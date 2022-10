Cronaca Diretta di Barcellona – Inter e Streaning Live su Prime Video 12-10-2022 ore 21:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Barcellona – Inter 4° Giornata Gruppo C Champions League, Mercoledì 12 Ottobre 2022 ore 21:00

CRONACA 2° TEMPO:

97′ – Finisce la partita. Barcellona e Inter chiudono sul 3-3 l’emozionante match del quarto turno del girone C di Champions League andato in scena al Camp Nou. Il risultato di parità, sancito dalle reti di Dembélé (40′) e Lewandowski (82′ e 92′) per i blaugrana e di Barella (50′), Lautaro Martinez (63′) e Gosens (89′) per i nerazzurri, consente alla compagine di Inzaghi di mantenere tre preziose lunghezze di vantaggio in classifica su quella di Xavi.

97′ – Ter Stegen devia in angolo il tentativo di Gosens sugli sviluppi del corner battuto da Asllani.

96′ – L’Inter conquista un altro tiro dalla bandierina.

96′ – Espulso Simone Inzaghi.

94′ – Palla-gol fallita dall’Inter in contropiede con Asllani a tu per tu con Ter Stegen. Splendido nella circostanza l’assist di Lautaro Martinez. I nerazzurri guadagnano soltanto un corner. E’ il settimo per gli ospiti.

92′ – GOL DEL BARCELLLONA! 3-3! Lewandowski sigla il nuovo pari blaugrana con un perentorio colpo di testa sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Eric Garcia. Emozioni a non finire al Camp Nou.

90′ – Segnalati sei minuti di recupero.

89′ – GOL DELL’INTER! 2-3! Gosens riporta avanti i nerazzurri: il centrocampista tedesco, servito centralmente da Lautaro Martinez, trafigge con freddezza Ter Stegen. Micidiale contropiede ospite innescato da un lungo e preciso lancio di Onana.

88′ – Onana controlla un tiro-cross dalla destra di Dembélé.

87′ – Dumfries subisce fallo da Ansu Fati.

86′ – Gosens commette fallo su Kessie.

85′ – Doppio cambio nell’Inter: Acerbi e Asllani prendono rispettivamente il posto di Bastoni e Barella.

84′ – Cartellino giallo per Mkhitaryan per gioco scorretto su De Jong.

83′ – Cambio nel Barcellona: Ferran Torres rileva Gavi.

82′ – GOL DEL BARCELLONA! 2-2! Lewandowski, sugli sviluppi di un suo tentativo di testa respinto in modo approssimativo da De Vrij, realizza il pari con la complicità di una deviazione di Bastoni.

81′ – Segnalata una posizione irregolare di Lautaro Martinez.

79′ – Sesto calcio d’angolo per l’Inter.

78′ – Graziato Dembélé per un brutto intervento su Darmian. Solo un cartellino giallo per l’avanti blaugrana.

76′ – Doppio cambio nell’Inter: Gosens e Bellanova subentrano rispettivamente a Calhanoglu e Dzeko.

75′ – Termina alto un colpo di testa di Lewandowski sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla destra da Dembélé.

75′ – Decimo corner per i blaugrana.

74′ – Nono calcio d’angolo per il Barcellona.

73′ – Doppio cambio nel Barcellona: Kessie e Balde rilevano rispettivamente Sergi Roberto e Marcos Alonso.

72′ – Onana si oppone a un tentativo di Lewandowski da posizione defilata.

70′ – Rilevata una posizione di fuorigioco di Lewandowski andato inutilmente a segno.

68′ – Dembélé chiama in causa Onana.

66′ – Cambio anche nell’Inter: Darmian rileva Dimarco.

65′ – Doppio cambio nel Barcellona: Ansu Fati e De Jong sostituiscono rispettivamente Raphinha e Sergio Busquets.

63′ – GOL DELL’INTER! 1-2! Lautaro Martinez porta avanti i nerazzurri: l’avanti controlla un servizio di Calhanoglu e supera Ter Stegen: il pallone oltrepassa la linea di porta dopo aver colpito entrambi i pali.

60′ – Ghiotta opportunità per l’Inter in contropiede: Dumfries, a tu per tu con Ter Stegen ma defilato, viene chiuso in angolo dal rientro di Marcos Alonso.

59′ – Insistita azione d’attacco del Barcellona.

57′ – Occasione Inter: Ter Stegen devia in angolo un potente tentativo a rete da posizione defilata effettuato a sorpresa da Calhanoglu. Quarto tiro dalla bandierina per i nerazzurri.

56′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inter.

54′ – Cartellino giallo per De Vrij per gioco scorretto su Pedri.

53′ – Lewandowski commette fallo su Dumfries.

52′ – Cartellino giallo per Lautaro Martinez.

