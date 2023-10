Cronaca Diretta di Atalanta – Juventus e come vederla in Streaming Live 01-10-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Atalanta – Juventus, 7° Giornata di Serie A Domenica 1 Ottobre 2023 ore 18:00

Atalanta-Juventus, 7° giornata Serie A 2023/24

CRONACA 1° TEMPO:

15′ – Occasione per i padroni di casa: Zappacosta, sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Ruggeri, conclude malamente a rete da ottima posizione.

14′ – Giro-palla dell’Atalanta.

12′ – Possesso palla per la Juventus a centrocampo.

11′ – Efficace copertura difensiva di Bremer.

10′ – Un invito in verticale di Lookman si rivela irraggiungibile per Scalvini. Comoda la presa per Szczesny.

8′ – Segnalata una posizione irregolare di Kean.

8′ – Buon recupero difensivo di Toloi su Kean.

7′ – Perde palla De Ketelaere.

6′ – Szczesny controlla agevolmente un tentativo da fuori area di Ederson smorzato da una deviazione.

5′ – Chiesa fugge sulla destra trascinandosi però il pallone oltre la linea di fondo.

4′ – Manovra la Juventus all’altezza della linea mediana del campo.

3′ – Efficace copertura difensiva di Cambiaso su De Ketelaere.

2′ – Prolungato possesso dei nerazzurri.

1′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dei padroni di casa.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Atalanta.

Formazioni Ufficiali di Atalanta – Juventus:

Atalanta: Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Palomino, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Kolasinac, Adopo, Hateboer, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Kean. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Kostic, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, Miretti, Weah, Rugani, Mancini, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri.

Pre-Partita di Atalanta – Juventus:

Atalanta-Juventus. Entrambe hanno vinto i loro match nella scorsa giornata. Bianconeri che hanno sudato più del previsto per sconfiggere un Lecce ben organizzato. Alla fine la marcatura di Milik è stata decisiva per le sorti dell’incontro. Nerazzurri che hanno vinto in maniera più convincente a Verona, senza rischiare, grazie alla marcatura siglata nei minuti iniziali della partita da Koopmeiners.

Il mister bianconero è soddisfatto dei progressi visti in campo dopo la sconfitta di Reggio Emilia. Meno errori individuali, in fase difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni create. Un mix vincente per la formazione torinese, ora a meno 2 dalle capoliste Milan e Inter appaiate a quota 15. Inoltre, ha sottolineato come si debba giocare meno volte il pallone indietro, così come ad un minuto dalla fine non si doveva permettere la possibilità agli ospiti di mettere palloni pericolosi in area.

Atalanta-Juventus. Insomma, il mister è sempre attento ai dettagli, vuole cercare di vedere una squadra più attenta, matura, in grado di gestire le partite nei novanti minuti.

Di fronte una dea che sta piano piano carburando, con due successi di fila e un ottimo quarto posto a tre punti dalle capoliste. L’ultima partita ha visto i primi tre punti conquistati dalla formazione nerazzurra lontano dal Gewiss Stadium. Le sue parole al termine di quella sfida lasciano uno spazio per il miglioramento, dato che non è completamente soddisfatto della parte tecnica, pur abbiano dimostrato di avere un’anima: