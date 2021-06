Cronaca Diretta e Streaming Inghilterra Germania EURO 2020 29-06-2021

Cronaca e Diretta Streaming Live di Inghilterra – Germania Ottavi di Finale di Euro 2020, Martedì 29 Giugno 2021 ore 18:00

Cronaca 2° Tempo:

94′ – Finisce la partita. L’Inghilterra si qualifica per i quarti di finale degli Europei prevalendo a Wembley sulla Germania per 2-0. Decidono nel finale le reti di Sterling (75′) e Kane (85′). Clamorosa opportunità fallita da Muller sull’1-0.

92′ – Cambio nella Germania: Musiala sostituisce Muller.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

90′ – Occasione per la Germania con Havertz che non riesce sotto porta ad intervenire su un tentativo in acrobazia effettuato da Goretzka.

90′ – Potenziale opportunità da rete per la Germania. Termina abbondantemente a lato un tentativo impreciso di Goretzka dal limite dell’area.

88′ – Cambio anche nell’Inghilterra: Henderson prende il posto di Rice.

88′ – Doppio cambio nella Germania: Emre Cam e Sane rilevano rispettivamente Ginter e Gosens.

85′ – GOL DELL’INGHILTERRA! 2-0! Kane raddoppia per i padroni di casa con un un’incornata a centro area sugli sviluppi di un cross di Grealish dalla sinistra.

81′ – Palla-gol per la Germania: Muller, servito in verticale da Havertz, fallisce una clamorosa opportunità a tu per tu con Pickford calciando a lato. Contropiede tedesco avviato da un errato retropassaggio di Sterling.

78′ – Il calcio di punizione di Muller è respinto dalla barriera.

77′ – Cartellino giallo per Maguire per gioco scorretto su Kimmich. Punizione interessante per la Germania.

75′ – GOL DELL’INGHILTERRA! 1-0! Sterling fa esplodere Wembley di gioia andando a segno da pochi passi sugli sviluppi di un traversone basso proposto dalla sinistra da Shaw.

72′ – Cartellino giallo per Gosens per gioco scorretto su Trippier.

70′ – Gara scaduta anche in termini d’intensità nella ripresa.

69′ – Cambio nell’Inghilterra: Grealish subentra a Saka.

68′ – Cambio nella Germania: Werner lascia il posto a Gnabry.

66′ – Rudiger chiude su Saka che nel prosieguo commette fallo sul difensore del Chelsea.

65′ – Fallo commesso da Kroos su Sterling all’altezza della linea mediana del campo.

63′ – Diversi errori su entrambi i fronti in questa fase della partita.

62′ – Neuer controlla agevolmente un traversone impreciso di Sterling dalla trequarti di sinistra.

61′ – Un cross di Trippier dalla destra è allontanato fuori area di testa da Rudiger.

59′ – Gioco fermo per soccorrere Saka rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Ginter.

57′ – Calcio d’angolo per la Germania determinato da una chiusura effettuata in area da Stones su Havertz. Secondo tiro dalla bandierina per i tedeschi.

56′ – Sterling è fermato al limite dell’area, la Germania avvia un’azione di rimessa.

55′ – Gioco fermo per soccorrere Kane rimasto contuso a terra.

54′ – Ottima chiusura difensiva di Sterling.

53′ – Abbassa ora i ritmi la Germania.

51′ – Rudiger si rifugia in fallo laterale su un’avanzata di Walker.

49′ – Prolungata trama offensiva dei tedeschi.

48′ – Germania pericolosa: Pickford devia con bravura in angolo un gran tiro di sinistro di Havertz dal limite dell’area.

47′ – Possesso palla dell’Inghilterra a centrocampo.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

46′ – Finisce il primo tempo. Inghilterra e Germania vanno al riposo sullo 0-0. Opportunità per Sterling e Kane da una parte e per Werner dall’altra.

46′ – Occasione per l’Inghilterra: Kane non controlla al meglio un invitante pallone in area di Sterling favorendo il salvataggio di un reattivo Hummels.

45′ – Cartellino giallo per Phillips per gioco scorretto su Kroos. Entrambi i centrocampisti centrali inglesi sono ora ammoniti.

43′ – Terzo calcio d’angolo per i padroni di casa generato da un intervento in tuffo di testa di di Hummels sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Trippier.

42′ – Kane è fermato fallosamente da Goretzka. Punizione interessante per l’Inghilterra.

39′ – Ottima chiusura di Walker su Havertz che finisce con il commettere anche fallo sul difensore del Manchester City.

38′ – Ravvisato un fuorigioco di Werner.

37′ – Importante chiusura di Goretzka su Phillips nei pressi della linea di fondo.

