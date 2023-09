Cronaca Diretta di Inter – Sassuolo e come vederla in Streaming Live 27-09-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Sassuolo 6° Giornata di Serie A Mercoledì 27 Settembre 2023 ore 20:45

CRONACA 2° TEMPO

68′ – Poker di cambi nell’Inter: De Vrij, Carlos Augusto, Frattesi e Sanchez fanno il loro ingresso rispettivamente per Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan e Thuram,

66′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Lautaro Martinez su Tressoldi.

64′ – Lautaro Martinez subisce fallo da Tressoldi.

63′ – GOL DEL SASSUOLO! 1-2! Gli ospiti completano la rimonta andando a segno con una splendida battuta con il mancino da fuori area di Berardi accentratosi nella circostanza da destra.

62′ – Berardi è fermato fallosamente da Bastoni che nella circostanza rischia il “giallo”.

61′ – Doppio cambio nel Sassuolo: Castillejo e Tressoldi rilevano rispettivamente Bajrami e Viti.

59′ – Si spegne sul fondo un traversone insidioso di Mkhitaryan dalla sinistra.

59′ – Ottavo calcio d’angolo per l’Inter.

58′ – Mkhitaryan guadagna un calcio di punizione.

57′ – Termina a lato un tentativo di Thuram.

56′ – Calhanoglu subisce fallo da Bajrami.

54′ – GOL DEL SASSUOLO! 1-1! La compagine emiliana perviene al pareggio con Bajrami a segno sull’invito di Berardi con la complicità di Sommer.

52′ – Sassuolo vicinissimo al pareggio con un colpo di testa di poco a lato di Erlic da ottima posizione sugli sviluppi di un traversone di Berardi dalla destra.

51′ – Quarto calcio d’angolo per gli ospiti al termine di una prolungata azione d’attacco.

51′ – Possesso palla del Sassuolo a centrocampo.

50′ – Un servizio in profondità di Thuram si rivela irraggiungibile per Lautaro Martinez.

49′ – Settimo calcio d’angolo per l’Inter generato da una chiusura in extremis di Erlic.

48′ – Un traversone di Dimarco dalla sinistra è respinto dalla difesa emiliana.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento del Sassuolo: Pedersen al posto di Vina.

CRONACA 1° TEMPO

45’+3′ – Finisce il primo tempo. Inter e Sassuolo vanno al riposo con i nerazzurri avanti per 1-0. Decide, per ora, una rete di Dumfries in chiusura di frazione. Occasioni per Thuram per i padroni di casa; opportunità per Toljan e Bajrami per gli ospiti.

45’+3′ – Opportunità per il Sassuolo: Sommer salva su Bajrami pronto a inserirsi in occasione di un intervento impreciso di Calhanoglu in copertura.

45’+1′ – GOL DELL’INTER! 1-0! I nerazzurri si portano in vantaggio con Dumfries: l’esterno olandese si accentra da destra e trafigge Consigli.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

45′ – Sommer si oppone in qualche modo a una conclusione da fuori area di Bajrami.

44′ – Si torna a giocare. Barella riprende regolarmente la sua posizione.

43′ – Gioco fermo per soccorrere Barella rimasto contuso a terra.

42′ – Laurienté subisce fallo da Calhanoglu.

42′ – Segnalata una posizione irregolare di Thuram.

40′ – Sesto calcio d’angolo per l’Inter.

39′ – Occasione per il Sassuolo: Sommer devia in angolo una potente battuta dal versante destro dell’area di Toljan smarcato da un bel colpo di tacco di Berardi. Terzo corner per gli ospiti.

38′ – Bella trama dell’Inter avviata da Mkhitaryan, proseguita da Dumfries ma non concretizzata a centro area da Thuram anche per il prezioso intervento in copertura di Erlic.

36′ – Quinto calcio d’angolo per l’Inter.

35′ – Un servizio in verticale di Barella si rivela irraggiungibile per Lautaro Martinez.

33′ – Inter pericolosa: Thuram incorna alto un traversone dalla destra di Dumfries. Azione avviata da un pallone perso da Berardi.

31′ – Rilevata una posizione irregolare di Lautaro Martinez.

30′ – Efficace chiusura difensiva di Vina.

30′ – Dimarco recupera con caparbietà un pallone in fascia su Matheus Henrique.

29′ – Segnalata una posizione irregolare di Pinamonti.

28′ – Fallo commesso da Vina su Dumfries.

26′ – Pinamonti e Bajrami non riescono a intervenire in occasione di un traversone piuttosto interessante proposto dalla sinistra da Vina.

24′ – Berardi commette fallo su Bastoni.

23′ – Ottimo intervento in scivolata di Darmian su Pinamonti lanciato a rete. Solo un corner per il Sassuolo. E’ il secondo tiro dalla bandierina per la compagine emiliana. L’Inter ne ha battuti 4.

22′ – Respinto un tentativo a rete di Barella.

21′ – Sommer controlla con sicurezza un cross dalla sinistra di Laurienté ben servito nella circostanza da Berardi.

20′ – Laurienté fallisce il controllo in occasione di una bella apertura a sinistra di Erlic.

19′ – Fallo commesso da Darmian su Laurienté.

18′ – Un traversone impreciso di Thuram dalla destra è gestito con sicurezza in area da Vina.

16′ – Thuram subisce fallo da Erlic.

16′ – Termina alta una conclusione effettuata da fuori area da Laurienté.

14′ – Occasione per l’Inter: un bel traversone dalla sinistra di Bastoni attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Consigli con Dimarco che manca l’impatto con la sfera sottomisura.

14′ – Efficace recupero di Calhanoglu su Berardi.

13′ – Quarto calcio d’angolo per l’Inter.

11′ – Possesso palla dell’Inter nella propria metà campo.

9′ – Un traversone dalla destra di Lautaro Martinez smorzato da un difensore neroverde è facile preda di Consigli.

8′ – Si fa vedere il Sassuolo. Gli ospiti guadagnano un calcio d’angolo.

6′ – Occasione per i padroni di casa generata da un’iniziativa di Thuram.

5′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inter.

4′ – Secondo corner per i padroni di casa.

2′ – Respinto un tentativo a rete effettuato da Barella.

1′ – L’Inter guadagna subito un calcio d’angolo.

1′ – Inizia la partita.

Formazioni ufficiali di Inter – Sassuolo:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.