Cronaca Diretta e Streaming Live di Dinamo Zagabria – Milan 25-10-2022 ore 21:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Dinamo Zagabria – Milan 5° Giornata Gruppo E Champions League, Mercoledì 12 Ottobre 2022 ore 21:00

CRONACA 2° TEMPO

49′ – GOL DEL MILAN! 0-2! Leao, al termine di un’iniziativa personale, sigla il raddoppio rossonero.

49′ – Ademi chiama in causa Tatarusanu.

47′ – Moharrami subisce fallo da Theo Hernandez.

47′ – Occasione per il Milan: De Ketelaere si vede respingere il suo tentativo da Peric in scivolata.

46′ – Cartellino giallo per De Ketelaere per gioco scorretto su Misic.

46′ – Inizia la ripresa.

CRONACA 1° TEMPO

46′ – Finisce il primo tempo. Dinamo Zagabria e Milan vanno al riposo con i rossoneri in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Gabbia al 39′.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

45′ – Quarto calcio d’angolo per il Milan.

44′ – Leao commetta fallo su Ristovski.

43′ – Cartellino giallo per Ademi per gioco scorretto su Tonali.

42′ – Petkovic subisce fallo da Gabbia.

41′ – Un tentativo di Leao è respinto da Ademi.

39′ – GOL DEL MILAN! 0-1! Gabbia porta avanti i rossoneri con un colpo di testa in tuffo sugli sviluppi del calcio piazzato battuto dalla trequarti di destra da Tonali. Primo gol in assoluto con la maglia del Milna per il difensore a segno in precedenza da professionista soltanto in un’altra circostanza.

38′ – Bennacer è fermato fallosamente da Petkovic.

38′ – Giro-palla del Milan nella propria metà campo.

37′ – Una conclusione da fuori area di Orsic è respinta.

35′ – Segnalato un fallo di Rebic (gomito alto in fase di possesso) su Ljubicic.

34′ – Rilevato un fallo di Theo Hernandez su Moharrami.

34′ – Petkovic subisce fallo da Gabbia.

33′ – Livakovic neutralizza senza particolari problemi un tentativo da fuori area di Leao.

32′ – Occasione Milan: Giroud impegna di testa Livakovic.

29′ – Rebic non riesce a perfezionare un tentativo di recupero in occasione di un retropassaggio corto di Moharrami per Livakovic.

29′ – Tentativo a rete fuori misura di Tonali.

28′ – Misic, al termine di una discesa per via centrale, chiama in causa Tatarusanu con un rasoterra non particolarmente potente dalla distanza.

28′ – Orsic non gestisce al meglio un cross dalla destra di Moharrami consentendo una facile presa a Tatarusanu.

27′ – Occasione Milan: Rebic si vedere respingere un suo tentativo da ottima posizione da Misic in scivolata.

26′ – Un traversone di Rebic dalla destra è allontanato fuori area di testa da Ristovski.

25′ – Terzo calcio d’angolo per il Milan.

24′ – Giro-palla della Dinamo Zagabria nella propria metà campo.

22′ – Potenziale opportunità per il Milan generata da un traversone di Leao dalla sinistra non agganciato da Rebic.

21′ – Un tentativo a rete di Rebic è respinto da Sutalu.

20′ – Peric subisce fallo da Rebic.

18′ – Padroni di casa di nuovo pericolosi con un tentativo a giro di Ivanusec respinto da Tatarusanu. Sul proseguimento dell’azione una conclusione di Ristovski è respinta da Kjaer.

17′ – Dinamo Zagabria pericolosa: Gabbia si rende protagonista di un salvataggio a pochi passi dalla linea di porta in occasione di un colpo di testa di Moharrami sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Orsic.

16′ – Cross errato di Rebic dalla destra: pallone sul fondo.

14′ – Apertura a destra imprecisa di Ristovski che intendeva raggiungere Ademi.

13′ – Prolungato possesso palla della compagine croata.

11′ – Si fa vedere la Dinamo Zagabria con un tentativo fuori misura di Ljubicic dal limite dell’area in diagonale.

10′ – Milan pericoloso con i tentativi in rapida successione di Kjaer e De Ketealaere respinti rispettivamente da Peric e Ristovski.

9′ – Secondo corner per il Milan.

8′ – Segnalata una posizione irregolare di Giroud che sugli sviluppi di un traversone basso dalla destra di De Ketelaere aveva cercato la via della rete con un colpo di tacco.

7′ – Traversone impreciso di Ristovski.

6′ – Rilevato un fallo in attacco di Giroud su Ristovski.

6′ – Leao, fermato fallosamente da Ivanusec, guadagna un calcio di punizione sulla trequarti.

6′ – Rebic commette fallo su Misic.

5′ – Respinta una conclusione di Rebic sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

4′ – Gioco fermo per soccorrere Livakovic rimasto a terra dopo il vano tentativo di evitare il corner.

3′ – Calcio d’angolo per il Milan generato da un retropassaggio errato di Peric.

2′ – Possesso palla dei padroni di casa all’altezza della linea mediana del campo.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Dinamo Zagabria.

Formazioni Ufficiali di Dinamo Zagabria – Milan:

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All.: A. Cacic

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: S. Pioli.

Come vedere Dinamo Zagabria – Milan in Diretta Tv e Streaming Live:

Come vedere Dinamo Zagabria-Milan TV e Streaming Live:

Partita: Dinamo Zagabria-Milan

Dinamo Zagabria-Milan Data: 25 Ottobre

25 Ottobre Orario: 21.00

21.00 Canale tv:

Streaming: Sky Go, Infinity

Sarà possibile vedere la sfida tra la Dinamo Zagabria di Ante Čačić e il Milan di Stefano Pioli, martedì 25 ottobre ore 21.00 su su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (253). Il telecronista sarà Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Nando Orsi. Per gli abbonati Sky è disponibile anche il servizio streaming Sky Go, accessibile dai vari dispositivi pc, smartphone e tablet.

C’è anche la possibilità di seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Infinity + attraverso l’app scaricabile su dispositivi con sistemi operativi iOS e Android, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale per poi selezionare l’evento desiderato.

Pre – Partita di Dinamo Zagabria – Milan:

Sfida cruciale per il Girone E quella tra la Dinamo Zagabria di Ante Čačić e il Milan di Stefano Pioli. La sfida del Maksimir in occasione della quinta giornata del girone promette spettacolo e gol.

La Dinamo Zagabria di Ante Čačić è reduce dal pareggio per 1-1 contro Hajduk Spalato.

Nel Girone E di Champions League la Dinamo Zagabria è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Salisburgo. I croati hanno conquistato 4 punti in 4 partite, frutto di un pareggio, 1 vittoria e due sconfitte.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dal successo per 4-1 contro il Monza allenato da Raffaele Palladino.

Nel Girone E di Champions League i rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro il Chelsea per 0-2. Esattamente come i croati, il Milan ha conquistato 4 punti, con 1 vittoria, 1 pareggio e due sconfitte all’attivo.

Gabbia e Kjaer formeranno la coppia di centrali di difesa.

Petkovic sarà l’unica punta della formazione croata.