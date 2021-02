Cronaca Diretta Atalanta – Napoli 23° Giornata Serie A 21-02-2021

Cronaca Diretta di Atalanta – Napoli 23° Giornata di Serie A Domenica 21 Febbraio 2021 ore 18:00

Atalanta-Napoli, 23° giornata Serie A 21-02-2021.

Cronaca 1° Tempo:

Probabili formazioni Atalanta-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-4-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Gollini in porta. Davanti a lui, Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo spazio a Mahele, De Roon, Freuler e Gosens con Pessina sulla trequarti a supporto della coppia d’attacco formata da Ilicic e Muriel.

Gattuso dovrebbe invece optare per il suo solito 4-2-3-1. Meret quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksmimovic e Mario Rui. A centrocampo il duo costituito da Fabian Ruiz e Bakayoko con Zielinski, Insigne e Politano sulla trequarti a sostenere l’unico perno offensivo, Osimhen.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mahele, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksmimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen.

Pre – Partita di Atalanta Napoli:

All’indomani della pesante sconfitta subita nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada di Diego Martinez, il Napoli di Gennaro Gattuso, incerottato più che mai, si appresta a far visita, domenica pomeriggio, alla temibile Atalanta di Gian Piero Gasperini che, in attesa di ospitare il Real Madrid mercoledì sera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, punta a riappropriarsi del quarto posto che vale l’accesso alla massima competizione europea.

Precedenti e statistiche di Atalanta Napoli:

I precedenti tra Atalanta e Napoli sono complessivamente 115 (99 in Serie A, 10 in Coppa Italia e 6 in Serie B) con un bilancio che dice 49 vittorie azzurre, 31 nerazzurre e 35 pareggi. 154 i gol segnati dai partenopei, 119 quelli messi a referto dagli orobici.

Considerando solo le gare di campionato, il precedente più recente risale ovviamente a Napoli-Atalanta 4-1 del 17 ottobre 2020 (Serie A 2020-2021). L’ultima sfida a Bergamo è invece il 2-0, firmato Pasalic-Gosens, del 2 luglio 2020 (Serie A 2019-2020). L’ultimo pareggio, in generale, è il 2-2 del San Paolo datato 30 ottobre 2019 (Serie A 2019-2020), mentre l’ultimo segno X registrato in terra lombarda è l’1-1 del 29 ottobre 2014 (Serie A 2014-2015). Infine, il Napoli non vince in casa dell’Atalanta dall’1-2 del 3 dicembre 2018 (Serie A 2018-2019).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS