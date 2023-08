Cronaca Diretta di Milan – Torino e come vederla in Streaming Live 26-08-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Milan – Torino 2° Giornata di Serie A Sabato 26 Agosto 2023 ore 20:45

CRONACA DIRETTA 2° TEMPO

90’+6′ – Finisce la partita. Il Milan si conferma a punteggio pieno in campionato: i rossoneri bissano il successo ottenuto all’esordio a Bologna prevalendo al “Meazza” sul Torino per 4-1. Alle reti di Pulisic (33’ pt) e Theo Hernandez (47’ pt) e alla contestata doppietta su rigore di Giroud (43’ pt e 20’ st) i granata hanno opposto soltanto una realizzazione di Schuurs (36’ pt) per il provvisorio 1-1. Primo ko per la formazione di Juric protagonista al debutto di un pareggio interno a reti inviolate contro il Cagliari. Nel prossimo turno il Milan sarà di scena venerdì primo settembre all’Olimpico contro la Roma, mentre il Torino riceverà domenica 3 settembre la visita del Genoa.

90’+5′ – Reijnders subisce fallo da Ricci.

90’+4′ – Rilevato un fallo di Krunic su Vlasic.

90’+2′ – Tentativo fuori misura di Vlasic dalla distanza.

90’+1′ – Conclusione imprecisa di Reijnders.

90′ – Segnalati sei minuti di recupero.

90′ – Milinkovic-Savic respinge una conclusione potente ma centrale di Pulisic sugli sviuppi di una bella progressione per via centrale di Musah.

89′ – Cartellino giallo per Linetty per gioco scorretto su Chukwueze.

88′ – Fallo commesso da Rodriguez su Chukwueze.

87′ – Quinto e ultimo cambio nel Milan: Florenzi sostituisce Theo Hernandez.

84′ – Efficace copertura difensiva di Theo Hernandez in occasione di un’iniziativa sul versante di destra di Lazaro.

82′ – Segnalata una posizione irregolare di Karamoh.

81′ – La difesa rossonera argina un’iniziativa di Karamoh.

79′ – Quarto cambio nel Milan: Kjaer fa il suo ingresso per Thiaw.

79′ – Rodriguez cerca, senza fortuna, la via della rete dalla distanza.

79′ – Secondo calcio d’angolo anche per il Torino.

78′ – Maignan controlla agevolmente un traversone dalla destra di Lazaro.

75′ – Krunic subisce fallo da Linetty.

75′ – Prolungato possesso palla dei rossoneri a centrocampo.

74′ – Termina lontanissimo dai pali difesi da Maignan un tentativo di testa di Vlasic sugli sviluppi della punizione battuta dalla destra da Lazaro.

73′ – Pellegri costringe nuovamente al fallo Tomori.

70′ – Pellegri è fermato fallosamente da Tomori.

70′ – Cartellino giallo per Thiaw per gioco scorretto su Karamoh.

68′ – Respinto un tentativo da fuori area effettuato da Karamoh.

66′ – Triplo cambio nel Milan: Musah, Okafor e Chukwueze subentrano rispettivamente a Loftus-Cheek, Leao e Giroud.

65′ – GOL DEL MILAN! 4-1! Giroud va nuovamente a segno dal dischetto. Doppietta dagli undici metri per l’avanti francese al terzo gol in campionato.

63′ – Rigore per il Milan! Il direttore di gara, dopo essere ricorso al VAR, decreta anche in questo caso in modo discutibile il penalty per i rossoneri punendo un contatto in area di Schuurs su Leao a palla scaricata e con l’avanti portoghese già in caduta.

62′ – E’ in corso un check.

61′ – Palla-gol per il Milan gettata al vento da Reijnders a centro area sugli sviluppi di una bella iniziativa di Leao sul versante di sinistra.

59′ – Doppio cambio nel Torino: Karamoh e Lazaro prendono rispettivamente il posto di Radonjic e Bellanova.

