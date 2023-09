Cronaca Diretta di Roma – Milan e come vederla in Streaming Live 01-09-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Roma – Milan 3° Giornata di Serie A Venerdì 1 Settembre 2023 ore 20:45

CRONACA DIRETTA 2° TEMPO

90’+8′ – Finisce la partita. Nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A il Milan ottiene all’Olimpico una meritata affermazione sulla Roma per 2-1. Terzo successo in altrettanti impegni di campionato per i rossoneri. Alle reti di Giroud su rigore (9′) e Leao (48′) i padroni di casa, in superiorità numerica dal 61′ per l’espulsione di Tomori, oppongono soltanto una realizzazione di Spinazzola in fase di recupero (92′) con la complicità di una spiazzate deviazione di Kalulu. Secondo ko di fila per la Roma ferma al punto conseguito all’esordio contro la Salernitana.

90’+7′ – Cartellino giallo per Okafor per gioco scorretto su Zalewski.

90’+5′ – Potenziale opportunità per i padroni di casa generata da un’uscita a vuoto di Maignan sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Zalewski.

90’+4′ – Occasione per la Roma: un tentativo di Zalewski, deviato da Okafor, si spegne sull’esterno della rete.

90’+2′ – GOL DELLA ROMA! 1-2! I giallorossi accorciano le distanze con Spinazzola a segno dal limite dell’area con la complicità di una deviazione di Kalulu che finisce con lo spiazzare Maignan.

90′ – Segnalati sei minuti di recupero.

89′ – Secondo calcio d’angolo per la Roma generato da un tentativo da fuori area effettuato da Pagano.

87′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Chukwueze su Zalewski..

87′ – Okafor guadagna un calcio di punizione. Fallo commesso da Zalewski.

85′ – Cartellino giallo per Lukaku per gioco scorretto in fase di rientro su Pobega. Secondo ammonito nella Roma.

83′ – Primo calcio d’angolo per la Roma.

81′ – Termina alta una potente battuta dal limite dell’area di Spinazzola.

81′ – Zalewski subisce fallo da Okafor.

79′ – Cambio nella Roma: Pagano subentra a Mancini.

77′ – Doppio cambio nel Milan: Chukwueze e Okafor prendono rispettivamente il posto di Pulisic e Leao.

76′ – Pobega subisce fallo da Cristante.

75′ – Gioco fermo.

74′ – Fallo commesso da Bove su Krunic.

72′ – Lukaku, sugli sviluppi di una sponda di Belotti, conclude alto da fuori area.

71′ – Triplo cambio nella Roma: Spinazzola, Bove e l’esordiente Lukaku fanno il loro ingresso per Celik, Paredes ed El Shaarawy.

70′ – Cambio nel Milan: Pobega sostituisce Giroud.

69′ – Paredes argina un’iniziativa di Leao.

67′ – Pellegrini è fermato fallosamente da Pulisic.

65′ – Cambio nel Milan: Loftus-Cheek lascia il posto a Kalulu.

64′ – Buona chiusura di Calabria su Zalewski che in un primo momento era andato via all’esterno difensivo del Milan. Il centrocampista giallorosso finisce con il commettere fallo.

63′ – La punizione di Pellegrini è respinta dalla barriera.

61′ – Espulso Tomori. Secondo cartellino giallo per il difensore centrale rossonero per gioco scorretto su Belotti. Milan in dieci allo scoccare dell’ora di gioco.

60′ – Maignan controlla in presa alta un traversone dalla trequarti di sinistra effettuato da El Shaaarawy che intendeva raggiungere Belotti.

59′ – Krunic subisce fallo da Celik.

57′ – Prolungato possesso palla del Milan.

54′ – Segnalata una posizione irregolare di El Shaarawy,

54′ – Si torna a giocare. Il portiere rossonero riprende regolarmente la sua posizione tra i pali.

53′ – Gioco sospeso per soccorrere Maignan.

51′ – Bella azione corale in contropiede da parte del Milan: Loftus-Cheek, servito al limite dell’area da Leao, si vede deviare il suo tentativo da Zalewski. Solo un corner per i rossoneri.

50′ – Fallo commesso da Reijnders su Paredes.

48′ – GOL DEL MILAN! 0-2! I rossoneri raddoppiano con Leao a segno con una pregevole battuta al volo in acrobazia sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Calabria.

47′ – Reijnders subisce fallo da Mancini.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA DIRETTA 1° TEMPO

45’+5′ – Finisce il primo tempo. Roma e Milan vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, un contestato penalty trasformato da Giroud al 9′. Ottimo intervento di Rui Patricio su Pulisic. Roma, sinora, mai pericolosa.

45’+3′ – Giroud subisce fallo da Cristante.

45’+2′ – Termina a lato una conclusione di El Shaarawy da fuori area.

45’+1′ – Fallo commesso da Giroud su Paredes.

45′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

45′ – Rilevato un fuorigioco di Leao.

44′ – Quarto calcio d’angolo per il Milan. Tempestiva chiusura sulla linea di fondo di Smalling su Theo Hernandez.

43′ – Pellegrini è fermato fallosamente da Thiaw.

41′ – Potenziale opportunità per il Milan. Leao guadagna il fondo a sinistra e propone un traversone basso che non trova compagni di squadra pronti alla battuta.

40′ – Rilevato un fallo in attacco di Pulisic su Zalewski.

40′ – Si torna a giocare. Belotti riprende regolarmente la sua posizione.

