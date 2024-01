Cronaca Diretta e Streaming Live di Fiorentina – Inter 22° Giornata Serie A 28-01-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Fiorentina – Inter 22° Giornata Serie A – Domenica 28 Gennaio 2023 ore 20:45

CRONACA DEL 1° TEMPO

1′ –

Formazioni ufficiali di Fiorentina – Inter:

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna

Pre-Partita di Fiorentina – Inter:

La Fiorentina ha premuto il tasto reset dopo la brutta sconfitta incassata a Ryhad contro in Napoli ed è pronta a riversare tutte le proprie forze in campionato, dove la viola è in piena lotta per il quarto posto. Nella mente del gruppo di Italiano c’è sicuramente l’obiettivo rivalsa dopo la sconfitta pesantissima dell’andata dove l’Inter si impose su questi ultimi a San Siro con un rotondo 4-0. Una vittoria in casa contro la prima forza del campionato consentirebbe alla Viola di consolidare il 4° posto attuale in classifica e nel caso approfittare di qualche inciampo delle inseguitrici.

Dall’altra parte l’Inter che per tre anni consecutivi si è laureata campione della Supercoppa Italiana, con lo stesso Inzaghi ad essere diventato l’allenatore più vincente di questa competizione. Gli obiettivi stagionali però non sono affatto terminati, i nerazzurri devono fare i conti con l’esser stati superati dalla Juventus in campionato dopo la parentesi Supercoppa e dovranno di fatto ricominciare a macinare punti per non perdere il filo del campionato. Dalla parte dei nerazzurri, dunque, ci sono tutti i favori delle statistiche, tra cui anche il fatto che sono ancora del tutto imbattuti in trasferta e con Inzaghi che vorrà sicuramente continuare questo incredibile trend.