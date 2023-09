Cronaca Diretta di Bologna – Napoli e come vederla in Streaming Live 24-09-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Bologna – Napoli 5° Giornata di Serie A Domenica 24 Settembre 2023 ore 18:00

Bologna-Napoli, 5° giornata Serie A 24-09-2023

CRONACA 1° TEMPO

45’+2′ – Finisce il primo tempo. Bologna e Napoli vanno al riposo sullo 0-0. Azzurri vicini al bersaglio in avvio con un palo di Osimhen e in chiusura di tempo con un fendente di Raspadori alto di poco. Bologna, attento in fase difensiva, ma mai pericoloso.

45’+1′ – Napoli pericoloso con una violenta conclusione di Raspadori di poco alta.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

45′ – Si torna a giocare. De Silvestri, appare dolorante, ma riprende regolarmente la sua posizione.

44′ – Gioco fermo per soccorrere De Silvestri accasciatosi a terra.

44′ – Buon recupero di Anguissa.

43′ – Efficace chiusura di Lucumi su Osimhen.

41′ – Prolungato possesso palla del Napoli in fase d’attacco. Gli azzurri faticano a trovare spazi.

39′ – Meret controlla agevolmente un traversone di Freuler smorzato da una deviazione.

38′ – Skorupski neutralizza un rasoterra di Kvaratskhelia.

37′ – La difesa rossoblu argina un’iniziativa di Kvaratskhelia.

36′ – Zielinski commette fallo su Freuler.

34′ – Kvaratskhelia è fermato fallosamente da Ferguson.

33′ – Lucumi subisce fallo da Anguissa.

32′ – Fallo commesso da Zirkzee su Ostigard.

31′ – Segnalata, in ritardo, una posizione irregolare di un avanti azzurro.

30′ – Cartellino giallo per Aebischer per gioco scorretto su Kvaratskhelia.

28′ – Di Lorenzo guadagna il fondo e propone un traversone respinto di testa da De Silvestri.

27′ – Primo calcio d’angolo anche per il Napoli.

25′ – Ritmi di gioco piuttosto bassi. Gara bloccata.

24′ – Fase di gioco piuttosto confusa. Il direttore di gara sorvola su un paio di contrasti vigorosi.

22′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Bologna.

21′ – Efficace copertura difensiva di Olivera su Ndoye.

20′ – Traversone impreciso dalla sinistra di Kvaratskhelia.

19′ – Buon anticipo a centrocampo di Lucumi. Prolungato possesso palla dei rossoblu.

18′ – Segnalata una posizione irregolare di Karlsson in occasione di un lancio di Kristiansen.

17′ – Rilevato un fallo su Kvaratskhelia di Beukuma.

16′ – Palleggio del Napoli all’altezza della linea mediana del campo.

14′ – Zielinski cerca, senza fortuna, la via della rete dal limite dell’area: pallone sul fondo.

13′ – Kvaratskhelia al termine di un scambio con Olivera propone un traversone basso dalla sinistra che attraversa tutto lo specchio della porta emiliana.

12′ – Possesso palla del Bologna a centrocampo.

10′ – Cambio forzato nel Napoli: Posch, infortunato, lascia il posto a De Silvestri.

10′ – Cross di Zielinski dalla sinistra e colpo di testa sul fondo di Osimhen.

9′ – Manovra con calma il Napoli sulla trequarti avversaria.

8′ – Si torna a giocare. Bologna momentaneamente in dieci.

7′ – Gioco fermo per soccorrere Posch accasciatosi a terra.

6′ – Cartellino giallo per Olivera per gioco scorretto su Ndoye.

5′ – Palo del Napoli! Azzurri vicinissimi al vantaggio: Osimhen, lanciato ottimamente in verticale da Raspadori, si vede, complice una leggera deviazione di Skorupski, respingere il suo diagonale da destra dal palo. Sulla respinta Kvaratskhelia fallisce il tap-in.

3′ – Chiusura di Olivera su Zirkzee nei pressi della bandierina del corner di destra.

3′ – Ndoye è fermato fallosamente da Zielinski.

2′ – Il pressing alto del Napoli crea difficoltà al Bologna in uscita: gli azzurri guadagnano una rimessa in fase d’attacco.

2′ – Lobotka commette fallo su Ferguson.

1′ – Malinteso in occasione del calcio di punizione tra Kvaratskhelia e Zielinski.

1′ – Kvaratskhelia subisce fallo da Posch.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Napoli.

Formazioni Ufficiali di Bologna – Napoli:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.