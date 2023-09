Cronaca Diretta di Napoli – Lazio e come vederla in Streaming Live 02-09-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Napoli – Lazio 3° Giornata di Serie A Sabato 2 Settembre 2023 ore 20:45

CRONACA DIRETTA 1° TEMPO

Probabili Formazioni di Napoli – Lazio:

Rudi Garcia punta sul solito 4-3-3. Davanti a Meret la difesa che prevede ancora Juan Jesus al fianco di Rrahmani mentre sulla fascia destra Di Lorenzo e su quella sinistra Olivera favorito su Mario Rui. In mediana dovrebbe rivedersi il tridente formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco ritorna dal primo minuto Kvaratskhelia con Politano al fianco di Osimhen.

Maurizio Sarri si presenta nel suo ex stadio con un modulo speculare. La difesa a tre con Casale, A. Romagnoli e Marusic a difendere la porta occupata da Provedel. In mediana Kamada favorito a Vecino al fianco di Cataldi e Luis Alberto. Nel reparto offensivo, il tecnico si affida a Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, A. Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Partita: Napoli-Lazio

Napoli-Lazio Data: 2 settembre

2 settembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Lazio, match della 3ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Lazio in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Lazio è a cura di Stefano Borghi affiancato da Riccardo Montolivo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Pre-Partita di Napoli-Lazio:

Big match per il Napoli prima della sosta per le nazionali. Gli azzurri ospiteranno la Lazio di Maurizio Sarri con le due squadre che stanno affrontando momenti diametralmente opposti. La squadra allenata da Rudi Garcia è reduce dal successo sempre casalingo per 2-0 contro il Sassuolo mentre la Lazio ha avuto un inizio campionato molto tormentato.

I biancocelesti hanno ancora 0 punti dopo la sconfitta contro il Lecce dell’esordio ma soprattutto in seguito al KO interno contro il Genoa. Le due squadre, inoltre, hanno appena conosciuto il loro destino in Champions League. Un girone davvero affascinante ma allo stesso tempo da non sottovalutare quello degli azzurri che hanno trovato il Real Madrid di Ancelotti, il Braga e l’Union Berlino.

Molto più fortunata la Lazio, considerando che partiva dalla terza fascia, che ha pescato il Feyenoord, l’Atlético Madrid e il Celtic. Prima dell’esordio, però, sarà cruciale questa sfida per entrambe le squadre. I biancocelesti hanno un ricordo molto felice del Maradona visto che lo scorso anno, con il Napoli che era già quasi campione, riuscirono a vincere. Bastò un gol di Vecino per dare i tre punti ai capitolini.