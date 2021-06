Cronaca Diretta e Streaming Italia Austria EURO 2020 26-06-2021

Cronaca e Diretta Streaming Live di Italia – Austria Ottavi di Finale di Euro 2020, Sabato 26 Giugno 2021 ore 21:00

Cronaca 2° Tempo Supplementare:

121′ – Finisce la partita! L’Italia vola ai quarti di finale dell’Europeo prevalendo a Wembley sull’Austria per 2-1 dopo i tempi supplementari. Alle reti messe a segno da Chiesa (95′) e Pessina (105′) gli austriaci oppongono soltanto una realizzazione di Kalajdzic (114′).

120′ – Segnalato un minuto di recupero. Cartellino giallo per Dragovic.

120′ – Opportunità in contropiede per l’Italia con Chiesa.

119′ – Termina a lato un tentativo da fuori area di Gregoritsch.

114′ – GOL DELL’AUSTRIA! 2-1! Kalajdzic va segno di testa sugli sviluppi del corner sorprendendo Donnarumma sul primo palo. Gara riaperta.

114′ – Calcio d’angolo per l’Austria. Doppio cambio ordinato da Foda: Ilsanker e Trimmel rilevano rispettivamente Laimer e Lainer.

110′ – Palla-gol Austria: Sabitzer calcia malamente a lato da ottima posizione.

109′ – Italia pericolosa: termina sul fondo una conclusione di Di Lorenzo.

108′ – Cambio nell’Italia: Cristante prende il posto di Insigne.

107′ – Austria pericolosa: Donnarumma si oppone con bravura ad un tentativo dal limite dell’area di Schaub.

106′ – Inizia il secondo tempo supplementare con due novità nell’Austria: Schlager e Grillitsch lasciano il posto a Gregoritsch e Schaub.

Cronaca 1° Tempo Supplementare:

105′ – Finisce il primo tempo supplementare.

105′ – GOL DELL’ITALIA! 2-0! Pessina, servito da terra da Acerbi, raddoppia per gli azzurri.

104′ – Italia pericolosa: Bachmann devia con bravura in angolo una punizione di Insigne.

103′ – Cartellino giallo per Hinteregger per gioco scorretto su Belotti.

102′ – Un traversone di Hinteregger dalla trequarti di sinistra è allontanato fuori area dalla difesa italiana.

99′ – Possesso palla dell’Austria.

96′ – Cambio nell’Austria: Kalajdzic sostituisce Arnautovic.

95′ – GOL DELL’ITALIA! 1-0! Chiesa porta in vantaggio gli azzurri. L’avanti della Juventus, servito da Spinazzola, elude l’intervento di Lainer e trafigge Bachmann con una precisa e potente battuta di sinistro in diagonale.

94′ – Chiesa, servito da Belotti, chiama in causa Bachmann.

92′ – Rilevato un fallo in attacco di Sabitzer su Belotti in occasione di un calcio di punizione.

91′ – Inizia il primo tempo supplementare.

Cronaca 2° Tempo:

95′ – Si va ai supplementari! Italia e Austria chiudono i 90′ regolamentari sullo 0-0. Ripresa a tratti sofferta per gli azzurri.

94′ – Una punizione per l’Italia al limite dell’area non sortisce effetti.

91’ – Rilevato un fuorigioco di Insigne.

90’ – Segnalati cinque minuti di recupero.

90′ – Cambio nell’Austria: Schopf sostituisce Baumgartner colpito da crampi.

87′ – Gli azzurri tornano a proporsi in fase offensiva con una certa continuità in questo finale.

84′ – Doppio cambio nell’Italia: Immobile lascia il posto a Belotti; Chiesa rileva Berardi.

83′ – Palla-gol per gli azzurri: Berardi fallisce la conclusione al volo sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Spinazzola.

80′ – Prolungata azione d’attacco dell’Austria che guadagna un corner. Italia nervosa e confusa in fase di possesso.

78′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Insigne.

74′ – Proteste austriache per un contatto in area azzurra. Ravvisato in precedenza un fuorigioco di Hinteregger.

72′ – L’Italia cerca senza fortuna la via della rete nel breve volgere di sessanta secondi con Locatelli ed Insigne.

67′ – Doppio cambio per l’Italia: Locatelli e Pessina rilevano rispettivamente Verratti e Barella.