39′ – Gioco fermo per soccorrere Belotti rimasto contuso a terra dopo un contrasto.

38′ – Tentativo impreciso di Paredes dalla distanza.

36′ – Vistosa trattenuta di Celik su Leao. Il direttore di gara si limita sorprendentemente a fischiare la punizione.

34′ – Cartellino giallo per Loftus-Cheek per una manata rifilata a Zalewski in fase di possesso.

33′ – Milan pericoloso con Leao. la difesa giallorossa argina a fatica un’iniziativa dell’avanti portoghese.

32′ – Rilevato un fallo di Tomori su Belotti.

31′ – Cambio forzato nella Roma: Pellegrini prende il posto dell’infortunato Aouar.

29′ – Gioco fermo per soccorrere Aouar rimasto contuso a terra. Si profila un cambio per i giallorossi.

28′ – Terzo calcio d’angolo del Milan generato da un’iniziativa di Leao sul versante di sinistra frenata dall’intervento di Mancini.

26′ – Precisa chiusura difensiva di Mancini.

24′ – La compagine di Pioli mantiene l’iniziativa del gioco.

22′ – Milan pericoloso: Rui Patricio devia con bravura in angolo un tentativo al volo effettuato da distanza ravvicinata da Pulisic sugli sviluppi di un bel traversone dalla sinistra di Theo Hernandez. Secondo corner per i rossoneri.

20′ – Maignan controlla un retropassaggio di Tomori.

18′ – Cartellino giallo per Tomori per gioco scorretto su Belotti.

17′ – Il direttore di gara sorvola su un leggero contatto in area giallorossa tra Smalling e Theo Hernandez. L’esterno sinistro del Milan cerca il contatto con il difensore della Roma.

15′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Milan. Potenziale opportunità per gli ospiti generata da un’iniziativa di Leao.

15′ – Leao subisce fallo da Celik sul versante di sinistra.

14′ – Pressing alto della Roma. Buona uscita dei rossoneri propiziata da una giocata di Calabria.

13′ – El Shaarawy guadagna un calcio di punizione. Fallo commesso da Thiaw.

11′ – Termina abbondantemente a lato un tentativo da fuori area effettuato da Paredes.

9′ – GOL DEL MILAN! 0-1! Gli ospiti si portano in vantaggio con Giroud a segno dal dischetto. Spiazzato Rui Patricio.

8′ – Rigore per il Milan! Il direttore di gara, dopo essere ricorso al VAR, decreta la massima punizione per i rossoneri. Punito un contatto in area giallorossa tra Loftus-Cheek e Rui Patricio in uscita. Proteste dei padroni di casa anche dopo la revisione dell’episodio.

7′ – E’ in corso un check.

6′ – Milan pericoloso. Celik si rende protagonista di un salvataggio in extremis su un tentativo da distanza ravvicinata di Loftus Cheek protagonista di uno scambio in velocità con Theo Hernandez.

5′ – Ritmi di gioco piuttosto bassi in queste prime battute.

4′ – Leao subisce fallo da Celik.

4′ – Prolungato possesso palla del Milan.

2′ – Subito scintille tra Cristante e Theo Hernandez.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Roma.

Roma-Milan: formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Llorente; Çelik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. A disposizione: Boer, Svilar; Karsdorp, Kristensen, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Pagano, Pellegrini, Pisilli; Lukaku. Allenatore: Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disposizione: Sportiello, Mirante; Florenzi, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Okafor. Allenatore: Pioli.

Probabili Formazioni di Roma – Milan:

Josè Mourinho schiererà la “sua” Roma con il classico 3-5-2. Mancini, Smalling e Llorente formeranno il trio difensivo. Kristensen e Spinazzola giocheranno sugli esterni del centrocampo a 5. La coppia d’attacco sarà formata da El Shaarawy e Belotti.

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-3-3. Ancora una volta Calabria è favorito su Kalulu. A centrocampo il trio sarà formato da Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. Nel tridente rossonero giocheranno Pulisic, Giroud e Leao.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Come vedere Roma – Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Data: 1 Settembre

1 Settembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Dazn, DAZN (Canale 214)

Streaming: Dazn,

Sarà possibile vedere la partita tra la Roma di Josè Mourinho e il Milan di Stefano Pioli, venerdì 1 settembre 2023, alle ore 20.45 su DAZN. Per poter guardare la partita Roma-Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Si potrà anche utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn. Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet. I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Roma-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google.

Pre-Partita di Roma – Milan:

Un banco di prova molto importante per la Roma di Josè Mourinho e il Milan di Stefano Pioli. Un big match dalla posta in palio altissima per entrambe le formazioni, a caccia di punti fondamentali per la zona alta della classifica. La Roma è reduce dalla sconfitta in casa del Verona, mentre il Milan è reduce dalla vittoria in scioltezza contro il Torino.

Ore febbrili a Roma, oggi sarà la giornata di Romero Lukaku. Da capire se il belga sarà già a disposizione per la sfida contro il Milan.

Il Milan è impegnato nel liberare gli esuberi del progetto di Stefano Pioli, ma nel frattempo cerca l’afondo decisivo per Taremi del Porto.

Momentaneamente i giallorossi hanno conquistato 1 punto in 2 giornate e sono a caccia dei 3 punti.

Il Milan ha collezionato 6 punti nelle prime due giornate e va all’Olimpico in cerca di conferme.

Nella Roma la coppia d’attacco sarà formata dal tandem El Shaarawy- Belotti.

Il Milan confermerà la stessa formazione vista in campo contro Bologna e Torino.