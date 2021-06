Cronaca Diretta e Streaming Italia Svizzera EURO 2020 16-06-2021

Cronaca e Diretta Streaming Live di Italia – Svizzera valido per la 2° Giornata del Gruppo A di Euro 2020, Mercoledì 16 Giugno 2021 ore 21:00

Cronaca 2° Tempo:

93′ – Finisce la partita. L’Italia prevale all’Olimpico sulla Svizzera per 3-0. Il secondo successo in altrettanti impegni nel girone A degli Europei, sancito dalle reti di Locatelli (26′ e 52′) e Immobile (89′), garantisce alla Nazionale di Mancini la certezza della qualificazione agli ottavi di finale.

92′ – Conclusione dalla distanza di Sow da dimenticare.

90′ – Segnalati tre minuti di recupero.

89′ – GOL DELL’ITALIA! 3-0! Immobile sigla la terza rete per gli azzurri andando segno con un gran tiro da fuori area.

86′ – Doppio cambio nell’Italia: Pessina e Cristante sostituiscono rispettivamente Locatelli (applauditissimo) e Barella.

84′ – Cambio nella Svizzera: Sow prende il posto di Freuler.

83′ – Donnarumma controlla con sicurezza a terra un traversone dalla destra di Vargas.

81′ – Rilevata una posizione irregolare di Vargas.

78′ – Cartellino giallo per Embolo per gioco scorretto su Barella.

75′ – Altra ghiotta opportunità da rete per gli azzurri sciupata da Immobile in contropiede.

75′ – Cambio nella Svizzera: Vargas sostituisce Shaqiri.

73′ – Palla-gol per l’Italia fallita in contropiede da Immobile.

73′ – Segnalato un fuorigioco di Zuber.

72′ – Un tentativo di Di Lorenzo è respinto da Akanji.

69′ – Doppio cambio nell’Italia: Chiesa e Toloi rilevano rispettivamente Insigne e Berardi.

66′ – Segnalata una posizione irregolare di Immobile.

65′ – Occasione Italia. Berardi si accentra da sinistra e conclude: pallone alto.

64′ – Svizzera pericolosa: Donnarumma si oppone ad una conclusione da distanza ravvicinata di Zuber.

63′ – Prolungata manovra della Svizzera.

61′ – Termina alta una conclusione di Shaqiri dal limite dell’area.

58′ – Doppio cambio nella Svizzera: Zuber e Widmer prendono rispettivamente il posto di Schar e Mbabu.

56′ – L’Italia, forte del 2-0, controlla con sicurezza il gioco a centrocampo.

52′ – GOL DELL’ITALIA! 2-0! Locatelli raddoppia per gli azzurri con un bel tiro da fuori area.

50′ – Gioco fermo dopo un fallo di Berardi su Schar a centrocampo.

49′ – Cartellino giallo per Gavranovic per gioco scorretto su Bonucci.

48′ – Buon inizio di ripresa della Svizzera.

46′ – Si spegne sul fondo un colpo di testa di Elvedi.

46′ – Secondo calcio d’angolo per la Svizzera.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nella Svizzera: Gavranovic al posto di Seferovic.

Cronaca 1° Tempo:

47’ – Finisce il primo tempo. Italia e Svizzera vanno al riposo con gli azzurri in vantaggio per 1-0. Decide per il momento una rete di Locatelli al 26′.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

43′ – Altro pessimo controllo di Rodriguez che si trascina il pallone oltre la linea di fondo.

41′ – Sommer smanaccia un traversone dalla sinistra di Immobile.

40′ – Terzo corner per gli azzurri che in questa fase si mantengono in zona d’attacco.

39′ – Secondo tiro dalla bandierina per l’Italia.

37′ – Occasione per l’Italia: Spinazzola, servito da Insigne, entra in area e conclude a lato da ottima posizione.

36′ – Un tentativo in contropiede di Berardi dal limite dell’area è respinto.

36′ – Primo corner anche per la Svizzera generato da un cross basso di Rodriguez deviato da Di Lorenzo.

35′ – Segnalata una posizione irregolare di Immobile.

34′ – Un tentativo di Insigne, sugli sviluppi di un’uscita bassa di Sommer sui piedi Immobile, è respinto di testa da Akanji nei pressi della linea di porta.

32′ – Prolungato possesso palla della Svizzera che fatica a guadagnare campo.

30′ – Un lancio di Bonucci si rivela irraggiungibile per Immobile.

28′ – Tentativo decisamente impreciso di Rodriguez dalla distanza.

26′ – GOL DELL’ITALIA! 1-0! Locatelli porta in vantaggio gli azzurri andando a segno da pochi passi sugli sviluppi di un preciso traversone basso dal fondo di Berardi.