65′ – Gol annullato all’Austria! Rilevato al VAR un fuorigioco di Arnautovic che era andato a segno di testa da pochi passi sfruttando una sponda aerea di Alaba. Che pericolo per gli azzurri che appaiono nervosi da qualche minuto.

62′ – L’Austria si ripropone al tiro con Sabitzer: pallone sul fondo dopo una deviazione di Bonucci. Primo calcio d’angolo per la nazionale diretta da Foda.

61′ – Apertura imprecisa di Jorginho sulla pressione portata di centrocampisti austriaci.

60′ – Barella si trascina il pallone oltre la linea di fondo.

57′ – Termina alto un colpo di testa di Bonucci sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto dalla destra.

56′ – Alaba si rifugia in corner su un traversone proposto da Berardi dalla sinistra. Terzo tiro dalla bandierina per gli azzurri.

54′ – Una conclusione di Spinazzola dal limite è respinta.

52′ – Austria pericolosa: termina di poco alta la punizione di Alaba.

51′ – Ammonito per proteste anche Barella.

50′ – Cartellino giallo per Di Lorenzo per gioco scorretto. Punizione interessante per l’Austria al limite dell’area.

49′ – Arnautovic crea lo scompiglio in area azzurra con una prolungata iniziativa personale.

48′ – Un traversone basso dalla destra di Berardi è respinto a centro area da Dragovic.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Italia e Austria vanno al riposo sullo 0-0. Azzurri pericolosi con un incrocio dei pali colpito da Immobile e con una conclusione di Barella respinta di piede da Bachmann.

47′ – Punizione di Berardi e deviazione sul fondo di testa di Acerbi.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

43′ -Si spegne sul fondo un colpo di testa di Di Lorenzo sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Insigne.

43′ – Bauchmann devia in angolo un tentativo di Spinazzola. Secondo tiro dalla bandierina per l’Italia.

43′ – Buon recupero difensivo di Schlager ai danni di Insigne.

41′ – Spinazzola è fermato in area avversaria.

40′ – Segnalata con notevole ritardo una posizione di fuorigioco di Insigne.

38′ – Il centrocampista dell’Hoffenheim riprende regolarmente il suo posto. Il gioco riprende.

37′ – Gioco fermo per soccorrere Baumgartner rimasto contuso a terra dopo un scontro con Donnarumma.

36′ – Donnarumma controlla in presa alta un traversone dalla destra di Schlager.

35′ – Baumgartner è fermato fallosamente da Verratti sulla trequarti.

32′ – Incrocio dei pali di Immobile! Azzurri vicinissimi al bersaglio con una conclusione improvvisa da fuori area del bomber della Lazio.

30′ – L’Italia fa registrare da una decina di minuti una certa supremazia a livello territoriale.

28′ – Pessimo controllo di Lainer lungo l’out di destra.

25′ – Immobile non riesce a controllare al meglio un pallone a spiovere proposto in profondità da Berardi consentendo il recupero ad Alaba. Sul proseguimento dell’azione l’Italia guadagna un corner.

24′ – Prolungata manovra degli azzurri.

23′ – Un tentativo di Berardi dal limite dell’area è respinto dalla difesa austriaca.

21′ – Il gioco ristagna in questa fase all’altezza della linea mediana del campo.

18′ – Austria pericolosa in contropiede con una conclusione imprecisa da fuori area di Arnautovic.

18′ – Buon momento per gli azzurri che recuperando diversi palloni a centrocampo si ripropongono con una certa continuità in fase offensiva.

17′ – Palla-gol per l’Italia: Barella, servito dal fondo da Spinazzola, impegna Bachmann bravo a salvarsi di piede.

14′ – Bachmann neutralizza senza particolari problemi un tentativo a rete effettuato da Insigne dalla sinistra.

13′ – Cross di Laimer è respinto fuori area da Spinazzola.

12′ – Verratti è fermato al limite dell’area.

11′ – Il primo tentativo a rete è dell’Italia: Spinazzola conclude malamente sul fondo da posizione piuttosto defilata.

10′ – Lento possesso palla degli azzurri.

8′ – Buona chiusura difensiva di Acerbi.

7′ – Prolungata azione d’attacco dell’Austria.

6′ – Fallo commesso da Immobile su Bachmann proteso in uscita bassa.

5′ – Pressing alto di entrambe le squadre in queste prime battute di gioco.

4′ – Possesso palla dell’Austria a centrocampo.