57′ – Altra palla-gol per i padroni di casa: Pulisic, al termine di uno scambio nello stretto con Giroud, non riesce a inquadrare il bersaglio da posizione defilata.

56′ – Milan pericoloso: Milinkovic-Savic si oppone a una conclusione di Loftus-Cheek. Secondo corner per i rossoneri. Cartellino giallo per proteste per l’estremo difensore granata che reclamava un fallo del centrocampista rossonero in avvio d’azione. Ristabilita completamente l’illuminazione all’interno del “Meazza”.

55′ – Primo calcio d’angolo anche per il Torino.

54′ – Bellanova è fermato fallosamente da Theo Hernandez.

53′ – Il direttore di gara fa riprendere comunque il gioco.

52′ – Gara sospesa al “Giuseppe Meazza” per un calo di tensione che determina una riduzione dell’illuminazione all’interno dello stadio.

51′ – Leao subisce fallo da Bungiorno.

50′ – Cartellino giallo per proteste per Juric, tecnico dei granata.

49′ – Thiaw rischia il “giallo” per una trattenuta su Radonjic. Juric, tecnico dei granata.

49′ – Manovra con calma il Milan all’altezza della linea mediana del campo.

48′ – Pulisic subisce fallo da Rodriguez.

47′ – Ravvisata una posizione irregolare di Pellegri.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento del Torino: Linetty al posto di Ilic.

CRONACA DIRETTA 1° TEMPO

45’+7′ – Finisce il primo tempo. Le squadre vanno al riposo con il Milan in vantaggio sul Torino per 3-1.

45’+6′ – Respinto un tentativo da fuori area di Rodriguez da Loftus-Cheek.

45’+4′ – Fallo commesso da Ricci su Loftus-Cheek.

45’+2′ – GOL DEL MILAN! 3-1! I padroni di casa allungano con Theo Hernandez a segno con uno “scavetto” da posizione defilata sull’invito di Leao.

45’+1′ – Fallo commesso da Vojvoda su Pulisic.

45′ – Segnalati sei minuti di recupero.

45′ – Fallo commesso da Giroud su Pellegri.

43′ – GOL DEL MILAN! 2-1! I rossoneri tornano avanti nel punteggio andando a bersaglio dal dischetto con Giroud. Secondo centro in campionato anche per l’attaccante francese.

42′ – Rigore per il Milan! Il direttore di gara, dopo essere ricorso in modo prolungato al VAR, decreta un controverso penalty per i padroni di casa per un tocco di mano in area di Buongiorno sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Leao spizzato di testa da Giroud. Giudicata innaturale la posizione del braccio del difensore granata.

39′ – E’ in corso un check.

39′ – Cartellino giallo per Theo Hernandez per gioco scorretto su Pellegri.

37′ – Segnalata una posizione irregolare di Giroud.

36′ – GOL DEL TORINO! 1-1! I granata pervengono al pareggio con Schuurs bravo a correggere in rete una conclusione imprecisa da fuori area di Ricci.

35′ – Tomori commette fallo su Pellegri.

34′ – Radonjic subisce fallo da Loftus-Cheek.

33′ – GOL DEL MILAN! 1-0! Pulisic porta in vantaggio i rossoneri al termine di un pregevole scambio in velocità con Loftus-Cheek. Seconda realizzazione per l’esterno statunitense.

29′ – Si spegne sul fondo un traversone dalla sinistra di Leao.

28′ – Possesso palla degli ospiti a centrocampo.

27′ – Efficace uscita del Torino propiziata da una bella giocata di Ricci.

25′ – Vlasic subisce fallo da Krunic.

24′ – Termina alta una potente battuta con il mancino di Leao da fuori area.

22′ – Il match riprende.

21′ – Cambio forzato nel Torino: Pellegri subentra all’infortunato Sanabria.

20′ – Gioco fermo per soccorrere Sanabria.

20′ – Theo Hernandez ci prova in modo pretenzioso da fuori area.

19′ – Fallo commesso da Buongiorno su Giroud. Problema muscolare per l’avanti paraguaiano del Torino.

