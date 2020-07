Cristiano Ronaldo, addio Juventus: accordo segreto con il Newcastle

Le strade di Cristiano Ronaldo e della Juventus potrebbero dividersi dopo due stagioni. A rivelarlo è il portale spagnolo Don Balòn secondo cui il portoghese sarebbe finito nel mirino del nuovo Newcastle di proprietà saudita, pronto a ricoprirlo d’oro pur di farlo diventare l’uomo immagine della prossima campagna acquisti.

La squadra gestita dal principe bin Salman nutre grandi ambizioni sin da subito e avrebbe individuato in Cristiano Ronaldo l’uomo giusto per dare impulso non solo ai propri risultati sportivi, ma anche al proprio brand e alla propria immagine. Il portoghese, che alla Juventus percepisce già 30 milioni di ingaggio risultando il giocatore più pagato al mondo, avrebbe firmato un contratto biennale, del quale non sono ancora state svelate le cifre, con la promessa di potersi trasferire nella MLS statunitense dopo appena un anno, per seguir più da vicino “CR7” il suo brand di abbigliamento, e provare una nuova esperienza professionale e di vita.

Resta da capire, semmai la notizia fosse vera, come deciderà di comportarsi il Newcastle nei confronti della Juventus. Il club bianconero, a suo tempo, sborsò ben 105 milioni per Cristiano Ronaldo facendolo diventare l’acquisto più oneroso della storia della Serie A. Il suo rendimento durante questi due anni è stato piuttosto alto, (32 i gol solo in questa stagione), motivo per cui Madama potrebbe chiedere una cifra importante, nonostante l’età, per lasciarlo andare via.