24′ – Cambio forzato nell’Italia: Chiellini infortunato lascia il posto ad Acerbi.

23′ – Donnarumma controlla agevolmente un traversone impreciso di Xhaka dalla trequarti sinistra.

22′ – Pressing alto dell’Italia.

19′ – Annullata una rete all’Italia siglata a centro area da Chiellini sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di Insigne. Rilevato un fallo di mano del difensore azzurro in fase di controllo.

18′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è per l’Italia.

17′- Chiusura difensiva di Xhaka su Insigne non lontano dall’area di rigore.

15′ – Possesso palla dell’Italia all’altezza della linea mediana del campo.

12′ – Prolungata azione d’attacco degli azzurri.

11′ – Italia pericolosa: cross di Spinazzola dalla sinistra e colpo di testa sul fondo di Immobile.

10′ – La difesa azzurra contiene un’iniziativa di Embolo.

7′ – Controllo errato di Rodriguez che si trascina il pallone fuori lungo la corsia di sinistra.

6′ – Prima buona trama di gioco dell’Italia smorzata da una preziosa copertura difensiva di Xhaka.

3′ – Avvio di gara propositivo della rappresentativa diretta da Petkovic.

2’ – Prolungato possesso palla della nazionale elvetica.

1’ – Inizia la partita. Il calcio d’inizio è battuto dalla Svizzera.

Formazioni Ufficiali di Italia Svizzera:

Mancini manda in campo l’Italia con il 4-3-3 con Donnarumma in porta e Di Lorenzo sull’out di destra, vista anche l’assenza di Florenzi per infortunio. Spinazzola giocherà sulla fascia opposta, mentre al centro è sempre presente il blocco Juve, Chiellini–Bonucci.

Aspettando le condizioni fisiche di Verratti, il centrocampo non dovrebbe subire cambiamenti con Barella, Jorginho e Locatelli titolari.

In attacco, Chiesa ancora in panchina a favore di Berardi con Immobile e Insigne a completare il tridente.

La Svizzera si schiera, invece, con un 3-4-2-1 con Sommer tra i pali, Ricardo Rodriguez e Mbabu ancora sugli esterni, così come Schar e Akanji al centro con Elvedi a completare il trio di difesa.

A centrocampo, Freuler e Xhaka daranno fisicità alla manovra mentre Embolo e Shaqiri giocheranno a sostegno dell’unica punta Seferovic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

SVIZZERA (3-4-1-2):Sommer, Akanji, Schar, Elvedi, Mbabu, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Seferovic, Embolo, Shaqiri. Ct: Petkovic.

ARBITRO: Karasev (Rus).

GUARDALINEE: Demeshko e Gavrilin.

QUARTO UOMO: Oliver (Ing).

VAR: Dankert (Ger).

Pre Partita di Italia Svizzera:

Potrebbe già essere decisiva, per gli azzurri di Roberto Mancini, la sfida contro la Svizzera che, nel primo match con il Galles, ha collezionato un punto.

Gli azzurri hanno debuttato nel modo migliore mostrando una grande personalità, oltre che una qualità di palleggio davvero notevole che ha sorpreso la tattica remissiva messa in mostra dalla Turchia.

L’atteggiamento messo nel primo confronto del Gruppo A sarà il punto di partenza per proseguire il nostro cammino ad Euro 2020 e per farlo bisognerà mostrare la stessa grinta e la stessa qualità contro una squadra esperta e ostile come la Svizzera.

Petkovic conosce molto bene il calcio italiano e la capacità dei biancorossi di addormentare il gioco e di difendersi in maniera risolutiva potrebbe innervosire gli azzurri che hanno mostrato, specie nel primo tempo del match con la Turchia, una grande voglia di sfondare.

Sarà fondamentale ripartire dagli eccellenti secondi 45 minuti del match d’apertura e dal pragmatismo di una manovra dimostratasi cinica e precisa.

Cuore e cervello, grinta e qualità; questo la squadra di Roberto Mancini ha messo in campo e deve ritrovare nei prossimi 45 minuti contro la Svizzera. Due anime che sono riuscite a coesistere anche grazie all’eccellente prestazione di Spinazzola e Jorginho.

Leo Spinazzola è stato, di gran lunga, il migliore in campo grazie alla sua foga agonistica e all’inesauribile corsa che è dimostrata essere un fattore decisivo per la nostra manovra che, però, ha avuto pulizia e geometrie dai piedi di Jorginho che, specie nel secondo tempo, ha giganteggiato vestendo i panni del professore.

La Svizzera è una squadra ostica e arcigna, ma il match contro il Galles ha dimostrato che i limiti tecnici della rosa di Petkovic sono davvero tanti.

L’Italia ha tracciato il percorso da dover proseguire e ora è imperativo non perdere la rotta.