52′ – Fallo di Dumfries su Dembélé.

50′ – GOL DELL’INTER! 1-1! Barella riporta le sorti del match in parità: il centrocampista, inseritosi con perfetta scelta di tempo sull’invito dalla trequarti di Bastoni, controlla e trafigge Ter Stegen con una girata di sinistro.

49′ – Piqué cerca, senza fortuna, con il tacco un invito per Lewandowski.

49′ – Segnalato un fallo di Dumfries su Marcos Alonso.

48′ – Un cross dalla destra di Raphinha è respinto da Dimarco.

47′ – Il difensore riprende regolarmente la sua posizione sul terreno di gioco. La gara riprende.

46′ – Gioco fermo per soccorrere rimasto contuso a terra dopo un contatto con Marcos Alonso.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO:

49′ – Finisce il primo tempo. Barcellona e Inter vanno al riposo con i padroni di casa avanti per 1-0. Decide, per il momento, la rete al 40′ di Dembélé. Traversa di Dzeko e occasioni per De Vrij e Dumfries. Padroni di casa pericolosi n un paio di circostanze con Raphinha.

48′ – Tiro dalla bandierina battuto in malo modo da Dimarco.

47′ – I nerazzurri tornano a farsi vedere in avanti conquistando un calcio d’angolo. E’ il secondo per la compagine di Simone Inzaghi.

46′ – Soffre l’Inter in questo finale di prima frazione dopo aver tenuto a lungo bene il campo sfiorando in due occasioni la rete.

45′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

43′ – Padroni di casa nuovamente pericolosi con una conclusione a giro di poco a lato di Raphinha sugli sviluppi di un’uscita di Onana.

40′ – GOL DEL BARCELLONA! 1-0! Dembélé porta avanti i padroni di casa con una deviazione sottomisura sugli sviluppi di un traversone basso di Sergi Roberto. Difesa nerazzurra sorpresa da una brillante giocata sulla linea di fondo di Raphinha.

40′ – Opportunità per Pedri dopo un buon intervento di Onana.

39′ – Lewandowski reclama, invano, la concessione di un calcio d’angolo.

37′ – De Vrij commette fallo su Lewandowski.

36′ – Palla-gol per il Barcellona gettata al vento da Raphinha con una battuta di prima intenzione imprecisa sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Lewandowski.

36′ – Lewandowski è fermato fallosamente da Skiniar sulla propria trequarti.

35′ – Dzeko subisce fallo da Erick Garcia.

34′ – Efficace diagonale di Bastoni. Sul proseguimento dell’azione Dembélé commette fallo su Barella.

32′ – Onana riprende regolarmente la sua posizione tra i pali. Il gioco riprende.

30′ – Onana, ancora insicuro, non trattiene un tentativo senza troppe pretese di Sergi Roberto da fuori area creando una situazione di pericolo. L’estremo difensore nerazzurro rimedia intervenendo con prontezza sul tentativo di tap-in di Lewandowski.

29′ – Un controllo errato di Lewandowski in piena area di rigore favorisce la chiusura di De Vrij.

28′ – Inter pericolosa in contropiede con Dumfries: l’esterno olandese, servito da Barella, conclude troppo centralmente favorendo la respinta di Ter Stegen.

27′ – I blaugrana conquistano altri due corner nel breve volgere di pochi secondi.

26′ – Onana devia con un brivido in angolo un tentativo da fuori area di Dembélé apparso non irresistibile. Sesto calcio d’angolo per il Barcellona.

25′ – Mkhitaryan chiama in causa Ter Stegen con un rasoterra da fuori area.

24′ – Sergio Busquets subisce fallo da Lautaro Martinez.

23′ – Punizione di Raphinha dalla trequarti di sinistra e colpo di tesa sul fondo di Lewandowski.

21′ – Scintille in campo dopo un corpo a corpo tra Dembélé e Skriniar.

20′ – Lewandowski viene chiuso da Bastoni in area.

19′ – Buon recupero di Gavi su Barella a centrocampo.

17′ – Traversa dell’Inter! Dzeko, sugli sviluppi di un bel calcio di punizione di Calhanoglu, si vedere respingere il suo tentativo da distanza ravvicinata dal montante. Sul proseguimento dell’azione De Vrij non riesce, sorprendentemente, a ribadire in rete.

16′ – Altro fallo subito da Dumfries.

15′ – Dumfries subisce fallo da Gavi.

14′ – Il Barcellona guadagna due corner in rapida successione.

12′ – Torna a farsi vedere in avanti l’Inter con un traversone dal fondo di Calhanoglu che si rivela lungo per tutti.

11′ – Segnalato un fallo in attacco di Marcos Alonso su Dumfries sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla sinistra da Raphinha.

11′ – Terzo corner per il Barcellona.

