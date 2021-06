Cronaca Diretta e Streaming Belgio Portogallo EURO 2020 27-06-2021

Cronaca e Diretta Streaming Live di Belgio Portogallo Ottavi di Finale di Euro 2020, Domenica 27 Giugno 2021 ore 21:00

Cronaca 2° Tempo:

95′ – Finisce la partita. Sarà il Belgio a contendere all’Italia l’ingresso in semifinale agli Europei nel quarto di finale in programma venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera. I Diavoli Rossi s’impongono a Siviglia sul Portogallo per 1-0. Decisiva si rivela una rete di Thorgan Hazard al 42′. Lusitani pericolosi nel quarto d’ora finale soprattutto con il palo colpito da Raphael Guerreiro.

95′ – Cambio nel Belgio: Thorgan Hazard lascia il posto a Dendoncker.

94′ – Portogallo vicino al bersaglio con un tentativo di poco a lato di Joao Felix dal limite dell’area.

94′ – Ferreira Carrasco sciupa una ghiotta opportunità in contropiede per il Belgio.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

88′ – Portogallo pericoloso! Tempestiva uscita di Courtois su André Silva messo in movimento sotto porta da una sponda di Ronaldo.

86′ – Cambio nel Belgio: Ferreira Carrasco sostituisce Eden Hazard.

85′ – Il Portogallo spinge con decisione alla ricerca de pareggio. I lusitani guadagnano un corner.

83′ – Palo del Portogallo! Il tentativo dal limite dell’area di Raphael Guerreiro è respinto dal montante.

82′ – Termina abbondantemente a lato una conclusione di Joao Felix.

82′ – Portogallo pericoloso: Courtois respinge un colpo di testa di Ruben Dias sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla destra da Bruno Fernandes.

81′ – Cartellino giallo per Alderweireld per gioco scorretto su Joao Felix. Calcio d’angolo per il Portogallo.

80′ – Cross di Bruno Fernandes dalla destra e colpo di testa alto di André Silva.

78′ – Doppio cambio nel Portogallo: Danilo e Sergio Oliveira rilevano rispettivamente Palhinha e Renato Sanches.

76′ – Cartellino giallo per Pepe per un’entrata a gioco fermo su Thorgan Hazard.

76′ – Courtois neutralizza un debole tentativo a rete di Ronaldo.

73′ – La punizione battuta da Ronaldo è respinta da Mertens.

72′ – Cartellino giallo per Vermaelen per gioco scorretto su Joao Felix.

70′ – Cambio nel Portogallo: André Silva rileva Diogo Jota.

69′ – Gioco fermo per soccorrere Eden Hazard rimasto contuso a terra dopo un fallo subito da Bruno Fernandes.

68′ – Si spegne sul fondo un tentativo dalla distanza di Renato Sanches.

66′ – Renato Sanches è fermato al limite dell’area da Witsel.

65′ – Courtois controlla senza problemi un cross impreciso dalla sinistra di Renato Sanches.

63′ – Sul versante opposto un tentativo di Lukaku non inquadra lo specchio della porta difesa da Rui Patricio.

62′ – I lusitani ci provano anche dalla distanza con Bruno Fernandes: pallone fuori.

61′ – Portogallo in avanti: Joao Felix chiama in causa Courtois con un colpo di testa.

60′ – Segnalata una posizione irregolare di Mertens.

58′ – Palla-gol per il Portogallo: Diogo Jota, servito ottimamente nel cuore dell’area da Ronaldo, conclude alto.

55′ – Doppio cambio nel Portogallo: Joao Felix e Bruno Fernandes sostituiscono rispettivamente Joao Moutinho e Bernardo Silva.

55′ – Ronaldo è fermato al limite dell’area da Vertonghen.

54′ – Un tentativo di Ronaldo da fuori area è deviato da Vermaelen.

53′ – Cambio di gioco impreciso di Meunier.

50′ – Cartellino giallo per Dalot per gioco scorretto su Eden Hazard.

49′ – Portogallo aggressivo in questo avvio di secondo tempo.

48’ – Cambio forzato per il Belgio: De Bruyne infortunato lascia il posto a Mertens.

47’ – Fallo commesso da Joao Moutinho su Eden Hazard a centrocampo.

46’ – Inizia la ripresa a Siviglia. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

46′ – Finisce il primo tempo. Belgio e Portogallo vanno al riposo con i Diavoli Rossi in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, una rete di Thorgan Hazard sul finire della frazione.

46′ – Termina alta una conclusione di Palhinha dalla distanza.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

44′ – Cartellino giallo per Palhinha per gioco scorretto su De Bruyne.

42′ – GOL DEL BELGIO! 1-0! Thorgan Hazard, servito da Meunier, sorprende Rui Patricio con una conclusione potente da fuori area.

42′ – Courtois si concede un dribbling su Ronaldo.

40′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è per il Portogallo. Corner generato da un’iniziativa sul settore di destra di Bernardo Silva ottimamente lanciato da Renato Sanches.

39′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Dalot.

37′ – Tentativo Belgio: termina a lato una conclusione di Meunier da fuori area. Poco prima il direttore di gara aveva sorvolato su un fallo di Palhinha su Lukaku.

36′ – Fallo commesso da Vertonghen su Joao Moutinho.

35′ – I ritmi di gioco continuano ad essere bassi.

34′ – Fallo commesso da Witsel su Ronaldo a centrocampo.

31′ – Errore in fase d’impostazione di Thorgan Hazard.

31′ – Primo fallo del Portogallo commesso da Pepe.

30′ – Ottima chiusura difensiva di Palhinha su Lukaku.

29′ – Prolungata manovra del Portogallo.

27′ – La nazionale lusitana cerca senza fortuna la via della rete da fuori area con Palhinha: pallone a lato.

