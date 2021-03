Croazia, record Modric: è il calciatore con più presenze nella storia della nazionale

Grande traguardo raggiunto dal giocatore del Real Madrid,l’ennesimo, che da ieri è il giocatore con più presenze per la nazionale croata,superando il suo ex capitano Srna

Con la partita vinta ieri contro Cipro per 1-0,Luka Modric scrive un’altra importante pagina calcistica della sua meravigliosa carriera: infatti la gara numero 135 gli vale il titolo di recordman di presenze con la maglia della Croazia.

Non è ovviamente il primo grande traguardo raggiunto da Modric con la propria nazionale, nel 2018 l’aveva portata fino alla finale mondiale(più alto arrivo nella competizione) persa poi 4-2 contro la Francia di Mbappè e company.

Ieri sera, bellissimo tributo da parte dei suoi compagni che, dopo un video che ripercorreva le partite del regista in nazionale, si sono alzati tutti in piedi per applaudirlo e dargli la giusta celebrazione; il giocatore del Real non è riuscito a trattenere le lacrime.

Giocatore dall’eccelsa qualità, Modric cresce nella Dinamo Zagabria prima di esplodere e trasferirsi in Inghilterra, al Tottenham dove diventa uno dei migliori centrocampisti europei. Dopo 5 anni Mourinho lo vuole fortemente al Real Madrid che lo acquista per 42 milioni di euro. Al Real scriverà la storia vincendo numerosi titoli e formando un centrocampo incredibile con Kroos e Casemiro.

Nell’anno in cui arriva secondo al mondiale, vince il pallone d’oro spezzando il regno di Messi e Cristiano Ronaldo, continuando a lasciare il segno nella storia del calcio, proprio come fatto ieri con la sua nazionale.