10′ – Buon recupero di Dembélé su Barella. Fermato un tentativo di ripartenza dei nerazzurri.

9′ – Altro tiro dalla bandierina per i blaugrana.

9′ – Primo corner anche per il Barcellona.

8′ – Segnalata una posizione irregolare di Lautaro Martinez.

8′ – Presa alta di Onana sugli sviluppi di un cross proposto dalla destra da Raphinha.

7′ – Giro-palla dei padroni di casa sulla trequarti.

6′ – Barella pressato finisce con il perdere la sfera.

5′ – Un traversone di Raphinha dalla destra si perde sul fondo.

4′ – Angolo di Dimarco da sinistra e deviazione sul fondo effettuata sul primo palo da Lautaro Martinez.

3′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Inter.

2′ – Sergi Roberto non riesce a indirizzare a rete di testa un traversone dalla trequarti di destra.

1′ – Lewandowski subisce fallo da Calhanoglu.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Inter.

Barcellona – Inter: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Xavi e Simone Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso; Pedri, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembélé.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Probabili Formazioni di Barcellona – Inter:

I neroazzurri devono fare i conti ancora con le noie muscolari di Lukaku e l’infortunio rimediato in nazionale di Brozovic. Inzaghi pronto a confermare Onana tra i pali, dopo la presenza del camerunense anche in campionato il cambio generazionale tra i pali neroazzurri sembra ultimato. In difesa resta aperto un ampio ballottaggio tra De Vrij e Acerbi, mentre sugli esterni non si puo prescindere da Di Marco e Dumfries. A Centrocampo Calhanoglu a fare le veci di Brozovic, accompagnato da Barella e Mkhitaryan. Davanti scelte obbligate con Dzeko e Lautaro chiamati agli straordinari vista anche l’assenza di Correa.

Nei Blaugrana molti i cambi di formazione per Xavi. In difesa tornano titolari Pique e Balde entrati molto bene in partita nella gara d’andata. In mezzo al campo confermato il tris qualitativo con Pedri, Gavi e Busquets. Davanti pronto ad una maglia da titolare Ansu Fati accanto a Lewandowski e Raphinha, panchina quindi per Torres e Dembelè. Restano indisponibili Araujo, Bellerin, Depay, Kessie, Kounde e Christensen.

Barcellona: Ter Stegen, Balde, Pique, Garcia, Sergi Roberto, Gavi, Pedro, Busquets, Ansu Fati, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi



Inter: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Di Marco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries, Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi.

Pre-Partita di Barcellona – Inter:

L’Inter, dopo la vittoria di misura sul Barcellona, si rilancia anche in campionato con la vittoria di sabato contro il Sassuolo. Una partita che ha visto come grande protagonista Edin Dzeko, che sale in cattedra e trascina i neroazzurri con una doppietta.

La crescita degli uomini di Simone Inzaghi si sta notando proprio nel modo di gestire la partita. Prima della gara d’andata col Barcellona, l’Inter era riuscita a passare nelle quattro gare precedenti sempre in vantaggio, per poi essere rimontata in tutte. Cosa che invece non è accaduta con Barcellona e Sassuolo, contro le quali la squadra si è mostrata in grado di gestire la partita, nonostante una grandissima pressione mentale e portare a casa il risultato seppur soffrendo.

Barcellona-Inter Uefa Champions League

Il match di ritorno con i blaugrana potrebbe già segnare in maniera decisiva la stagione neroazzurra, infatti, il girone vede l’Inter a 6 punti, mentre il Barca soltanto a 3. Gli uomini di Inzaghi, se dovessero riuscire a far punti anche al Camp Nou, riuscirebbero a mettere una seria ipoteca sul girone in chiave qualificazione. L’Inter dovrà fare ancora a meno, però, di Lukaku e Brozovic, fermi ai box.

Anche il Barca mette benzina nel proprio serbatoio con la vittoria casalinga di domenica conto il Celta Vigo per 1-0 decisa da un gol di Gavi. Gli uomini di mister Xavi giungeranno alla partita di mercoledì senza aver dimenticato però, quanto successo all’andata. Dopo le polemiche sull’arbitraggio, che avevano portato alla sfuriata dell’allenatore del Barca nell’intervista post-partita, Xavi cerca di riorganizzare la squadra per battere l’Inter e riportare il girone su una giusta via: l’obiettivo è quello di riuscire a vincere con l’appoggio del proprio pubblico, con l’intento di fare quanti più gol possibili. Proprio i gol nel Gruppo C potrebbero essere determinanti, infatti, se Inter e Barcellona dovessero arrivare alla fine dei giochi a pari punti, riuscirebbe a strappare un pass per gli ottavi soltanto chi avrà la differenza reti dalla propria parte.