti sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Biraghi.

46′ – Settimo calcio d’angolo per i padroni di casa.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento della Fiorentina: Ikoné rileva Gonzalez.

CRONACA 1° TEMPO

45’+1′ – Finisce il primo tempo. Fiorentina e Roma vanno al riposo con i padroni di casa meritatamente in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Ranieri al 18′. Viola vicini al bersaglio anche con Mandragora, Belotti e Sottil. Roma pericolosa soltanto in avvio con un tentativo di Lukaku.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

45′ – Cartellino giallo per Huijsen per gioco scorretto su Sottil.

44′ – Paredes subisce fallo da Milenkovic.

42′ – Segnalata una posizione irregolare di Aouar.

40′ – Sesto calcio d’angolo per la Fiorentina determinato da una deviazione di Ndicka in occasione di una battuta a rete in diagonale da destra di Bonaventura.

38′ – Padroni di casa nuovamente vicini al bersaglio con Belotti che si vede respingere il suo tentativo in diagonale da Paredes appostato a pochi passi dalla linea di porta.

37′ – Cartellino giallo per Paredes per gioco scorretto su Mandragora. Secondo ammonito nella Roma.

35′ – Fiorentina pericolosa con un colpo di testa a centro area di poco a lato di Sottil sugli sviluppi di una sponda aerea di Belotti. Bella trama di gioco proposta dai gigliati.

34′ – Si spegne sul fondo un tiro-cross di Aouar dal versante di sinistra dell’area.

33′ – Cambio nella Roma: Mancini, a rischio espulsione, lascia il posto a Huijsen.

31′ – Quinto corner per i padroni di casa determinato da una chiusura in scivolata di Ndicka su Belotti.

30′ – Bonaventura subisce fallo da Angelino.

30′ – La Roma fa registrare una marcata supremazia a livello territoriale ma è la Fiorentina a essersi rivelata sin qui più incisiva nelle sue iniziative.

29′ – Quarto calcio d’angolo per la Fiorentina.

27′ – Mancini rischia il secondo giallo a seguito di un intervento falloso commesso su Belotti.

25′ – Fallo commesso da Llorente su Sottil.

24′ – Altra occasione per i padroni di casa: Svilar devia in angolo una conclusione da posizione defilata di Belotti. Opportunità per i viola generata da un pallone perso in uscita da Cristante sul pressing alto portato dagli avversari. Terzo tiro dalla bandierina per la formazione guidata da Italiano.

23′ – Occasione per la Fiorentina: termina di poco a lato un tentativo a giro di Mandragora dal limite dell’area.

22′ – Bonaventura è fermato fallosamente da Cristante.

20′ – Primo calcio d’angolo per la Roma. Efficace nella circostanza la copertura effettuata da Mandragora.

18′ – GOL! FIORENTINA-ROMA 1-0! I viola si portano in vantaggio con Ranieri a segno di testa da pochi passi sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra da Gonzalez.

18′ – Secondo calcio d’angolo per la Fiorentina.

17′ – Conclusione imprecisa di Dybala da fuori area.

15′ – Manovra la Roma all’altezza della linea mediana del campo.

13′ – Sottil costringe nuovamente al fallo Mancini.

12′ – Rilevato un fallo di mano di Mandragora.

11′ – Ndicka respinge un cross dalla destra proposto da Kayode.

9′ – Fallo commesso da Llorente su Bonaventura.

8′ – Svilar controlla un traversone interessante dalla destra di Gonzalez che intendeva favorire l’inserimento al tiro di Bonaventura.

7′ – Il primo corner del match è in favore della Fiorentina.

6′ – Cartellino giallo per Mancini per gioco scorretto su Sottil. Primo ammonito nella Roma.

5′ – Occasione per la Roma: Terracciano si oppone a una battuta a rete sul primo palo di Lukaku liberato al limite dell’area di rigore da Dybala.

4′ – Possesso palla degli ospiti nella propria metà campo.

1′ – Il primo tentativo a rete è dei giallorossi: termina a lato una conclusione di Angelino ben lanciato sul versante di destra da Paredes..

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Roma.

Formazioni Ufficiali di Fiorentina – Roma:

Italiano manda in campo la sua Fiorentina con il 4-2-3-1 con Terracciano in porta e davanti a lui Milenkovic e Ranieri centrali con Kayode a destra e Biraghi a sinistra. I due di centrocampo sono Mandragora e Bonaventura. In attacco Belotti punta centrale supportato da Sottil, Lopez e Nico Gonzalez.

De Rossi schiera la sua Roma con il solito 4-3-3 con Svilar in porta e davanti a lui Llorente e Ndicka centrali con Mancini a destra e Angelino a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Aouar. In attacco il tridente formato da Lukaku, Dybala e El Shaarawy.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

ROMA (4-3-3): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

Pre-Partita di Fiorentina – Roma:

Match con vista Champions quello che andrà in scena domenica sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Fiorentina e Roma si affrontano con il chiaro obiettivo di provare a raggiungere un quarto posto che significherebbe, per la prossima stagione, coppa dalle grandi orecchie. Da monitorare anche una eventuale quinta piazza che con il nuovo format della Champions League, nel caso in cui l’Italia chiudesse tra le prime due posizioni nel ranking per club, regalerebbe un ulteriore posto.

A separare le due squadre in classifica sono cinque punti; la Roma attualmente è quinta a quota 57, i viola sono ottavi con 52 punti. Gli uomini di De Rossi, che tra poche ore saranno impegnati nell’ottavo d’andata di Europa League contro il Brighton, vantano un momento di forma straordinario. Nelle ultime cinque partite di Serie A, i giallorossi, hanno raccolto quattro successi e una sola sconfitta. I ragazzi di Italiano devono invece reagire dopo il brutto pareggio di Torino; nelle ultime cinque gare hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Un bottino non eccezionale per una squadra che vuole ambire a qualcosa di più della Conference League. Come la Roma anche i toscani, tra poche ore, avranno un impegno europeo nell’ottavo di andata, contro il Maccabi Haifa, della già citata terza coppa europea.

I precedenti tra le due squadre sorridono ai giallorossi. Negli ultimi dieci scontri: sei sono le vittorie della Roma; due solamente i pareggi, di cui l’ultimo arrivato nella gara d’andata per 1 a 1; due le vittorie della Fiorentina.