25′ – Portogallo pericoloso: Courtois si oppone in qualche modo al calcio piazzato di Ronaldo.

24′ – Punizione interessante per il Portogallo più propositivo negli ultimi minuti.

22′ – Si spegne sul fondo una conclusione lusitana effettuata da Renato Sanches da fuori area.

21′ – Un cross dal fondo di Meunier è allontanato fuori area di testa da Pepe.

20′ – Ravvisata una posizione di fuorigioco di Ronaldo.

19′ – Il Belgio ci prova da fuori area con Thorgan Hazard: tentativo respinto.

18′ – Il gioco riprende con il Portogallo a far girare il pallone in fase offensiva.

16′ – Gioco fermo per soccorrere Joao Moutinho e Witsel rimasti contusi a terra dopo un contrasto.

15′ – Segnalata una posizione irregolare di Diogo Jota.

12′ – Il Belgio fa registrare una certa supremazia a livello territoriale in questa fase.

10′ – Belgio ancora in avanti. Termina abbondantemente a lato un tentativo dal limite del limite dell’area effettuato da Eden Hazard.

9′ – Un traversone di Meunier dalla destra si rivela troppo lungo per Lukaku.

6′ – Occasione Portogallo in contropiede: Diogo Jota, liberato a sinistra da Renato Sanches, conclude malamente in diagonale da ottima posizione.

4′ – Ritmi bassi in queste prime battute di gioco.

3′ – Il Portogallo fa girare il pallone all’altezza della linea mediana del campo.

2′ – Prolungato possesso palla del Belgio.

1’ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Belgio.

Ecco le scelte di Martinez e Fernando Santos. Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku. Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro; Moutinho, Palhinha, Sanches; Bernardo Silva, Diogo Jota; Ronaldo.

Probabili formazioni di Belgio-Portogallo

Altro giro, altro record per Cristiano Ronaldo che, grazie alla doppietta con la Francia, è diventato il miglior marcatore della storia delle Nazionali di calcio.

Il Belgio di Roberto Martinez non lesina a mostrare tutto il talento offensivo della sua rosa e in attesa di scoprire le reali condizioni di Kevin De Bruyne, ha comunque validissime alternative.

Il 4-3-3 belga, sarà composto da Courtois in porta che avrà, avanti a se, Meunier e Vertonghen nella parte larga della difesa con Alderweireld e Denayer al centro.

Il centrocampo, privo, probabilmente, di KDB, vedrà la presenza di Tielemans e Witsel sulla mediana e di Thorgan Hazard un po più avanzato.

In attacco, spazio per l’Hazard “madrileno”, ovvero Eden, che giocherà largo e sulla fascia opposta di Dries Mertens.

Unica punta, come sempre, Romelu Lukaku.

Giocherà speculare il Portogallo di Fernando Santos con Rui Patricio, grande protagonista nel match contro la Francia, in porta e la linea di quattro composta da Semedo, Pepe, Ruben Dias e Rafa Guerreiro.

A centrocampo, non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto alla partita pareggiata contro i francesi, dunque si rivedranno Danilo, Joao Moutinho e Renato Sanches.

In attacco, Joao Felix si siede, nuovamente, in panchina e con lui anche Bruno Fernandes reputato meno performante in un 4-3-3.

Saranno, quindi, Bernardo Silva e Diogo Jota a supportare il recordman con la maglia numero 7, Cristiano Ronaldo.

Belgio (4-3-3): Courtois; Meunier, Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, E. Hazard

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo, Moutinho, Renato Sanches; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Pre Partita di Belgio Portogallo:

Allo stesso modo in cui il tabellone ci ha offerto uno degli ottavi di finale più belli e avvincenti che potessimo chiedere, la sfida in terra spagnola tra il Belgio e il Portogallo porta con se la consapevolezza che una grande big di questo torneo ci lascerà anzitempo.

L’affascinante sfida tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo per il trono di superbomber della competizione è solo uno dei tantissimi spunti che questo meraviglioso match, che potrebbe riguardare da vicino anche l’Italia di Mancini, potrà offrire.

Il Belgio è nel pieno sviluppo della propria “generazione d’oro” ma il pericolo (e la preoccupazione) è di non riuscire a rendere una Nazionale incredibilmente forte anche vincente. Considerando l’età di molti interpreti proprio questo Europeo, insieme al Mondiale del prossimo anno, saranno due degli ultimi possibili colpi che la selezione belga avrà in canna.

Il girone è stato passato in maniera agevole e il tabellone non è stato molto clemente con la squadra di Martinez che se vorrà arrivare fino in fondo dovrà vedersela contro le migliori, a partire proprio dai campioni in carica.

Anche per Cristiano Ronaldo, che ha già potuto mettere due trofei e tantissimi record nel suo palmares con la maglia del Portogallo, questa sarà una delle ultime grandi competizioni in cui potrà essere protagonista e la volontà sarà quella di dare il massimo per continuare quella che, ad oggi, è l’unica generazione vincente della storia calcistica portoghese.

I campioni di Euro 2016 hanno mostrato pregi e difetti durante la fase a gironi e per la seconda volta consecutiva si appellano alla regola delle migliori terze. La sfida contro Lukaku e compagni è suggestiva ma anche estremamente difficile e i portoghesi avranno a che fare con un cammino ben diverso rispetto a quello, abbastanza agevole, fatto nella spedizione in Francia.

Sarà la partita di Bruno Fernandes e Kevin De Bruyne, probabilmente due carte da schierare a partita in corsa, oltre che la partita dei vari Bernardo Silva, Dries Mertens, Pepe, Eden Hazard.

Tra i campioni in carica e chi ha l’ambizione di diventarlo, l’ultima parola spetterà al campo.

