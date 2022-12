Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: contratto da 200 milioni a stagione

Marca lancia la bomba Cristiano Ronaldo sarà un nuovo giocatore dell’Al Nassr da primo gennaio 2023

In Spagna ne sono convinti: Cristiano Ronaldo avrebbe firmato un contratto con il club saudita di 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo, diventando di fatto il calciatore più pagato al mondo. Dopo aver risolto il suo contratto con il Manchester United, CR7 si trova a disputare il suo primo mondiale senza appartenere a nessun club, alimentando voci che vedrebbero il campione portoghese oramai verso la fine della propria carriera.

E’ pur vero che fino ad ora non sono state avanzate offerte provenienti da club europei che permetterebbero al portoghese di prendere in considerazione un eventuale posticipo delle proposte provenienti da campionati meno ambiti. Nessuna squadra di livello europeo sembrerebbe intenzionata a farsi avanti per Ronaldo, complici anche l’ingaggio monstre che il portoghese non avrebbe intenzione di ridurre e la cattiva luce dalla quale Cristiano Ronaldo sarebbe venuto fuori dalla situazione di Manchester, secondo cui l’egocentrismo del giocatore avrebbe portato ad inimicarsi tutta la società e i compagni di squadra, emarginandolo sempre di più.

Con l’offerta dell’Al Nassr, Ronaldo diventerà un vero e proprio ambasciatore del calcio nel mondo saudita: ecco qui spiegato l’ingaggio folle proposto al portoghese. Dall’altra parte, però, arrivano le timide smentite da parte del club saudita che ribadisce che ancora non ci sarebbe stata nessuna firma contrattuale; il tutto è stato precisato da un dirigente del club dopo le affermazioni arrivate dal quotidiano spagnolo. Sicuramente Ronaldo ha ancora dalla sua l’arma del Mondiale e se il portoghese riuscirà ad imprimere ancora il suo spessore nella massima competizione mondiale, potrebbe convincere un top club a puntare ancora su di lui, posticipando di fatto il suo approdo in campionati di margine.