3’ – Un tentativo di servizio in verticale di Berardi per Immobile si rivela impreciso.

2′ – Cartellino giallo per Arnautovic per gioco scorretto su Barella.

1′ – Un traversone di Baumgartner dalla sinistra è allontanato fuori area dalla difesa azzurra.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Austria.

Formazioni Ufficiali di Italia Austria:

Sono due i grandi dubbi che accompagneranno Roberto Mancini all’avvicinamento alla sfida degli ottavi di finale contro l’Austria.

Gli azzurri non cambiano quel 4-3-3 che ha portato sia ottimi risultati che un grande livello di gioco, schierando, come sempre Gigio Donnarumma tra i pali che verrà “aiutato” da una fase difensiva un po reinventata.

Il primo dubbio riguarda proprio il centrale che affiancherà Bonucci perché, con Chiellini ancora K.O., dovrebbe essere Acerbi a posizionarsi al centro della difesa, rispetto a Toloi e Bastoni.

Spazio, sulle fascie, al solito Spinazzola e a Di Lorenzo che mantiene il ruolo di titolare in attesa del rientro di Florenzi.

A centrocampo c’è il secondo dubbio che è di pura natura tattica: Verratti, tornato a giocare 90 minuti nella sfida con il Galles, verrà inserito nuovamente nell’11 titolare ma qualora non avesse la condizione adatta ci sarà Locatelli.

Il resto, ormai, è storia ben nota con Barella e Jorginho a centrocampo e il trio d’attacco formato da Berardi, Immobile e Insigne, con Chiesa pronto a subentrare.

La selezione di Franco Foda si schiera con un 4-3-2-1 che affida le speranze offensive all’unica punta Arnautovic e al trequartista Sabitzer, qualitativamente il migliore della sua rappresentativa, spalleggiato da Baumgartner.

Tra i pali giocherà Bachmann con Dragovic e Hinteregger come difensori centrali e Lainer sugli esterni insieme a David Alaba, leader della squadra, che torna a giocare sulla fascia dopo alcune partite in cui Foda lo ha provato come centrale nella difesa a 3.

A centrocampo, invece, l’Austria schiererà Grillitsch, Laimer e Schlager.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Laimer, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Pre Partita di Italia Austria:

Ora si fa sul serio. Non che prima, i nostri azzurri, avessero mostrato particolari cali di concentrazione o prestazioni rivedibili in un girone in cui l’Italia si è comportata da dominatrice assoluta demolendo ogni record e ogni pregiudizio riguardo la nostra rosa, ma ora, come dice anche Mancini, inizia un altro torneo.

L’Italia affronterà la sorprendente Austria negli Ottavi di Finale di Euro 2020, in una partita che rappresenta anche la prima sfida che gli azzurri affronteranno fuori le mura amiche di Roma.

I favori del pronostico e la personalità mostrata contro Svizzera, Turchia e Galles impongono all’Italia di non intimorirsi contro una rivale che, sulla carta, non ha la nostra qualità di gioco. L’obiettivo quarti di finale dista 90 minuti e verosimilmente, in caso di passaggio del turno, inizieranno le sfide difficili, quelle che ci permetteranno di capire il vero livello dei nostri ragazzi.

Possiamo contare su uno dei centrocampi più completi dell’Europeo che, fino ad ora, ha regalato grandi soddisfazioni e tanti punti: contro la Turchia fu Jorginho (insieme a Spinazzola) il protagonista, pur non segnando; con la Svizzera è sbocciata la stella di Manuel Locatelli, autore di una doppietta; mentre con il Galles l’ha decisa Pessina e si è rivisto in campo Verratti.

Proprio Marco Verratti potrebbe essere la chiave di volta della nostra manovra e il suo reintegro in rosa è una manna dal cielo.

Di fronte, però, ci sarà una nazionale che non ha nulla da perdere e che ha superato il proprio girone giocando un buon calcio e sorprendendo l’Ucraina che sembrava meglio attrezzata.

L’Austria di Franco Foda può contare su giocatori estremamente interessanti quali Marcel Sabitzer, David Alaba, Marco Arnautovic e Christoph Baumgartner e può essere un avversario imprevedibile.

Soprattutto Sabitzer dovrà essere l’indiziato speciale della difesa azzurra viste le sue grandi doti da passatore e la propensione all’inserimento e al gol.

Wembley è pronta, l’Italia non può sbagliare.