18′ – Termina a lato un rasoterra da fuori area di Schuurs. Qualche instante prima il Torino si era già affacciato in avanti con un traversone di Radonjic per il colpo di testa di Vlasic.

17′ – Respinto un tentativo a rete di Calabria da fuori area.

17′ – Malinteso tra Ilic e Bellanova sul settore di destra: pallone sul fondo.

15′ – Possesso palla del Milan nella propria metà campo.

13′ – Bellanova subisce fallo da Theo Hernandez.

12′ – Si spegne sul fondo il potente calcio piazzato di Theo Hernandez.

11′ – Cartellino giallo per Ilic per gioco scorretto su Calabria. Punizione sulla trequarti per i rossoneri.

10′ – Rilevato un fallo di Buongiorno su Giroud a centrocampo.

9′ – Milan pericoloso. Termina di poco a lato un tentativo con il mancino di Giroud sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di Reijnders respinto dalla difesa granata.

8′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dei padroni di casa.

7′ – Manovra il Milan all’altezza della linea mediana del campo.

6′ – Un traversone di Leao dalla sinistra è gestito con tranquillità dalla difesa del Torino.

5′ – Milinkovic-Savic controlla agevolmente un tentativo da fuori area di Leao piuttosto centrale e privo della necessaria potenza.

3′ – Il calcio piazzato battuto da Theo Hernandez è respinto di testa da Radonjic.

3′ – Pulisic è fermato fallosamente da Buongiorno. Punizione sul versante di destra per i padroni di casa.

2′ – Prolungato possesso palla del Milan nella metà campo avversaria.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Torino.

Formazioni ufficiali di Milan – Torino:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

Cpme vedere Milan-Torino in Diretta TV e Streaming Live:

Data: 26 agosto

26 agosto Orario: 20:45

20:45 Canale tv: SKY Sport Calcio, Sky Sport Summer, Zona DAZN (Canale 214)

Streaming: Dazn, Now TV

Sarà possibile vedere la partita tra il Milan di Stefano Pioli e il Torino allenato da Ivan Juric, sabato 26 Agosto 2023, alle ore 20.45 su SKY Sport Calcio e DAZN.

Il match tra i rossoneri e i granata sarà anche visibile sui canali Sky Sport Calcio e su Sky Sport Summer. Senza dimenticare la possibilità di seguire l’evento in Streaming sulla piattaforma Streaming di SKY, chiamata Now TV. C’è anche la possibilità di utilizzare l’app Sky Go, per gli abbonati di Sky.

Si potrà anche utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn. Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet. I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Milan-Torino, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Pre-Partita di Milan – Torino:

Un banco di prova molto importante per il Milan di Stefano Pioli e il Torino allenato da Ivan Juric. Entrambe le squadre vogliono continuare a raccogliere punti, per riuscire a raggiungere, a fine stagione, i rispettivi traguardi. Il Milan vuole dare seguito alla vittoria contro il Bologna, mentre i granata cercano altri punti dopo il pareggio contro il Cagliari.

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Pellegrino in difesa, ma deve ancora completare il mercato con gli ultimi tasselli e piazzare i vari esuberi, che compongono la squadra di Stefano Pioli.

Nelle fila granata, nelle scorse ore, è stato ufficializzato il ritorno di Lazaro dall’Inter, ma anche i granata hanno qualche tassello da sistemare.

Il Milan è reduce dal successo in trasferta per 0-2, ottenuto in casa del Bologna di Thiago Motta. Grazie a questa vittoria i rossoneri hanno conquistato i primi 3 punti stagionali.

Il Torino è reduce dal pareggio, in casa, per 0-0 conquistato contro il Cagliari allenato da Claudio Ranieri. Momentaneamente i granata hanno conquistato 1 punto.

Il Milan confermerà la formazione schierata contro il Bologna.

Nel Torino la coppia Vlasic-Radonjic supporterà l’unica punta Sanabria.