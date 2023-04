Video Gol e Highlights Cremonese-Verona 1-1, 32esima giornata di Serie A: Okereke apre, Verdi la chiude in parità.

Un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre, impegnate nella lotta per non retrocedere. Cremonese rimane a quota 20, il Verona aggancia lo Spezia a quota 27. Una lotta ancora avvincente e ricca di spunti tra il Verona ed i liguri. Lombardi che sprecano un’occasione per rientrare prepotentemente nella lotta per non retrocedere.

Sintesi di Cremonese-Verona 1-1:

Un match che inizia con i padroni di casa più propositivi, con ospiti più contratti.

Già al quinto minuto occasione creata da Meitè, il quale riceve un pallone al limite dell’area, lo sposta sul destro e calcia verso la porta. Montipò è attento e sventa il suo tentativo in angolo.

Tre minuti dopo si fanno vedere gli ospiti. Kallon riesce ad impattare di testa un cross proveniente dall’esterno e lo manda al bersaglio. Fortunatamente per la difesa grigiorossa un elemento rimane sulla porta e mantiene la sfera fuori.

VANTAGGIO DELLA CREMONESE! Da un lancio dalle retrovie, De Paoli si fa soffiare il pallone da Okereke, il quale si accentra e calcia in porta superando Montipò!

Subito dopo il quarto d’ora ospiti che provano a reagire. Kallon dalla sinistra serve un pallone al centro, Verdi, grazie ad un rimpallo, controlla la sfera e arriva a calciare di fronte a Carnesecchi. Il portiere azzurro risponde presente, ma l’arbitro ha ravvisato un fallo di mano dello stesso Verdi nel corso dell’azione.

A metà del primo tempo grande occasione per gli ospiti! Tameze crossa verso sinistra, De Paoli fa la sponda dentro l’area, il pallone termina dalle parti di Lazovic che ancora colpisce con la nuca ma manda la sfera alta di poco sopra la traversa!

Al ventisettesimo occasione per i padroni di casa per raddoppiare! Cross di Castagnetti dalla trequarti nella zona di sinistra, il pallone viene impattato bene da Ciofani e Montipò risponde con un grande intervento in calcio d’angolo!

Quando mancano dieci minuti al termine della prima frazione ancora padroni di casa pericolosi. Galdames riceve un pallone, vede il portiere fuori dai pali e prova a beffarlo dalla distanza! Il pallone, però, termina alto sopra la traversa!

Un minuto più tardi ospiti pericolosissimi con una conclusione dal limite dell’area di Giangiacomo Magnani. La fucilata del difensore gialloblu termina alta di poco sopra la traversa!

Primo tempo che termina senza più altre occasioni.

Ripresa che inizia con i gialloblu più propositivi. Verdi serve Kallon sulla zona di destra, quest’ultimo prova a mettere al centro, ma i difensori grigiorossi evitano il pericolo deviando in angolo.

Al sessantatreesimo minuto ingenuità di Quagliata che colpisce Dawidowicz senza apparente motivo. Per questo motivo viene espulso dal signor Doveri e lascia i suoi in dieci uomini!

Ora i gialloblu si rendono più pericolosi. Prima un calcio d’angolo di Verdi, il pallone finisce sulla testa di Dawidowicz che colpisce il pallone verso la porta, ma è bravo Carnesecchi a deviare in angolo! Nel corner seguente ancora Verdi, sponda per Djuric che non riesce a deviare in maniera forte in porta. Carnesecchi blocca il pallone a terra!

PAREGGIO DEL VERONA! Magnani dalla destra si aggiusta il pallone serve al centro, dal lato opposto giugne Verdi che colpisce il pallone al volo, schiacciandolo in porta nell’angolo alla sinistra di Carnesecchi!

A dieci minuti dal termine Valeri calcia un pallone al centro, ma Dessers non riesce ad arrivarci per poco.

Al quarantunesimo minuto occasione d’oro per i padroni di casa! Cross di Buonaiuto per Dessers, il quale colpisce di testa da due passi. Sfortunatamente per lui Montipò è reattivo e risponde bloccando la sfera!

All’ultimo minuto un bolide di Buonaiuto termina di poco sulla destra della porta difesa da Montipò

Il Tabellino di Cremonese-Verona 1-1 :

Marcatori: 9′ pt Okereke (C), 75′ st Verdi (V)

Assist: 75′ st Magnani (V)

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Lochoshvili (79′ st Buonaiuto), Vasquez, Valeri; Pickel (54′ st Quagliata), Castagnetti, Meitè; Galdames (70′ st Ferrari); Okereke (70′ st Afena-Gyan), Ciofani (71′ st Dessers). Allenatore: Ballardini.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (84′ st Ceccherini), Hien, Dawidowicz; Depaoli (41′ pt Terraciano), Tameze (59′ st Veloso), Abildgaard, Lazovic (85′ st Gaich); Kallon (59′ st Braaf), Verdi; Djuric. Allenatore: Zaffaroni

Ammoniti:

Espulsioni: 63′ st Quagliata (C), 83′ st membro dello staff Cremonese

Arbitro: Daniele Doveri (Roma)