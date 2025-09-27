News Calcio

Cristiano Ronaldo-Juventus: la disputa sugli stipendi arretrati si deciderà nel 2026

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
Cristiano Ronaldo-Juventus: la disputa sugli stipendi arretrati si deciderà nel 2026

Il caso tra Cristiano Ronaldo e la Juventus per gli stipendi non pagati resta ancora irrisolto. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il verdetto dell’arbitrato è atteso per il 12 gennaio 2026.

La controversia riguarda le somme dovute al portoghese nell’ultima stagione a Torino, legate agli accordi sugli stipendi differiti introdotti durante la pandemia di Covid-19. Sarà un collegio arbitrale a stabilire se Ronaldo abbia diritto a ricevere quanto richiesto.

Non è la prima volta che la Juventus si trova coinvolta in cause simili con ex giocatori per pendenze salariali, ma quella con Ronaldo è senza dubbio la più rilevante, sia per la notorietà del calciatore sia per le possibili ripercussioni economiche sul club.

Il fuoriclasse portoghese lasciò i bianconeri nell’agosto 2021 per tornare al Manchester United, ma gli effetti della sua esperienza a Torino continuano a farsi sentire. La sentenza metterà la parola fine a una delle vicende più lunghe e delicate legate alle controversie finanziarie della Juventus.

I migliori bookmaker

Offerta20€ Bonus per ogni amico Registrato
50€ Bonus senza Deposito
5/5
Vai su BetFlag.itRecensione
OffertaScommesse e Casinò
BONUS FINO A 1.000€
5/5
Vai al sitoRecensione

Puoi giocare solo se maggiorenne. Il gioco può causare dipendenza patologica.

OffertaNon perderti il Bonus di Benvenuto
500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
5/5
Vai al sitoRecensione

Il gioco d’azzardo è riservato esclusivamente agli adulti e può causare una dipendenza patologica

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL