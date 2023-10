Cronaca Diretta di Milan – Juventus 9° Giornata Serie A 22-10-2023

Cronaca Diretta di Milan – Juventus, 9° Giornata di Serie A Domenica 22 Ottobre 2023 ore 20:45

CRONACA 1° TEMPO

45’+3′ – Finisce il primo tempo. Milan e Juventus vanno al riposo sullo 0-0. Padroni di casa in dieci dal 40′ per l’espulsione di Thiaw. Occasioni per Giroud e Kean.

45’+2′ – Spinge la Juventus alla ricerca del vantaggio. Il Milan appare in difficoltà in questo finale di prima frazione.

45’+1′ – Respinto da Rugani un tentativo a rete di Leao.

45′ – Palla-gol per la Juventus non finalizzata sottomisura da Kean sugli sviluppi di un preciso traversone dalla sinistra di Rabiot.

43′ – Cambio tattico nel Milan: Pioli corre ai ripari inserendo Kaluku per Pulisic.

40′ – Espulso Thiaw per fallo su Kean: l’avanti bianconero sfugge con una bella giocata alla guardia del difensore tedesco che lo stende all’ingresso dell’area di rigore. Chiara occasione da rete. Il Milan resta in dieci.

39′ – Segnalata una posizione irregolare di Milik.

38′ – Buona chiusura di Calabria su Kean.

37′ – Cross di Leao dalla sinistra e colpo di testa sul fondo di Pulisic.

34′ – Juventus pericolosa con un diagonale da sinistra di Rabiot: pallone a lato. Preciso nella circostanza l’invito in verticale di Kostic per favorire la battuta a rete del centrocampista francese.

34′ – Apertura imprecisa di Musa a sinistra.

33′ – Possesso palla della Juventus all’altezza della linea mediana del campo.

32′ – Kean è fermato fallosamente da Thiaw.

30′ – Thiaw subisce fallo da Kean.

29′ – Il Milan fa registrare una marcata supremazia a livello territoriale senza però riuscire a creare opportunità da rete.

28′ – Intercettato da Rugani un tentativo di servizio in profondità di Adli.

27′ – Prolungato possesso palla dei padroni di casa.

26′ – Si spegne sul fondo un cross dalla sinistra di Leao.

25′ – Il Milan manovra con calma a centrocampo.

24′ – Locatelli è fermato fallosamente da Giroud.

23′ – Occasione per la Juventus: termina a lato un tentativo da fuori area di Kostic sugli sviluppi della punizione di Milik respinta dalla barriera.

22′ – Rilevato erroneamente un tocco con il braccio di Pulisic. Punizione per la Juventus.

21′ – Primo calcio d’angolo per la Juventus.

20′ – Efficace copertura difensiva di Calabria su Kean.

20′ – Kean riprende la posizione. Si torna a giocare.

19′ – Gioco fermo per soccorrere Kean.

18′ – Leao guadagna una punizione a centrocampo.

17′ – Rilevato un fallo in attacco di Giroud su Rabiot.

17′ – Rabiot riprende la sua posizione. Ristabilita la parità numerica in campo.

16′ – Si torna a giocare. Juventus momentaneamente in dieci.

15′ – Gioco fermo per soccorrere Rabiot.

14′ – Milan pericoloso: Szczesny devia con un grande riflesso in angolo una bella girata di Giroud ben servito dalla sinistra da Leao. Quarto corner per i padroni di casa.

12′ – Kean è fermato fallosamente da Thiaw.

12′ – Un traversone di Leao dalla sinistra è prolungato verso l’esterno dell’area da Kostic di testa.

10′ – Terzo calcio d’angolo per i rossoneri.

9′ – Prolungata trama di gioco della formazione di Pioli.

8′ – Manovra il Milan nella propria metà campo.

7′ – Un tentativo a rete di McKennie è respinto dal compagno di squadra Weah.

6′ – Termina alta una conclusione di Reijnders da fuori area.

5′ – Milik subisce fallo da Tomori.

4′ – Secondo corner per i padroni di casa.

3′ – Respinto un tentativo di Florenzi.

3′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Milan.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Juventus.

Formazioni Ufficiali di Milan – Juventus:

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All.: Allegri.