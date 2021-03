Italia: Cristante e Kean infortunati lasciano Coverciano

Cristante Kean infortunio. Roberto Mancini comincia già a perdere alcuni pezzi in Nazionale: Bryan Cristante e Moise Kean. I giocatori di Roma e PSG hanno lasciato Coverciano e non ci saranno né nella sfida di domani contro l’Irlanda del Nord né contro Bulgaria e Lituania. Per il giocatore giallorosso, il tecnico in conferenza aveva già dichiarato la sua assenza.

Cristante Kean infortunio, i due giocatori ritornano in squadra

L’infortunio di Cristante, oltre che una perdita per il CT Roberto Mancini, lo sarà anche per Paulo Fonseca visto che difficilmente potrà recuperare per il match col Sassuolo. Per Kean, invece, si tratterebbe di affaticamento. Il giocatore ha lasciato il ritiro e ritornerà nel PSG. Non si conosce l’entità dell’infortunio ma Mauricio Pochettino spera di poterlo recuperare per il delicato match contro il Lille.

A parlarne del giocatore è anche la FIGC che , tramite un comunicato, ha ammesso l’esclusione dell’attaccante ex Juve.

“Il calciatore Moise Bioty Kean ha accusato uno stato di affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare della nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Per questo motivo Kean è stato escluso dalla lista dei convocati azzurri e questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza, il Paris Saint Germain“.