34′ – Segnalata una posizione irregolare di Kimmich.

32′ – Germania pericolosa: Werner, ottimamente servito in verticale da Havertz, non riesce a superare Pickford uscito tempestivamente dai pali.

31′ – Torna a farsi vedere la Germania: un traversone di Kimmich attraversa tutto lo specchio della porta inglese prima di perdersi sul fondo.

30′ – I padroni di casa continuano a far registrare una certa supremazia a livello territoriale.

28′ – Le occasioni scarseggiano ma la gara si rivela comunque intensa e giocata su buoni ritmi.

27′ – Cross di Trippier dalla destra e colpo di testa sul fondo di Maguire ben contrastato nella circostanza da Gosens.

26′ – L’Inghilterra guadagna un corner sugli sviluppi del calcio piazzato di Trippier da sinistra.

25′ – Cartellino giallo per Ginter per proteste dopo un fallo commesso su Shaw sul versante di sinistra.

23′ – Saka è fermato fallosamente da Goretzka sulla trequarti.

22′ – Sterling non controlla la sfera in occasione di una rimessa in fase d’attacco di Shaw: pallone sul fondo.

20′ – Segnalata una posizione irregolare di Trippier.

19′ – Buona copertura difensiva di Walker.

17′ – Neuer controlla agevolmente un debole colpo di testa di Maguire sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di Trippier da destra.

16′ – Inghilterra pericolosa: Neuer devia in angolo un bel tentativo a giro di Sterling.

15′ – L’Inghilterra si mantiene da qualche minuto in fase offensiva.

12′ – Si fa vedere l’Inghilterra in avanti. I padroni di casa guadagnano una punizione con Saka fermato fallosamente da Rudiger sul versante di destra.

10′ – Il calcio di punizione battuto da Havertz è respinto da Rice.

8′ – Cartellino giallo per Rice per gioco scorretto su Goretzka lanciato ottimamente a rete da Muller. Punizione interessante al limite dell’area per la Germania. Proteste dei tedeschi che richiedevano il “rosso” per il centrocampista del West Ham United.

7′ – Tempestiva uscita con i piedi di Pickford.

6′ – Prolungata manovra della selezione diretta da Low.

5′ – Avvio di gara propositivo della Germania.

4′ – Pickford neutralizza senza problemi un tentativo piuttosto debole centrale effettuato dalla distanza da Goretzka.

3′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Germania.

2′ – Possesso palla dei padroni di casa.

1′ – Inizia a Wembley l’atteso ottavo di finale degli Europei tra Inghilterra e Germania. Il calcio d’avvio è battuto dai tedeschi.

Ecco le scelte di Southgate e Low: Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Saka, Sterling; Kane. Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Werner, Muller.

Probabili formazioni di Inghilterra-Germania

L’Inghilterra schiera l’artiglieria pesante per questa sfida da dentro o fuori: 4-2-3-1 con Kane, unica punta, supportato da Saka, Foden e Sterling; in mediana agiscono Philips e Hendserson, con Pickford ultimo baluardo di una difesa a quattro composta da Walker, Stones, Maguire e Shaw.

Germania che si presenta in campo col 3-4-3: davanti a Neuer giostrano Ginter, Hummels e Rudiger; Kimmich, Kroos, Goretzka e Gosens compongono la mediana, con Muller, Havertz e Gnabry in attacco.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Saka, Foden, Sterling; Kane. CT: Southgate

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz. CT: Löw

Pre – Partita di Inghilterra Germania:

Inghilterra-Germania, una classica del calcio mondiale per decidere un passaggio ai quarti di finale di Euro 2020. Queste due nazionali sono divise da una fiera rivalità, che affonda le proprie radici nel Mondiale del 1966, quando gli inglesi vinsero la coppa in modo piuttosto controverso grazie a un “gol fantasma” convalidato a Geoff Hurst durante i tempi supplementari. Gol che fisserà il punteggio sul 3-2 spianando, di fatto, la strada alla nazionale dei tre leoni.

Focalizzandoci sul presente, parliamo di una sfida tra due potenziali vincitrici di questi Europei, che durante la fase a gironi non hanno forse dimostrato tutta la propria caratura. La Germania è passata a fatica, in un girone detto “di ferro” per la compresenza di Portogallo e Francia. I tedeschi si sono arresi ai campioni del mondo, per poi battere i lusitani con un netto 4-2 e pareggiare soltanto contro l’Ungheria.

L’Inghilterra ha vinto il proprio raggruppamento con sette punti, ma si è imposta solo di misura contro Croazia e Repubblica Ceca, venendo fermata sullo 0-0 dai cugini scozzesi.

